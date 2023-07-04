Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Динамичность вместо статичности: архитектура прошлого, настоящего, будущего

За период многовекового развития в архитектуре выработалось множество стилей и разнообразных течений, которые видоизменялись и дополнялись, но до недавних пор некоторые элементы оставались статичными и незыблемыми. Речь идет о формах зданий, которые стали приобретать особый драматизм и движение, а в некоторых случаях в прямом смысле этого слова. И пусть пластичные формы и невероятные трансформации в большей степени мы можем увидеть в захватывающих концептах, новое видение формообразования будоражит умы архитекторов-новаторов, которым удалось воплощать в жизнь нереальные структуры. Хотя визуальные иллюзии в архитектуре применялись уже в древности.

1. Визуальная иллюзия (она же оптическая иллюзия или обман зрения), как один из способов динамики в архитектуре

Не иссякает интерес к феномену «падающей» Пизанской башни, динамичность которой вполне реальный факт, а не иллюзия. | Фото: extremal.mirtesen.ru.

Не иссякает интерес к феномену «падающей» Пизанской башни, динамичность которой вполне реальный факт, а не иллюзия. | Фото: extremal.mirtesen.ru.

Несмотря на то, что в истории зодчества превалировал принцип статичности архитектурных объектов, которые всем своим видом должны были выражать, основательность и надежность конструкций сооружений, присутствие неординарных строений с кажущейся неустойчивостью, шаткостью и ощущением, что они вот-вот начнут расти или двигаться, вызывал повышенный интерес. Взять, хотя бы, всемирно известную Пизанскую башню, приобретшую свой фирменный наклон из-за ряда просчетов и геологической структуры участка, на котором была построена. Если специалистами она больше воспринималась как курьез и была наделена противоестественным качеством, то у творческих людей и простых обывателей она вызывала неподдельный интерес, притягивая к себе внимание, оставляя незабываемые впечатления (тот самый визуальный след, который побуждал к фантазиям и не стирался годами).

Творческие изыскания в области оптической иллюзии не отпускают художников и по сей день (работы Олега Шупляка).

Творческие изыскания в области оптической иллюзии не отпускают художников и по сей день (работы Олега Шупляка).

Особенно часто спецификой психологии человека и его зрительного восприятия окружающей реальности пользовались зодчие для возведения культовых объектов и дворцов правителей. С помощью грамотно созданной оптической иллюзии (от лат. illusio — ошибка, заблуждение) они старались подчеркнуть значимость человека или религии, вызвать благоговение или страх. Еще в античности люди научились строить здания так, что находящемуся рядом или в визуальной доступности человеку могло показаться, что оно растет ввысь, начинает двигаться, крениться в бок или падать. Чаще всего появлялись настолько особенные сооружения, если заказчик или зодчий пожелали выделиться, привлечь внимание с помощью архитектурных форм, создавая привлекающие и поражающие воображение образы.

Картинка, демонтирующая то, как с помощью цвета и формы можно создать оптическую иллюзию постоянно движущегося объекта. | Фото: psyring.blogspot.com.

Картинка, демонтирующая то, как с помощью цвета и формы можно создать оптическую иллюзию постоянно движущегося объекта. | Фото: psyring.blogspot.com.

Творцы-реалисты и неважно художник это, скульптор или архитектор, в своих произведениях как можно точно передавали (и передают) иллюзию реальности, создавая максимально точный объем и восприятие линейной и воздушной перспективы, цвета, света, теней, шли на те самые нарушения пропорций. При этом с помощью, казалось бы, вполне понятных форм некоторым удавалось достигать ощущения того, что нимфа или красавица вот-вот сойдет с полотна или с пьедестала, а корабль уплывет – настолько живыми они казались. При этом, если бы элементы здания/предметов или части тела на полотне или в камне имели строгие размеры, форму, точное расположение и т. д., то они бы потеряли всю свою красоту и очарование. А так, маленькие хитрости позволяли создавать настоящие шедевры, которые сложно отличить от реальных структур, предметов или организмов.

