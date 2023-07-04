Динамичность вместо статичности: архитектура прошлого, настоящего, будущего

За период многовекового развития в архитектуре выработалось множество стилей и разнообразных течений, которые видоизменялись и дополнялись, но до недавних пор некоторые элементы оставались статичными и незыблемыми. Речь идет о формах зданий, которые стали приобретать особый драматизм и движение, а в некоторых случаях в прямом смысле этого слова. И пусть пластичные формы и невероятные трансформации в большей степени мы можем увидеть в захватывающих концептах, новое видение формообразования будоражит умы архитекторов-новаторов, которым удалось воплощать в жизнь нереальные структуры. Хотя визуальные иллюзии в архитектуре применялись уже в древности.

1. Визуальная иллюзия (она же оптическая иллюзия или обман зрения), как один из способов динамики в архитектуре

Не иссякает интерес к феномену «падающей» Пизанской башни, динамичность которой вполне реальный факт, а не иллюзия. | Фото: extremal.mirtesen.ru.

Несмотря на то, что в истории зодчества превалировал принцип статичности архитектурных объектов, которые всем своим видом должны были выражать, основательность и надежность конструкций сооружений, присутствие неординарных строений с кажущейся неустойчивостью, шаткостью и ощущением, что они вот-вот начнут расти или двигаться, вызывал повышенный интерес. Взять, хотя бы, всемирно известную Пизанскую башню, приобретшую свой фирменный наклон из-за ряда просчетов и геологической структуры участка, на котором была построена. Если специалистами она больше воспринималась как курьез и была наделена противоестественным качеством, то у творческих людей и простых обывателей она вызывала неподдельный интерес, притягивая к себе внимание, оставляя незабываемые впечатления (тот самый визуальный след, который побуждал к фантазиям и не стирался годами).

Творческие изыскания в области оптической иллюзии не отпускают художников и по сей день (работы Олега Шупляка).

Особенно часто спецификой психологии человека и его зрительного восприятия окружающей реальности пользовались зодчие для возведения культовых объектов и дворцов правителей. С помощью грамотно созданной оптической иллюзии (от лат. illusio — ошибка, заблуждение) они старались подчеркнуть значимость человека или религии, вызвать благоговение или страх. Еще в античности люди научились строить здания так, что находящемуся рядом или в визуальной доступности человеку могло показаться, что оно растет ввысь, начинает двигаться, крениться в бок или падать. Чаще всего появлялись настолько особенные сооружения, если заказчик или зодчий пожелали выделиться, привлечь внимание с помощью архитектурных форм, создавая привлекающие и поражающие воображение образы.

Картинка, демонтирующая то, как с помощью цвета и формы можно создать оптическую иллюзию постоянно движущегося объекта. | Фото: psyring.blogspot.com.

Творцы-реалисты и неважно художник это, скульптор или архитектор, в своих произведениях как можно точно передавали (и передают) иллюзию реальности, создавая максимально точный объем и восприятие линейной и воздушной перспективы, цвета, света, теней, шли на те самые нарушения пропорций. При этом с помощью, казалось бы, вполне понятных форм некоторым удавалось достигать ощущения того, что нимфа или красавица вот-вот сойдет с полотна или с пьедестала, а корабль уплывет – настолько живыми они казались. При этом, если бы элементы здания/предметов или части тела на полотне или в камне имели строгие размеры, форму, точное расположение и т. д., то они бы потеряли всю свою красоту и очарование. А так, маленькие хитрости позволяли создавать настоящие шедевры, которые сложно отличить от реальных структур, предметов или организмов.

Думаете, что высота этажей в разных концах здания разная, ан нет, абсолютно одинаковая, а горизонтальная отделка параллельна (здание штаб-квартиры таможенной службы Мельбурна, Австралия) | Фото: commons.m.wikimedia.org.

Оттачивание мастерства в отражении реальности и создании иллюзий, призванных разнообразить окружающий мир человека, привело к тому, что статические образы, навязанные видением прошлых тенденций (основные принципы, хотя без исключений не обходилось во все века), постепенно размылись и потеряли приоритетное значение. Незыблемые каноны рационализма и стабильности структур уступили место природному началу всего окружающего мира, в котором нет ничего постоянного, кроме движения и эволюции, что и приводит к постоянным изменениям.

