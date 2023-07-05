Почему китайские монахи 1,5 тыс. лет назад построили монастырь над пропастью и как им это удалось

В Китае есть настоящее архитектурное чудо – Висячий монастырь, который в буквальном смысле нависает над пропастью. Он вырезан на огромной высоте прямо в скалистой отвесной стене одной из пяти великих гор Китая. Если учитывать тот факт, что этому шедевру полторы тысячи лет, возникает вопрос: как древние монахи смогли его построить, ведь у них не было сложной техники, позволяющей доставлять материалы на большую высоту и работать в таких условиях? Давайте познакомимся поближе с этим невероятным религиозным объектом.

Кров для паломников вдали от мирского

Чудо-монастырь расположен возле китайской священной горы Хэншань, неподалеку от города Хуньюань. Он нависает над местным каньоном Цзиньлун.

Монастырь в буквальном смысле завис над пропастью.

Известно, что монастырь построили еще в 491 году, когда этими землями правила династия Северная Вэй. Правители этого государства первыми в истории Китая приняли буддизм и начали заселять безлюдную горную местность жителями. Здесь раньше, чем в других восточноазиатских городах, появились храмы и пагоды. Висячий храм стал главным из таких зданий. Аналогов этой постройке по сложности её создания и по великолепию просто нет.

Висячий монастырь.

Древняя обитель, которая носит название Сюанькун-сы, возведена в этом месте и на такой высоте неслучайно. Дело в том, что тут испокон веков проходил путь паломников из древней столицы династии Северная Вэй, расположенной у Великой Китайской стены гарнизонного города Пинчэна (современное название – Датун), к священной горе Хэншань. И здесь путешественники находили приют, позволяющий сделать передышку на этом долгом пути.

Судя по всему, построить монастырь на большой высоте монахи решили для собственного удобства и для удобства паломников, ведь местная река Хунь обычно сильно разливается.

Обители не страшны наводнения.

Невероятную смелость должны были иметь люди, рискнувшие подняться в висячую обитель. Наверх вели практически вертикальные лестницы. Позже подъем сделали более пологим, но сами переходы захватывают дух.

Вид из обители.

Считается, что строительство архитектурного комплекса начал буддийский монах Ляо Ран, а затем его поддержали даосы (приверженцы даосизма), пришедшие в эти края, чтобы молиться и медитировать в уединении. Расположение монастыря на большой высоте, вдали от людского шума и от всего мирского, было идеальным вариантом для монахов, поэтому все старались построить обитель как можно быстрее, чтобы, наконец, умиротвориться в единстве со своими богами.

Здесь всё выглядит так, как полторы тысячи лет назад.

Шли века, монастырь совершенствовался и расширялся. Столетие за столетием он «висел» над пропастью незыблемо, как вера этих отрешенных от мира людей, что хранили традиции первых поколений восточных монахов. А в 1900 году, при династии Цин, обитель прошла масштабную реставрацию.

Обитель помнит монахов прошлых столетий.

Устройство древней обители

Это только издалека монастырь кажется совсем маленьким. Если войти внутрь, станет ясно, что на самом деле обитель огромная. Так, в ней расположились более 40 помешенный – комнат, залов, павильонов. Они, как и сама группа построек, соединены множеством коридоров и переходов. Три уровня-секции идут ступенчато. Самая низкая отметка этого архитектурного чуда – 26 м над землей, а самая высокая – 50 м.

Архитектурный шедевр возведен интересно: при строительстве были максимально использованы все углубления скалы, первый уровень стоит на фундаменте из кирпича (интересно, каким образом материал 1,5 тыс. лет назад доставляли наверх?), а остальные построены с использованием балок и опор, которые помогают зданию держаться. Кстати, есть версия, что изначально деревянных подпорок у уровней монастыря даже не было, и их добавили уже в более позднее время – для страховки.

Монастырь имеет три уровня и первый стоит на кирпичном фундаменте.

Входные ворота обители имеют две традиционные барабанные/колокольные башни. Внутри можно полюбоваться великолепными фигурками Будд и других богов этой религии, причем храмовый комплекс включает не только буддистские, но и даосские, и конфуцианские алтари.

Гостям будет интересно на каждом из уровней.

Триединство религий в монастыре над пропастью

Секции висячего храма символизируют число три, которое согласно нумерологии очень важно для этих религий.

Первая секция – нижняя кирпичная – относится к философии даосизма и называется «Три повелителя». Они сопоставляются с главными стихиями – небом, водой и землёй. Вторая – буддистская, и называется она «Три времени» («трикала»), что подразумевает настоящее, прошлое и будущее и трёх соответствующих Будд. Третья, верхняя секция носит название «Три учения». Как несложно догадаться, это уже упомянутые выше даосизм, конфуцианство и буддизм. На этом уровне монастыря посетитель может увидеть скульптуры Лао Цзы, Конфуция и Будды Шакьямуни (основателей трёх этих религий). Всего же в Висячем монастыре можно увидеть примерно 80 статуй.

Обитель объединила три религии и каждой статуе тут нашлось место.

Увы, заглянуть в каждый уголок древней обители туристу или паломнику не удастся, потому некоторые его части еще не прошли реставрацию и ходить там просто опасно.

Гостям-смельчакам будет интересно на каждом из уровней.

В наши дни Висячий монастырь все-таки считается не самым надежным местом. Он требует серьезного ремонта. Но, тем не менее, пока он «висит» на горе, его продолжают посещать толпы туристов и паломников. Уединиться и помолиться в тишине в таких условиях сейчас, конечно, не удастся, но испытать незабываемые эмоции здесь можно однозначно.

Китайская культура тесно переплетена с восточными религиями, и самая главная и самая таинственная религиозно-культурная локация этой страны и мира вообще – это, конечно, Тибет. С ним связаны разные мистические факты, которым не всегда можно дать объяснение.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030723/56645/