Думаете, что высота этажей в разных концах здания разная, ан нет, абсолютно одинаковая, а горизонтальная отделка параллельна (здание штаб-квартиры таможенной службы Мельбурна, Австралия) | Фото: commons.m.wikimedia.org.

Думаете, что высота этажей в разных концах здания разная, ан нет, абсолютно одинаковая, а горизонтальная отделка параллельна (здание штаб-квартиры таможенной службы Мельбурна, Австралия) | Фото: commons.m.wikimedia.org.

Оттачивание мастерства в отражении реальности и создании иллюзий, призванных разнообразить окружающий мир человека, привело к тому, что статические образы, навязанные видением прошлых тенденций (основные принципы, хотя без исключений не обходилось во все века), постепенно размылись и потеряли приоритетное значение. Незыблемые каноны рационализма и стабильности структур уступили место природному началу всего окружающего мира, в котором нет ничего постоянного, кроме движения и эволюции, что и приводит к постоянным изменениям.
В человеческом обществе также все меняется, ведь чувства каждого индивида постоянно требуют новых впечатлений и наслаждений, вызывая те самые изменения, а значит и движение (динамику). Изменчивая мода является двигателем прогресса, который в свою очередь дает возможность реализовывать самые невероятные фантазии людей, побуждая развиваться.

https://www.youtube.com/watch?v=r0uaK7IDQ3k

2. Элементы, с помощью которых можно создать потрясающие оптические иллюзии в архитектуре

Древние греки уже знали, как поменять пропорции здания, чтобы Парфенон получился настолько величественным и с кажущимися идеальными формами.

Древние греки уже знали, как поменять пропорции здания, чтобы Парфенон получился настолько величественным и с кажущимися идеальными формами.

• Колонны . Ярким примером того, как колонны могут превратить вполне заурядное статичное здание в величественный шедевр, тянущийся к небесам, является Парфенон, воздвигнутый 2,5 тыс. лет назад. Даже несмотря на то, что от древнегреческого храма, расположенного на афинском Акрополе, остались лишь руины, он до сих пор является вершиной мастерства зодчих и математиков, которые смогли рассчитать форму, размер, цвет, освещенность и расположение колонн так, что создается впечатляющая иллюзия высоченного и огромного здания с идеальными пропорциями (инструментальные исследования доказывают обратное).

С древности мастера могли создавать иллюзии с помощью камней разного цвета, фактуры и размера.

С древности мастера могли создавать иллюзии с помощью камней разного цвета, фактуры и размера.

• Мозаика. Еще с древности люди разгадали некоторые особенности оптического восприятия человеческого глаза и психических процессов с этим связанных, поэтому активно использовали различные методы, чтобы обмануть их. Не последнюю роль в этом сыграла и мозаика, даже несмотря на то, что в былые времена использовались просто камни разного цвета, фактуры и размера. Особенно в создании бесконечности и провалов преуспели древние римляне, выкладывая мозаичные полы в храмах или общественных местах. С расширением человеческих познаний, приведших к развитию технологий, методика создания мозаичных картин менялась и находила новые звучания, что вызывает еще большее изумление зрителей/прохожих (чего только стоят 3D-изображения на всем и вся). Хотя наиболее активно мозаику использовали те, кто создавал бессмертную эстетику эпохи Возрождения.

Фрески, написанные со знанием хитростей оптики и перспективы, даже ровный потолок могут вознести до небес.

Фрески, написанные со знанием хитростей оптики и перспективы, даже ровный потолок могут вознести до небес.

Современные возможности 3D-технологий в дизайне и архитектуре не перестают удивлять, а порой и пугать.

Современные возможности 3D-технологий в дизайне и архитектуре не перестают удивлять, а порой и пугать.

