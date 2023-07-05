Почему английские мальчики и по сей день носят до определенного возраста шорты вместо брюк

Если посмотреть на фотографии британских детей и подростков, то можно заметить интересную деталь: многие мальчишки младшего и среднего возраста носят преимущественно шорты, даже ранней весной и поздней осенью. Увидеть пацана в брюках, особенно из богатой семьи непросто. Чаще всего такая возможность выпадает зимой. Возникает вопрос: что не так в отношениях английских детей и полноразмерных брюк? Откуда вообще взялась эта странная мода на шорты?

На картине вовсе не мать с 6 девочками. Там их всего 5. В центре со шпагой — мальчик. |Фото: ya.ru.

Это сегодня детская одежда, по сути, ничем не отличается от взрослой кроме размера. А вплоть до начала XX века с детской одеждой была настоящая беда как в семьях «хозяев жизни», так и в семьях простолюдинов. Связано это было с неразвитостью текстильного производства и стоимостью материалов. Каждый, у кого есть хотя бы один ребенок, сам знает, сколько нужно денег на обновление гардероба каждый год… В старину замена одежды была еще большей проблемой, даже для людей состоятельных. В связи с этим в аристократических семьях появилась занятная традиция: наряжать и мальчиков, и девочек в платья!

Мария Федоровна держит на руках маленького Николая Александровича Романова, более известного как Николай II. |Фото: ya.ru.

Платья для мальчишек и платья для девчонок из семей высших сословий, конечно, отличались, но не принципиально. Сложилась «традиция» из банального стремления сэкономить на сорванце, который каждый год растет как на дрожжах. Платье же можно было носить дольше, шить реже, а еще один и тот же портной мог обслуживать как знатных мальчиков, так и знатных девочек. Наряжали пацанов из богатых семей в платья вплоть до конца XIX столетия. Однако, уже в начале XX века мода изменилась.

Принц Джордж в шортах. ¦Фото: joinfo.com.

Доступность одежды возросла. А вместе с тем произошло и разделение детской одежды на ярко выраженную для мальчиков и для девочек. Тогда-то пацанов и принялись переодевать в брюки… Вот только маленькие сорванцы постоянно во что-то впутывались в поиске приключений на свою пятую точку. Как результат: пачкали и рвали одежду. Поэтому в британских семьях рассудили в духе: шкура — не текстиль – заживет! Первыми наряжать мальчиков в шорты принялись представители королевской семьи Великобритании. А потому очень быстро шорты стали признаком «аристократизма»!

У королевской семьи моду на шорты переняли во всей Англии. |Фото: gqthailand.com.

Не прошло и 10 лет, как моду на шорты подхватили по всей стране и в первую очередь в учебных учреждениях. В школах и коллежах шорты стали официальным предметом одежды для детей младших и средних возрастов. Брюки же все это время позиционировались как «одежда мужчины», уже взрослого человека, который больше не лазит по деревьям и не бегает с палкой за соседскими котами.

Источник: https://novate.ru/blogs/300623/66788/