Таганрог — уютный южный городок, спроектированный самим Петром Первым

В Таганроге я был три года назад. И вот какие впечатления остались у меня от этого города. Таганрог находится всего в часе езды на электричке от Ростова-на-Дону, и он определённо заслуживает полноценного визита как минимум на один полный день. Это очень уютный, тёплый, южный, городок с населением в четверть миллиона, весь утопающий в зелени, с симметричными улочками без какой-либо многоэтажной застройки, спроектированный по регулярному плану самим Петром Первым в 1698 году.

Если бы я был таким же богатым, как Сергей Галицкий, то я бы капитально вложился в этот город в плане создания из него «исторического города-курорта», где по сути не нужно создавать ничего нового, а достаточно провести современное благоустройство улиц по типу как это сделано в Коломне, например, и всё, бизнес расцветёт и туризм воспрянет.

Сейчас тут уже есть некоторые намеки на это в виде благоустройства небольшого кусочка центральной улицы, появления вокруг него достойных гастрозаведений и приведения в порядок местных музеев. В общем, давненько я не видел такого потенциала у города, которому надо оказать небольшую финансовую поддержку, чтобы помочь ему стать одним из лучших туристических городов России. А пока — красивая Каменная Лестница (это её официальное название) ведёт к набережной, на которой нет ощущения курортной жизни.

Широкие зелёные улицы со старинными домами с красивой исторической архитектурой вечером просто исчезают в темноте из-за очень слабой освещенности. Многочисленные музеи не зазывают к себе интересными выставками, экспозициями или перформансами, а местные жители попросту не знают о нахождении достопримечательностей в городе. И в итоге складывается впечатление, что этот город сам не знает, насколько он хорош, и ему надо дать поверить в себя.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/taganrog