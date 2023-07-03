ИЗ ТЕНИ В СВЕТ ПЕРЕЛЕТАЯ, ОНА САМА КАК ТЕНЬ И СВЕТ… ILEANA CERATO
Когда человек превращается в птицу,
То кто-то всегда превращается в небо,
Смывает свои прошлогодние лица,
Рисует глаза из оттенков рассвета,
Становится выше на самую малость,
На беглый пролет между телом и богом,
Становится старше на тихую старость
И младше на солнце, вдруг ставшее слогом.
Становится искренним в счастье и муке,
Изгибом последнего в жизни вопроса,
Находит себя растворившемся в звуке
Для птицы своей зажигающим звезды.
Но что-то еще бессознательно снится
Сложившему крылья свои человеку:
Когда человек превращается в птицу,
То кто-то всегда превращается в клетку.
Аль Квотион
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499912011/
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