• Фрески. Роспись стен и потолков вошла в жизнь людей еще с незапамятных времен, когда первобытные художники стали заниматься наскальной живописью. Уже тогда они знали, как зрительно «поднять» потолок пещеры, чтобы не создавалось давящее чувство или раздвинуть ее стены, ведь цвет и свет играют одну из определяющих ролей в восприятии окружающего мира, что в свою очередь влияет на эмоциональное, психическое и физическое состояние человека. Это направление развивали в эпоху Античности, а вот в период Ренессанса и барокко приемы росписи, являющейся довольно распространенным элементом декорирования роскошных особняков, дворцов и потрясающих храмов, достигли своего апогея. Особенно популярными стали перспективные произведения, расширяющие/удлиняющее пространство помещений и «срывающие крыши» посредством нанесения рисунка на потолках с уходящими в небеса облаками, летающими херувимами, мифическими божествами или библейскими персонажами.

Правильные расчеты, знания основ оптики и перспективы позволяют в разы удлинять коридоры/галереи и даже их видоизменять.

Правильные расчеты, знания основ оптики и перспективы позволяют в разы удлинять коридоры/галереи и даже их видоизменять.

Примечательно: Грамотное использование цветовой гаммы, знаний основ оптики, перспективы и природы оптических искажений помогают создавать потрясающие иллюзии на фасадах зданий, превращая их в косые/кривые, танцующие, перевернутые, растущие, тающие, разламывающиеся, парящие и т. д. архитектурные шедевры. Пугать прохожих глубокими ущельями, внезапными горками, грязными лужами на тротуарах и площадях, любом напольном покрытии внутри помещений стало и вовсе любимым занятием современных художников и дизайнеров.

С помощью деформации глубины пространства, формы, цвета и фактуры материалов можно создать умопомрачительные шедевры архитектуры.

С помощью деформации глубины пространства, формы, цвета и фактуры материалов можно создать умопомрачительные шедевры архитектуры.

Это только кажется, что фасад дома вот-вот сползет, а оторванная верхняя часть другого – улетит без зазрения совести (работы Алекса Чиннека).

Это только кажется, что фасад дома вот-вот сползет, а оторванная верхняя часть другого – улетит без зазрения совести (работы Алекса Чиннека).

• Деформация глубины пространства, форма и фактура. С помощью конструкции самого здания или облицовочных материалов можно создавать причудливые формы, которые будут вызывать обман движения или его наклона/неестественного положения и т. д. Такого же эффекта можно достичь с помощью изменений глубины пространства как в прямом смысле этого слова, так и с помощью нанесения разных цветов или рельефных деталей. Еще доисторические художники, чтобы создать более объемных мамонтов или быков, старались их рисовать в том месте, где имелись выступающие камни, а для размытия заднего фона, изображения наносились в углублениях. По такому же принципу работают и современники, создавая эффектные строения, соединяя элементы разного размера и устанавливая их на разной глубине/высоте или попросту использую компьютерную графику, которая и обеспечит нужной глубиной. Стоит отметить, что многие хитрости обмана зрения основаны на законах линейной перспективы. Если, к примеру, с одинакового расстояния смотреть на большой и маленький куб, то кажется, что первый находится намного ближе второго.

Зияющие в стенах зданий дыры и выскакивающие из заборов крокодилы – не что иное, как обман зрения, созданный искусными художниками.

Зияющие в стенах зданий дыры и выскакивающие из заборов крокодилы – не что иное, как обман зрения, созданный искусными художниками.

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что человеческое сознание может дорисовывать картины того, на что намекает творец, отчего и создается искаженный образ, который в нашем воображении меняет цвет, форму, положение (искаженная иллюзия). Если построить здание в форме колеса, а перед ним установить наклонный парапет, то издалека будет казаться, что оно катится, хотя объект вполне статичен и основателен.

https://www.youtube.com/watch?v=SUDSr8EVxUM

3. Реальная архитектурная динамика

С появлением бетона и металлоконструкций, динамизм в архитектуре стал вполне реальным (Школа визуальных и исполнительских искусств Кортинеса в Лос-Анджелесе, США). | Фото: fanni123.livejournal.com.

