Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ФАРФОР ГАЛИНЫ ЧЕЧУЛИНОЙ. ЦИРК, БАЛЕТ И СКАЗКИ .

Жизнерадостный фарфор Галины Чечулиной. Цирк, балет и сказки .
35 лет художница проработала на Дулевском фарфоровом заводе, создав множество скульптур на темы русских сказок и народных праздничных гуляний, балета и цирка

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499974595/

05.07.2023 - Posted by | Креатив...

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