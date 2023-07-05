ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ФАРФОР ГАЛИНЫ ЧЕЧУЛИНОЙ. ЦИРК, БАЛЕТ И СКАЗКИ .

Жизнерадостный фарфор Галины Чечулиной. Цирк, балет и сказки .

35 лет художница проработала на Дулевском фарфоровом заводе, создав множество скульптур на темы русских сказок и народных праздничных гуляний, балета и цирка

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499974595/