В человеческом обществе также все меняется, ведь чувства каждого индивида постоянно требуют новых впечатлений и наслаждений, вызывая те самые изменения, а значит и движение (динамику). Изменчивая мода является двигателем прогресса, который в свою очередь дает возможность реализовывать самые невероятные фантазии людей, побуждая развиваться.

https://www.youtube.com/watch?v=r0uaK7IDQ3k

2. Элементы, с помощью которых можно создать потрясающие оптические иллюзии в архитектуре

Древние греки уже знали, как поменять пропорции здания, чтобы Парфенон получился настолько величественным и с кажущимися идеальными формами.

• Колонны . Ярким примером того, как колонны могут превратить вполне заурядное статичное здание в величественный шедевр, тянущийся к небесам, является Парфенон, воздвигнутый 2,5 тыс. лет назад. Даже несмотря на то, что от древнегреческого храма, расположенного на афинском Акрополе, остались лишь руины, он до сих пор является вершиной мастерства зодчих и математиков, которые смогли рассчитать форму, размер, цвет, освещенность и расположение колонн так, что создается впечатляющая иллюзия высоченного и огромного здания с идеальными пропорциями (инструментальные исследования доказывают обратное).

С древности мастера могли создавать иллюзии с помощью камней разного цвета, фактуры и размера.

• Мозаика. Еще с древности люди разгадали некоторые особенности оптического восприятия человеческого глаза и психических процессов с этим связанных, поэтому активно использовали различные методы, чтобы обмануть их. Не последнюю роль в этом сыграла и мозаика, даже несмотря на то, что в былые времена использовались просто камни разного цвета, фактуры и размера. Особенно в создании бесконечности и провалов преуспели древние римляне, выкладывая мозаичные полы в храмах или общественных местах. С расширением человеческих познаний, приведших к развитию технологий, методика создания мозаичных картин менялась и находила новые звучания, что вызывает еще большее изумление зрителей/прохожих (чего только стоят 3D-изображения на всем и вся). Хотя наиболее активно мозаику использовали те, кто создавал бессмертную эстетику эпохи Возрождения.

Фрески, написанные со знанием хитростей оптики и перспективы, даже ровный потолок могут вознести до небес.

Современные возможности 3D-технологий в дизайне и архитектуре не перестают удивлять, а порой и пугать.

• Фрески. Роспись стен и потолков вошла в жизнь людей еще с незапамятных времен, когда первобытные художники стали заниматься наскальной живописью. Уже тогда они знали, как зрительно «поднять» потолок пещеры, чтобы не создавалось давящее чувство или раздвинуть ее стены, ведь цвет и свет играют одну из определяющих ролей в восприятии окружающего мира, что в свою очередь влияет на эмоциональное, психическое и физическое состояние человека. Это направление развивали в эпоху Античности, а вот в период Ренессанса и барокко приемы росписи, являющейся довольно распространенным элементом декорирования роскошных особняков, дворцов и потрясающих храмов, достигли своего апогея. Особенно популярными стали перспективные произведения, расширяющие/удлиняющее пространство помещений и «срывающие крыши» посредством нанесения рисунка на потолках с уходящими в небеса облаками, летающими херувимами, мифическими божествами или библейскими персонажами.

Правильные расчеты, знания основ оптики и перспективы позволяют в разы удлинять коридоры/галереи и даже их видоизменять.

Примечательно: Грамотное использование цветовой гаммы, знаний основ оптики, перспективы и природы оптических искажений помогают создавать потрясающие иллюзии на фасадах зданий, превращая их в косые/кривые, танцующие, перевернутые, растущие, тающие, разламывающиеся, парящие и т. д. архитектурные шедевры. Пугать прохожих глубокими ущельями, внезапными горками, грязными лужами на тротуарах и площадях, любом напольном покрытии внутри помещений стало и вовсе любимым занятием современных художников и дизайнеров.

С помощью деформации глубины пространства, формы, цвета и фактуры материалов можно создать умопомрачительные шедевры архитектуры.

Это только кажется, что фасад дома вот-вот сползет, а оторванная верхняя часть другого – улетит без зазрения совести (работы Алекса Чиннека).

• Деформация глубины пространства, форма и фактура. С помощью конструкции самого здания или облицовочных материалов можно создавать причудливые формы, которые будут вызывать обман движения или его наклона/неестественного положения и т. д. Такого же эффекта можно достичь с помощью изменений глубины пространства как в прямом смысле этого слова, так и с помощью нанесения разных цветов или рельефных деталей. Еще доисторические художники, чтобы создать более объемных мамонтов или быков, старались их рисовать в том месте, где имелись выступающие камни, а для размытия заднего фона, изображения наносились в углублениях. По такому же принципу работают и современники, создавая эффектные строения, соединяя элементы разного размера и устанавливая их на разной глубине/высоте или попросту использую компьютерную графику, которая и обеспечит нужной глубиной. Стоит отметить, что многие хитрости обмана зрения основаны на законах линейной перспективы. Если, к примеру, с одинакового расстояния смотреть на большой и маленький куб, то кажется, что первый находится намного ближе второго.

Зияющие в стенах зданий дыры и выскакивающие из заборов крокодилы – не что иное, как обман зрения, созданный искусными художниками.

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что человеческое сознание может дорисовывать картины того, на что намекает творец, отчего и создается искаженный образ, который в нашем воображении меняет цвет, форму, положение (искаженная иллюзия). Если построить здание в форме колеса, а перед ним установить наклонный парапет, то издалека будет казаться, что оно катится, хотя объект вполне статичен и основателен.

https://www.youtube.com/watch?v=SUDSr8EVxUM

3. Реальная архитектурная динамика

С появлением бетона и металлоконструкций, динамизм в архитектуре стал вполне реальным (Школа визуальных и исполнительских искусств Кортинеса в Лос-Анджелесе, США). | Фото: fanni123.livejournal.com.

Благодаря современным достижениям в компьютерном проектировании, строительных технологий и инновационным материалам появилась возможность строить динамичные здания любой конфигурации.

Научно-технический прогресс, позволивший отойти от механистического восприятия мира, стал толчком к зарождению различных направлений, изучающих сложные системы, нелинейную логику, самоорганизацию в синергетике, фрактальную геометрию, появлению инновационных строительных материалов, интеллектуальных систем т. д., которые нашли яркое отражение и в изменении стилистики архитектуры. Если в былые времена зодчие довольствовались хитростями оптических иллюзий, то в начале XX века стали появляться другие методы, заставляющие здания двигаться. Благодаря изобретению железобетонных конструкций строители смогли добиться пластичности и обтекаемости реальных форм, которые и ассоциируются с движением.

Управляемые интеллектуальными системами подвижные элементы помогают повысить энергосбережение, создавать захватывающее зрелище и постоянно менять внешний облик статичного архитектурного объекта. | Фото: brillion-club.com.

А вот новые изобретения и перспективы развития кинетической архитектуры открывают практически неограниченные возможности, позволяющие перевести движение из воображаемого, интуитивного, когнитивного и др. – в вполне реальное. Как нельзя лучше по этому поводу говорит Кристоф Баудер (Christoph Bauder), который достиг немалых успехов в создании пространств, обладающих вау-эффектом благодаря кардинальному изменению пространства с помощью света и интерактивности: «Кинетическая архитектура – следующий шаг к созданию нашего окружения. Архитектура всегда была статичной, твердой и тяжелой. В будущем же она будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным процессом, происходящем во Вселенной. Сейчас нашему окружению крайне необходима способность изменяться».

Пример динамичного небоскреба, каждый этаж которого может двигаться вокруг своей оси (концепт Da Vinci Tower).

В этом аспекте кинетической архитектуре не будет равной, ведь извечные стремления человечества к получению новых впечатлений все так же приводит к созданию зрелищных объектов, которые удовлетворяют и эстетические потребности, и любознательность, и тягу ко всему новому, неизведанному.



Интересный факт: На данный момент в кинетической архитектуре применяется два вида использования технологий, предусматривающих подвижный каркас или подвижный фасад. При этом не стоит переживать, что такого рода архитектура еще больше усугубит энергетический дисбаланс и приведет к истощению природных ресурсов. Все двигательные функции зданий завязаны на использовании альтернативных источников энергии (солнце, ветер, вода, тепло земли), которые в свою очередь делают сооружения максимально независимыми и устойчивыми.

https://www.youtube.com/watch?v=yxhJbQzQlpk

Единственное, кинетические проекты настолько сложны и дорогостоящи, что пока большинство умопомрачительных концептов остается лишь на бумаге (несмотря на мощный эстетический и экологический посыл, а также устойчивость).

Источник: https://novate.ru/blogs/300623/66792/