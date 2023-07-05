На большом воздушном шаре

Тепловой аэростат, или воздушный шар, как мы его чаще называем, — это неуправляемый летательный аппарат, который летит по ветру. Поэтому место старта выбирается непосредственно перед полетом исходя из направления и скорости ветра.

В отличие от дирижаблей, воздушные шары не имеют двигателей для самостоятельного горизонтального движения в воздухе. (Фото Toby Melville):

Первыми воздушный шар в 1783 году изготовили братья Монгольфье. Созданный ими шар наполнялся горячим воздухом, благодаря которому поднимался вверх. Кроме того, в воздухоплавательной практике применяют следующие газы: водород, водяной газ, светильный газ, аммиак и гретый воздух. (Фото Ben Birchall):

В случае набора слишком большой высоты пилот дёргает за специальный шнур, соединённый с клапаном в оболочке воздушного шара — часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опускается (снижается). (Фото Toby Melville):

Кстати, не смотря на свои размеры, тепловой аэростат довольно компактен в свернутом виде и помещается в прицеп машины. (Фото Toby Melville):

Вот так постепенно аэростаты наполняются воздухом, который потом нагревают горелкой. Рабочая температура — от 80 до 120 градусов. (Фото Ben Birchall):

Фотография с фестиваля воздушных шаров на юго-западе Англии. (Фото Marcin Nowak):

Воздушные шары во время 39-го ежегодного Лотерейного фестиваля воздухоплавания в Нью-Джерси в аэропорту Сольберг. (Фото Julia Nikhinson):

Воздушный шар летит над сухими полями во время второй волны тепла в некоторых частях страны на ежегодной Бристольской международной фиесте воздушных шаров в Бристоле. (Фото Toby Melville):

Ежегодная Бристольская международная фиеста воздушных шаров. (Фото Toby Melville):

Три воздушных шара парят в небе к югу от Индианолы, штат Айова. (Фото Bryon Houlgrave):

Внутри шара. (Фото John Phillips):

Фиеста воздушных шаров в Бристоле, Великобритания. (Фото Toby Melville):

Член экипажа готовит воздушный шар на ежегодной Бристольской международной фиесте воздушных шаров недалеко от Бристоля, Великобритания. (Фото Toby Melville):

Воздушные шары пролетают мимо солнца, когда они пролетают над Северным Сомерсетом в лучах раннего утреннего солнца во время массового восхождения на Bristol International Balloon Fiesta. (Фото Ben Birchall):

(Фото Ben Birchall):

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/na-bolshom-vozdushnom-share.html