Бумага не может «удержать» творения бразильского художника
Смешивая изображения, цифровому художнику-самоучке Туллиусу Хейру (Tullius Heuer) удаётся создавать свою собственную реальность с вкраплением сюрреализма, подчёркивая её мрачными деталями и необычными элементами, глядя на которые, наблюдаешь за тем, как персонажи его рисунков, «оживая», так и хотят выбраться в реальный мир, пытаясь покинуть границы небольшого листа бумаги.
Совмещая несколько различных стилей и техник, он создаёт удивительно живые и реалистичные работы, больше похожие на фото-манипуляции, передающие всю теплоту и любовь автора к своему творчеству. Каждое из таких изображений по-своему уникально и необычно. А благодаря деревянному фону, рукам, чашке кофе, сломанному карандашу, точилке, мобильному телефону и прочим мелким деталям, художнику удаётся придавать иллюстрациям особую атмосферу отчасти спокойную, а отчасти тревожную….
Источник: storyfox.ru
Источник: https://coconutsky.club/bumaga-ne-mozhet-uderzhat-tvoreniya-brazilskogo-hudozhnika/?fbclid=IwAR1Q8N2bf3ON-KDqn16mGrRGknAhsdu6dbVaY-omueOndKjbGrBPdgTAi6E
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