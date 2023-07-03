В Гималаях уже 1000 лет стоят таинственные башни, загадку которых до сих пор не могут раскрыть

Предыдущие поколения человечества оставляют после себя самые разные следы. Вот только далеко не всегда их удаётся успешно изучить. Ярким примером последнего являются находящиеся у подножия Гималайских гор десятки каменных башен. Ведь несмотря на то, что их история насчитывает много столетий, историки до сих пор доподлинно не знает, кто, когда и зачем их построил.

Самые загадочные башни Гималаев. /Фото: travelask.ru

Эти удивительные сооружения буквально разбросаны по гималайскому предгорью на Тибетском плато. Часть из них располагается в тамошних деревнях, поэтому местными жителями они были переделаны в конюшни и сараи для содержания своего скота. А вот другие башни остаются заброшенными и даже разрушенными, уже без крыш, но при этом забраться внутрь практически нереально. Самое интересное, что возраст башен насчитывает несколько столетий, первые упоминания в научной среде о них относится только в 1998 году.

Изображение башен середины 18 века. /Фото: travelask.ru

Открытие принадлежит французской исследовательнице Фредерик Даррагон (Frederique Darragon), которая во время путешествия в китайские горы, где изучала снежных барсов, обратила внимание на десятки каменных башен в местных поселениях. И больше всего её впечатлило то, что никому даже из коренных не было известно, с какой целью эти сооружения вообще построили. В разультате Фредерик на протяжении пять лет изучала эти уникальные строения, нанесла их на карту, произвела расчёты, и даже анализ строительного материала.

Фредерик Даррагон берёт интервью у местной жительницы. /Фото: pulse.mail.ru

Более того, её даже удалось подняться на сами башни, которые не представляли особую опасность. Само собой, французская исследовательница делала неоднократные попытки отыскать какую-либо информацию о гималайских небоскребах, однако местным жителям действительно ничего о них не было известно: они говорили, что они здесь были всегда. Тогда искательница решила отправиться в буддийские монастыри для изучения старых местных текстов, однако это тоже ничего не дало. Впрочем, Фредерик удалось отыскать упоминания о башнях только в нескольких китайских летописях, а также в записях европейских путешественников XIX столетия.

Об этих башнях почти не осталось свидетельств. /Фото: wmf.org

Историки на сегодняшний день считают, что о башнях доподлинно ничего не известно, потому что дело было в самом регионе. Так уж сложилось, что предгорье Гималаев было террриторией, где столетиями жили племена, находившиеся при этом в изоляции друг от друга. И их разобщённость была настолько сильной, что даже их языки и диалекты отличались обособленной развитостью. Собственно говоря, люди, которые живут рядом друг с другом, даже сегодня могут не понимать языка собственных соседей. Таким образом, если некогда и существовали предания об этих башнях, то они передавались устно, а со временем эта традиция попросу утратилась.

Удивительные башни, о которых никто ничего не знает. /Фото: nevsedoma.com.ua

Уникальность Гималайских башен состоит не только в их таинственности, но ещё и потому, что продолжают стоять на протяжении столетий, несмотря на то, что этот регион отличается частыми землетрясениями. Причина такой стойкости заключается в их составе. Согласно анализу Фредерик эти сооружения они представляют собой смесь камней, кирпичей и древесины, при том, что по своей форме они отличаются: там можно найти квадратные, многоугольные и даже в форме звезды с 12 углами. Древесина, которая средневековыми строителями добавлялась к камню и кирпичу, позволяла конструкции оставаться гибкой и устойчивой к сейсмической активности.

Стоять веками в регионе с землетрясениями — это феномен. /Фото: trendymen.ru

Французская исследовательница Даррагон также сумела определить возраст башен — от 600 до 1000 лет. При этом некоторые из сооружений могут быть ещё более старыми на несколько веков. Фредерик принадлежит и версия, для чего они могли быть построены: так, некоторые башни являлись символом богатства местных торговцев. А вот другие башни, скорее всего, выполняли роль сторожевых: они располагались рядом с важными торговыми путями, а входы в них находились на высоте нескольких метров. На данный момент Фредерик работает над внесением этих сооружений в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что позволит их восстановить.

Источник: https://novate.ru/blogs/300623/66794/