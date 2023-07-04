Чувашия: путешествие по трём мирам

Сувары, или савиры — так называлось кочевое племя, населявшее прикаспийские земли и Северный Кавказ. К VII веку они добрались до Среднего Поволжья, слились с волжскими булгарами. Современные Чуваши считают себя потомками сувар.

На левом берегу Волги расположился этногорафический парк Сувар. Чебоксары находятся на дургом берегу, поэтому чтобы попасть сюда, придется проехать через республику Марий Эл! Если поедете своим ходом, то ориентируйтесь на санаторий "Чувашия", отсюда начинается тропа. Добраться из гороода можно на маршрутке или на такси.



Парк больше похож на настоящий лес. Сосны, белый мох, песчаные дорожки вьются между деревьев. В 1993 году скульптор Палтай Микуçĕ он же Балтаев Николай Михайлович, создал здесь первые деревянные скульптуры, посвященные чувашскому эпосу. Позже к нему присоединились и другие скульпторы, и сейчас в парке в общей сложности 130 фигур. Они поделены на три группы: Верхний мир, Золотая гора — Ылтăн ту; Светлый мир, Серебряная гора — Кĕмĕл ту; и Нижний мир, Медная гора — Пăхăр ту. На Золотой горе представлены фигуры богов, на Серебряной — фигуры людей, а на Медной горе — хтонические существа.

В центре парка стоит столб, символизирующий Древо жизни, и объединяющий три мира. Самой крупной композицией является "Мечь Атиллы" — гуннского и суварского вождя.

Парк огромный, его площадь 7 гектар, и отыскать все 130 фигур довольно сложный, но интересный квест. При этом то ли из за удаленности, то ли потому что место это малоизвестно жителям Чебоксар, но народу очень немного. И от этого прогулка по лесу кажется еще более волшебной.

История сувар полна белых пятен, хотя в VI веке о них много упоминананий у греческих и персидских авторов. И посещение парка "Сувар" помогает если не понять историю, но хотя бы прикоснуться к древней традиции.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/chuvashiya_puteshestvie_po_tryom_miram