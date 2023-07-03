ИЗ ТЕНИ В СВЕТ ПЕРЕЛЕТАЯ, ОНА САМА КАК ТЕНЬ И СВЕТ… ILEANA CERATO



Когда человек превращается в птицу,

То кто-то всегда превращается в небо,

Смывает свои прошлогодние лица,

Рисует глаза из оттенков рассвета,

Становится выше на самую малость,

На беглый пролет между телом и богом,

Становится старше на тихую старость

И младше на солнце, вдруг ставшее слогом.

Становится искренним в счастье и муке,

Изгибом последнего в жизни вопроса,

Находит себя растворившемся в звуке

Для птицы своей зажигающим звезды.

Но что-то еще бессознательно снится

Сложившему крылья свои человеку:

Когда человек превращается в птицу,

То кто-то всегда превращается в клетку.

Аль Квотион







































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499912011/