Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

На большом воздушном шаре

На большом воздушном шаре

Тепловой аэростат, или воздушный шар, как мы его чаще называем, — это неуправляемый летательный аппарат, который летит по ветру. Поэтому место старта выбирается непосредственно перед полетом исходя из направления и скорости ветра.

В отличие от дирижаблей, воздушные шары не имеют двигателей для самостоятельного горизонтального движения в воздухе.  (Фото Toby Melville):

На большом воздушном шаре

Первыми воздушный шар в 1783 году изготовили братья Монгольфье. Созданный ими шар наполнялся горячим воздухом, благодаря которому поднимался вверх. Кроме того, в воздухоплавательной практике применяют следующие газы: водород, водяной газ, светильный газ, аммиак и гретый воздух. (Фото Ben Birchall):

На большом воздушном шаре

В случае набора слишком большой высоты пилот дёргает за специальный шнур, соединённый с клапаном в оболочке воздушного шара — часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опускается (снижается). (Фото Toby Melville):

На большом воздушном шаре

Кстати, не смотря на свои размеры, тепловой аэростат довольно компактен в свернутом виде и помещается в прицеп машины. (Фото Toby Melville):

На большом воздушном шаре

Вот так постепенно аэростаты наполняются воздухом, который потом нагревают горелкой. Рабочая температура — от 80 до 120 градусов. (Фото Ben Birchall):

На большом воздушном шаре

Фотография с фестиваля воздушных шаров на юго-западе Англии. (Фото Marcin Nowak):

На большом воздушном шаре

Воздушные шары во время 39-го ежегодного Лотерейного фестиваля воздухоплавания в Нью-Джерси в аэропорту Сольберг. (Фото Julia Nikhinson):

На большом воздушном шаре

Воздушный шар летит над сухими полями во время второй волны тепла в некоторых частях страны на ежегодной Бристольской международной фиесте воздушных шаров в Бристоле. (Фото Toby Melville):

На большом воздушном шаре

Ежегодная Бристольская международная фиеста воздушных шаров. (Фото Toby Melville):

На большом воздушном шаре

Три воздушных шара парят в небе к югу от Индианолы, штат Айова. (Фото Bryon Houlgrave):

На большом воздушном шаре

Внутри шара. (Фото John Phillips):

На большом воздушном шаре

Фиеста воздушных шаров в Бристоле, Великобритания. (Фото Toby Melville):

На большом воздушном шаре

Член экипажа готовит воздушный шар на ежегодной Бристольской международной фиесте воздушных шаров недалеко от Бристоля, Великобритания. (Фото Toby Melville):

На большом воздушном шаре

Воздушные шары пролетают мимо солнца, когда они пролетают над Северным Сомерсетом в лучах раннего утреннего солнца во время массового восхождения на Bristol International Balloon Fiesta. (Фото Ben Birchall):

На большом воздушном шаре

(Фото Ben Birchall):

На большом воздушном шаре

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/na-bolshom-vozdushnom-share.html

05.07.2023 - Posted by | Праздник....

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: