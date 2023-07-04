ХУДОЖНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ КУДРИН.

Художник Юрий Викторович Кудрин родился в семье художника, в Московской области, в 1962 году. С детства учился в художественной школе, а потом поступил в МГАХИ имени В.И. Сурикова. Излюбленные темы – натюрморт и пейзаж.

Юрию Кудрину характерны точная прорисовка деталей, мастерски продуманная композиция и цветовое решение. Композиция цветов настолько великолепна и мастерски нарисована, что смотреть такую прелесть — наслаждение и огромное вдохновение. Столь же прекрасны композиции натюрмортов, фруктов, ягод. А все вместе- возможность созерцания и наслаждения прекрасным

В работах Юрия есть неповторимая цветовая палитра, дарящая ощущение лёгкости и тепла. Кто знает, может быть, в этом и заключается та самая загадка, связанная с тем, что созданные им пейзажи и натюрморты, выделяясь некой изысканной суровостью, цепляют за душу, привлекая внимание неброской красотой, от которой трудно отвести взгляд. Ведь чем дольше смотришь на эти полотна, тем больше понимаешь, что художник сделал всё возможное для того, чтобы зритель смог увидеть прекрасное в простом…

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499974764/