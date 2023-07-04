Уличные беспорядки во Франции
Как жители протестуют против полицейского произвола
В пригороде Парижа убийство подростка полицейскими спровоцировало волну беспорядков. Протесты начались в Нантере через несколько часов после того, как вечером 27 июня патрульные застрелили 17-летнего водителя за отказ остановить автомобиль. В ночь на 29 июня протестующие атаковали мэрию, беспорядки перекинулись и на другие города страны. Кадры с французских улиц — в фотогалерее «Ъ».
Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков
Фото: Reuters / Nacho Doce
Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль
Фото: Reuters / Pascal Rossignol
Полиция задерживает протестующего
Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT
Протестующие разбегаются от слезоточивого газа
Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
Взрывы петард в Ницце
Фото: VALERY HACHE / AFP
Столкновения полиции с протестующими в Париже
Фото: Reuters / Nacho Doce
Сотрудники полиции на улицах Парижа
Фото: Nacho Doce / Reuters
Протестующая с плакатом в Париже
Фото: Lewis Joly / AP
Поврежденный спортивный магазин в Париже
Фото: Michel Euler / AP
Сгоревшие автомобили в Лионе
Фото: AP
Протестующие в Страсбурге
Фото: Jean-Francois Badias / AP
Полиция очищает улицу в Нантере
Фото: Aurelien Morissard / AP
В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки
Фото: Christophe Ena / AP
В ответ полицейские применили слезоточивый газ
Фото: Reuters / Stephanie Lecocq
Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны
Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews
Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе
Фото: Lionel Bonaventure / AFP
Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками
Фото: Christophe Ena / AP
Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере
Фото: Reuters / Stephanie Lecocq
Последствия беспорядков в Нантере
Фото: Reuters / Antony Paone
Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль
Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes
Демонстрация в Нантере
Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу
Фото: Christophe Ena / AP
Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере
Фото: Christophe Ena / AP
29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции
Фото: Christophe Ena / AP
В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства
Фото: Christophe Ena / AP
Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее
Фото: Michel Spingler / AP
Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель
Фото: Reuters / Pascal Rossignol
Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье
Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews
Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции
Фото: Lou Benoist / AFP / East News
Цветы на месте гибели 17-летнего водителя
Фото: Lewis Joly / AP
«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера
Фото: Michel Euler / AP
Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/6070502?from=multimedia_3
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