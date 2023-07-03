Идеи дачных дорожек своими руками: быстро, качественно, доступно

Дорожки в саду играют не только декоративную, а и функциональную роль в обустройстве придомовой территории в целом. Соответственно, они должны быть не только аккуратными и красивыми, но и удобными, практичными и долговечными. И совсем необязательно обращаться за помощью к специалистам, дабы обзавестись парой-тройкой дорожек, поскольку при желании и с минимальными затратами можно облагородить двор своими силами. Так что ловите лайфхаки, которые пригодятся не только заядлым дачникам, а и тем, кто впервые задумывается о благоустройстве двора.

Из дерева

Садовые дорожки из дерева. \ Фото: i.ytimg.com.

Садовые дорожки из дерева универсальны и экологичны. Их очень просто и легко установить, поскольку они гармонично сочетаются с газонами и различными клумбами. Как правило, цены зависят от типа древесины, которую вы выберете, но самый экономичный вариант — использовать доски, оставшиеся после строительства. Существует два типа деревянных парковых дорожек: мощеные и грунтовые. При выборе древесного покрытия отдавайте предпочтение лиственнице, дубу, осине и хвойным породам.

Настил

Варианты деревянных дорожек. \ Фото: th.bing.com.

Деревянный настил устанавливается над уровнем земли и образует деревянную дорожку. Таким образом, древесина вентилируется и имеет более долгий срок службы. В виде основы для настила выбирайте дощечки, толщина которых составляет от двух до пяти сантиметров. Их нижняя часть также должна быть обработана мастикой. После этого все доски аккуратно прикрепляют к балке, используя саморезы и гвозди. Следите за тем, чтобы шляпки гвоздиков не торчали наружу, поскольку подобная оплошность может привести к травмам.

Вдавленные древесные дорожки

Древесные дорожки. \ Фото: google.com.

Здесь одинаково хорошо сочетаются как обычные древесные доски, так и брёвна. Основа должна быть уложена на одном уровне с землёй или немного выступать. Поскольку она будет соприкасаться с землей, её необходимо заранее подготовить. Поэтому все доски или брусья следует окунуть в защитное средство и покрыть битумом. Сверху настил покрывается несколькими слоями лака или воском. Такие варианты дорожек, как и выбор материала для настила, требуют тщательной подготовки грунта, чтобы лишняя вода могла стекать.

2. Садовые дорожки из камня

Дорожки из камня. \ Фото: i.ytimg.com.

Садовые дорожки из камня более долговечны, чем деревянные, и лучше вписываются в ландшафт сада.

Натуральные камни

Садовые дорожки из натурального камня. \ Фото: i.pinimg.com.

Натуральные камни достаточно прочны и эстетичны. Они отлично сочетаются с ландшафтом и имеют достаточно долгий срок службы. Камни подходят для людей, которые часто используют в саду нагруженные тачки и любую другую тяжёлую технику. Камни разного или одного размера укладывают на песчаную поверхность, раствор из цемента комбинацию цемента с песком. Очень красиво смотрятся дорожки с плодородной почвой и семенами травы между камнями.

Гравийные дорожки

Дорожки из гравия. \ Фото: images.landscapingnetwork.com.

Самый простой способ создать дорожку из гравия — это сделать насыпь. Подготовьте площадку, уделите все пеньки, кустики, проросшую траву, камушки и прочее. После сделайте разметку с контуром дорожки и снимите часть почвы примерно на двадцать-двадцать пять сантиметров. Разровняйте края ямы и положите на дно крупный гравий толщиной пять-шесть сантиметров. Сверху разместите доски, предварительно обработав их битумом. Займитесь установкой распорок, размещая их по краям, выдерживая расстояние в один метр, чтобы направление можно было определить без использования рулетки. В завершение посыпьте гравием.

Галька

Варианты дорожек из гальки. \ Фото: boredpanda.com.

Такие настилы из гальки выглядят весьма креативно. Их очень легко сделать, но для этого нужно потрудиться. Во-первых, необходимо собрать и отобрать гальку, подходящую для планируемого узора. Гальку можно отыскать на берегу озера или речки. Затем в яму, подготовленную для дорожки, засыпают цемент вперемешку с песком и гравием. После добавляют гальку. Чтобы цемент стал прочным и твёрдым, не стоит по нему ходить несколько дней, пока он не застынет.

Плитка

Садовые дорожки из плитки. \ Фото: contentgrid.homedepot-static.com.

Некоторые говорят, что для формирования эстетичной плиточной дорожки требуется применение сложных и дорогих технологий, связанных с цементом и другими работами. Однако такой материал можно уложить и на песок. При помощи кольев и верёвок делают разметочный контур и роют углубления глубиной на два-четыре сантиметра больше высоты плитки. При укладке плитки используйте резиновый молоток, это предотвратит трещины и сколы. Пространство между плитками следует засыпать песком, а края дорожки — стабилизировать уплотнённой почвой. Этот вид укладки может быть выполнен новичками самостоятельно.

Бетон

Дорожки из бетона. \ Фото: img.sunset02.com.

Бетонные дорожки вполне можно создать из бетона, который предварительно разливается по формам. После того, как они застынут, на их основание укладывается слой песка, все стыки заполняются либо песком, либо битумом.

3. Садовые дорожки с украшениями из глины

Идеи дорожек с глиняными элементами. \ Фото: bing.com.

Эти украшения просты в изготовлении и могут быть добавлены к любому покрытию от брусчатки до гравия. Чтобы сделать их, положите необходимое количество глины в формы (или используйте крупные листья растений) и расплющите ее. Как только глина затвердеет, аккуратно извлеките деталь и прочно установите её в почву или песок.

Источник: https://novate.ru/blogs/300623/66757/