Уличные беспорядки во Франции

Как жители протестуют против полицейского произвола

В пригороде Парижа убийство подростка полицейскими спровоцировало волну беспорядков. Протесты начались в Нантере через несколько часов после того, как вечером 27 июня патрульные застрелили 17-летнего водителя за отказ остановить автомобиль. В ночь на 29 июня протестующие атаковали мэрию, беспорядки перекинулись и на другие города страны. Кадры с французских улиц — в фотогалерее «Ъ».

Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/6070502?from=multimedia_3