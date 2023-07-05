"Грозовое" суперлуние 2023 в разных странах мира.

Багдад, Ирак

Фото: Associated Press

3-4 июля в разных регионах мира, в темное время суток можно наблюдать суперлуние – полнолуние в период наибольшего сближения Земли и ее спутника.

У июльского суперлуния два традиционных названия – "грозовое" или "оленья луна" (в июле самцы оленей отращивают рога).

Санкт-Петербург, Россия

Дубай, ОАЭ

Канзас-сити, США

Стамбул, Турция

Канзас-сити, США

Кашмир, Индия

Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербург, Россия

Германия

Германия

Пелопоннес, Греция

Канзас-сити, США

Дубай, ОАЭ

Франкфурт, Германия

Пелопоннес, Греция

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/4jul2023/supermoon_130.html