С появлением бетона и металлоконструкций, динамизм в архитектуре стал вполне реальным (Школа визуальных и исполнительских искусств Кортинеса в Лос-Анджелесе, США). | Фото: fanni123.livejournal.com.

Благодаря современным достижениям в компьютерном проектировании, строительных технологий и инновационным материалам появилась возможность строить динамичные здания любой конфигурации.

Благодаря современным достижениям в компьютерном проектировании, строительных технологий и инновационным материалам появилась возможность строить динамичные здания любой конфигурации.

Научно-технический прогресс, позволивший отойти от механистического восприятия мира, стал толчком к зарождению различных направлений, изучающих сложные системы, нелинейную логику, самоорганизацию в синергетике, фрактальную геометрию, появлению инновационных строительных материалов, интеллектуальных систем т. д., которые нашли яркое отражение и в изменении стилистики архитектуры. Если в былые времена зодчие довольствовались хитростями оптических иллюзий, то в начале XX века стали появляться другие методы, заставляющие здания двигаться. Благодаря изобретению железобетонных конструкций строители смогли добиться пластичности и обтекаемости реальных форм, которые и ассоциируются с движением.

Управляемые интеллектуальными системами подвижные элементы помогают повысить энергосбережение, создавать захватывающее зрелище и постоянно менять внешний облик статичного архитектурного объекта. | Фото: brillion-club.com.

Управляемые интеллектуальными системами подвижные элементы помогают повысить энергосбережение, создавать захватывающее зрелище и постоянно менять внешний облик статичного архитектурного объекта. | Фото: brillion-club.com.

А вот новые изобретения и перспективы развития кинетической архитектуры открывают практически неограниченные возможности, позволяющие перевести движение из воображаемого, интуитивного, когнитивного и др. – в вполне реальное. Как нельзя лучше по этому поводу говорит Кристоф Баудер (Christoph Bauder), который достиг немалых успехов в создании пространств, обладающих вау-эффектом благодаря кардинальному изменению пространства с помощью света и интерактивности: «Кинетическая архитектура – следующий шаг к созданию нашего окружения. Архитектура всегда была статичной, твердой и тяжелой. В будущем же она будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным процессом, происходящем во Вселенной. Сейчас нашему окружению крайне необходима способность изменяться».

Пример динамичного небоскреба, каждый этаж которого может двигаться вокруг своей оси (концепт Da Vinci Tower).

Пример динамичного небоскреба, каждый этаж которого может двигаться вокруг своей оси (концепт Da Vinci Tower).

В этом аспекте кинетической архитектуре не будет равной, ведь извечные стремления человечества к получению новых впечатлений все так же приводит к созданию зрелищных объектов, которые удовлетворяют и эстетические потребности, и любознательность, и тягу ко всему новому, неизведанному.

Интересный факт: На данный момент в кинетической архитектуре применяется два вида использования технологий, предусматривающих подвижный каркас или подвижный фасад. При этом не стоит переживать, что такого рода архитектура еще больше усугубит энергетический дисбаланс и приведет к истощению природных ресурсов. Все двигательные функции зданий завязаны на использовании альтернативных источников энергии (солнце, ветер, вода, тепло земли), которые в свою очередь делают сооружения максимально независимыми и устойчивыми.

https://www.youtube.com/watch?v=yxhJbQzQlpk

Единственное, кинетические проекты настолько сложны и дорогостоящи, что пока большинство умопомрачительных концептов остается лишь на бумаге (несмотря на мощный эстетический и экологический посыл, а также устойчивость).

Источник: https://novate.ru/blogs/300623/66792/

04.07.2023 - Posted by | архитектура....

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