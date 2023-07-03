Американский идол: Как иллюстрации Джозефа Кристиана Лейендекера сформировали американскую культуру XX века

Джозеф Кристиан Лейендекер и его иллюстрации.

Мир модной иллюстрации прочно ассоциируется с изысканными женскими образами. Однако в 20-е годы самым высокооплачиваемым американским иллюстратором был Джозеф Кристиан Лейендекер. Он прославился созданием рекламных плакатов с изображением… мужчин – и сформировал идеал мужской внешности, господствовавший в американской массовой культуре последующие десятилетия.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Культовый американский иллюстратор родился в 1874 году в Германии, а спустя восемь лет все многочисленное семейство – чета Лейендекеров и их четверо отпрысков – отправилось в Чикаго. В юности Джозеф работал в типографии и сумел обеспечить себе обучение к Чикагском институте искусств. Его первый заказ был вовсе не связан ни с модой, ни с рекламой – он выполнил иллюстрации к Библии. Завершив обучение в Чикаго, вместе с младшим братом Лейендекер отправился в Париж, чтобы довести свою художественную подготовку до совершенства.

Лейендекер начинал с иллюстраций к Библии и открыток.

В Париже братья познакомились творчеством художников, которым современная реклама обязана самим появлением и образным языком плаката – Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи. Брат Джозефа, Фрэнк, также увлекся иллюстрацией.

Первый заказ, полученный Джозефом в США, исходил от журнала «The Saturday Evening Post». Так началось их сорокалетнее сотрудничество. Всего Лейендекер создал для этого журнала триста двадцать две обложки, оставившие след в американской культуре.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Например, Джозеф придумал знаменитый образ Санта-Клауса, впоследствии использовавшийся в рекламе Coca Cola, новогоднего малыша-херувима, традицию дарить цветы на День матери и и взрывать фейерверки в День независимости.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Его работы для «The Saturday Evening Post» отличает мягкая ирония, насыщенные цвета, потрясающая детализация.

Через некоторое время, с братом Фрэнком и сестрой Мэри, Джозеф переехал в Нью-Йорк, где повстречался еще с одним своим постоянным клиентом фирмой «Arrow Collar» (Воротнички Arrow).

Реклама для «Arrow Collars».

Именно для них он рисовал атлетичных, лощеных мужчин, представляющих идеальный образ обладателя роскошного воротничка.

Реклама для «Arrow Collars».

Герои Лейендекера беседуют, примеряют обновки, наблюдают за скачками, занимаются спортом, углубляются в чтение, флиртуют, скучают – в общем, живут жизнью представителей высших классов.

Для рекламы Лейендекер рисовал богатых и красивых людей.

Техника Лейендекера была непривычной для коммерческого иллюстратора. С годами он выработал характерную манеру письма – сильные, крупные мазки, энергично лепящие форму и создающие динамику изображения.

Лейендекер выполнял иллюстрации маслом.

Он писал маслом по картону – это удешевляло производство иллюстраций, но создавало определенные сложности.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Художник хотел добиться жестко, почти геометрично лежащих мазков, поэтому разработал особый состав для разведения красок, позволяющий им сохнуть практически моментально. Состав уникального растворителя он держал в строжайшем секрете, а потому техника Джозефа Кристиана Лейендекера – неповторима.

Художественная техника Лейендекера оригинальна.

Он работал только с живой натурой, как академические художники, но натурщик приглашался уже после определения замысла рисунка. Лейендекер проводил огромное количество времени, выполняя множество маленьких эскизов на одном листе, чтобы определить наиболее выигрышные ракурсы и выразительную композицию.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Он делал сотни зарисовок пастелью и масляных этюдов фигуры, рук, складок одежды, чтобы добиться наиболее впечатляющего результата. Затем выбирал лучший из набросков и увеличивал его до размеров, в два раза превосходящих журнальную обложку, и писал финальный вариант маслом.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Джозеф Лейендекер воспевал мужскую красоту в своих самых известных работах, рисуя разнообразные, но одинаково привлекательные и располагающие мужские образы – утонченные или решительные, мощные или изысканные.

Реклама для «Arrow Collars».

Рекламные плакаты Дж.К.Лейендекера.

Критики пишут, что он сформировал облик «идеального американского мужчины» — физически сильного и при этом ухоженного, обладающего безупречным вкусом – и безупречной же улыбкой.

Лейендекер часто рисовал спортсменов.

Лейендекер изображал «мужской» мир – раздевалки и клубы, примерочные, спортивные состязания.

Лейендекер уделял внимание закрытому "мужскому

В его иллюстрациях присутствуют прекрасные дамы, но нетрудно заметить, что в большинстве случаев мужчины совершенно равнодушны к своим великолепным спутницам.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Эти красавицы лишь маскируют подлинный смысл рисунков Лейендекера.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Взгляды мужчин скользят мимо девушек – и прикованы к другим мужчинам.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

В те годы, когда отношения между мужчинами всячески осуждались и даже преследовались, Лейендекер не боялся вести образ жизни открытого гомосексуала и не скрывал своих предпочтений.

Лейендекер любил рисовать красивых и ухоженных мужчин.

Одним из его любимых натурщиков был Чарльз Бич – светловолосый и широкоплечий красавец. Они познакомились на заре XX века – Чарльзу тогда было всего пятнадцать. Через несколько лет дружба переросла в нечто большее. Чарльз стал для Лейендекера всем – моделью, менеджером, другом, возлюбленным.

На левой иллюстрации — Чарльз Бич.

Когда талант Джозефа нашел своих ценителей, щедро оплачивающих заказы, художник приобрел роскошный особняк в Нью-Рошелле. Там он поселился вместе со своим партнером и младшим братом, и вместе они прожили несколько десятилетий. Дом Лейендекера был всегда открыт для гостей, пышные приемы посещали богатые и знаменитые люди. В 1920-х Лейендекер был признан самым высокооплачиваемым художником Соединенных Штатов, он был безумно популярен, и каждый представитель модного мира стремился завести с ним знакомство. Этот ажиотаж утомлял Лейендекера, но жизнь иллюстратора зависела от богатых заказчиков…

Иллюстрации Дж.К.Лейендекера.

Предвоенные годы стали кризисными для художника. После биржевого кража 1929 года он стал получать все меньше заказов, да и оплачивались они куда скромнее. Многие его заказчики разорились. Иллюстрацию постепенно заменяла фотография, и время журнальных иллюстраторов подходило к концу. От передозировки наркотиков умер любимый брат Джозефа — Фрэнк. Несмотря на богемный образ жизни, Джозеф был застенчивым, ранимым человеком. Череда неудач сломила его, и целый мир для Лейендекера заменили два человека – его верный Чарльз и сестренка Мэри.

Работы Лейендекера для армии США.

После войны художник практически отошел от дел. Летним днем 1951 года его сердце перестало биться.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270818/39973/