На большом воздушном шаре
Тепловой аэростат, или воздушный шар, как мы его чаще называем, — это неуправляемый летательный аппарат, который летит по ветру. Поэтому место старта выбирается непосредственно перед полетом исходя из направления и скорости ветра.
В отличие от дирижаблей, воздушные шары не имеют двигателей для самостоятельного горизонтального движения в воздухе. (Фото Toby Melville):
Первыми воздушный шар в 1783 году изготовили братья Монгольфье. Созданный ими шар наполнялся горячим воздухом, благодаря которому поднимался вверх. Кроме того, в воздухоплавательной практике применяют следующие газы: водород, водяной газ, светильный газ, аммиак и гретый воздух. (Фото Ben Birchall):
В случае набора слишком большой высоты пилот дёргает за специальный шнур, соединённый с клапаном в оболочке воздушного шара — часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опускается (снижается). (Фото Toby Melville):
Кстати, не смотря на свои размеры, тепловой аэростат довольно компактен в свернутом виде и помещается в прицеп машины. (Фото Toby Melville):
Вот так постепенно аэростаты наполняются воздухом, который потом нагревают горелкой. Рабочая температура — от 80 до 120 градусов. (Фото Ben Birchall):
Фотография с фестиваля воздушных шаров на юго-западе Англии. (Фото Marcin Nowak):
Воздушные шары во время 39-го ежегодного Лотерейного фестиваля воздухоплавания в Нью-Джерси в аэропорту Сольберг. (Фото Julia Nikhinson):
Воздушный шар летит над сухими полями во время второй волны тепла в некоторых частях страны на ежегодной Бристольской международной фиесте воздушных шаров в Бристоле. (Фото Toby Melville):
Ежегодная Бристольская международная фиеста воздушных шаров. (Фото Toby Melville):
Три воздушных шара парят в небе к югу от Индианолы, штат Айова. (Фото Bryon Houlgrave):
Внутри шара. (Фото John Phillips):
Фиеста воздушных шаров в Бристоле, Великобритания. (Фото Toby Melville):
Член экипажа готовит воздушный шар на ежегодной Бристольской международной фиесте воздушных шаров недалеко от Бристоля, Великобритания. (Фото Toby Melville):
Воздушные шары пролетают мимо солнца, когда они пролетают над Северным Сомерсетом в лучах раннего утреннего солнца во время массового восхождения на Bristol International Balloon Fiesta. (Фото Ben Birchall):
(Фото Ben Birchall):
Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/na-bolshom-vozdushnom-share.html
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