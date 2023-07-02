Как выглядел идеал американской женщины эпохи модерна: Прекрасные и независимые «девушки Фишера»

О «девушках Гибсона», элегантных красавицах с черно-белых иллюстраций, знают, пожалуй, все. Менее известны сейчас их поздние конкурентки – «девушки Фишера». В двадцатые годы Харрисона Фишера называли величайшим художником мира, а впоследствии – создателем образа идеальной американской женщины. Его работы критиковали не только за сверхъестественную красоту героинь, но и за полное несоответствие реальности. Однако идеал и должен быть недостижимым…

Потомственный художник

Девушки Фишера.

Харрисон Фишер родился в 1875 году в Бруклине, его отец и дед были художниками, приехавшими в Америку из Богемии. В 1886 году семья покинула Нью-Йорк и переехала в Аламеду, штат Калифорния, недалеко от Сан-Франциско. Два года спустя мать Харрисона умерла, а сам мальчик рос хрупким и болезненным. Однако уже в шестилетнем возрасте выказывал талант к рисованию, явно наследовавшийся в семье по мужской линии – кажется, коммерческий талант тоже наследовался, потому что работы его родственников неплохо продавались. У него был брат, тоже вполне одаренный. Отец и дед учили мальчиков рисовать, брали в походы по побережью Тихого океана. В нашем представлении поход – это романтика палаток, костер, песни под гитару… Для семьи Фишеров это, в первую очередь, были этюды. В работах Харрисона Фишера в дальнейшем практически не встречаются пейзажи, однако он иллюстрировал книги Джерома К. Джерома, в частности – «Трое на колесах».

Работа, работа, работа

Фишер создавал в своих иллюстрациях идеал красоты.

Впрочем, его дамы всегда знают, чем себя занять!

Подготовка, полученная от отца, позволила Харрисону поступить в в Художественный институт Марка Хопкинса. Еще в подростковом возрасте он начал продавать иллюстрации местным печатным изданиям, и вскоре их опубликовал и широко известный журнал Judge. Первой крупной работой Харрисона Фишера было сотрудничество с San Francisco Call . В качестве штатного художника он рисовал общественные мероприятия, спортивные состязания и скетчи к свежим новостям. Приходилось работать очень много и очень быстро. Несколько лет он был завален работой по самую макушку и рисовал новостные иллюстрации и карикатуры нескольким местным журналам. В 1898 году – ему было всего двадцать три! – Харрисон перебрался в Нью-Йорки, потому что получил приглашение в Hearst’s New York American, а спустя две недели начал сотрудничать с юмористическим журналом Puck. И… заказов стало еще больше.

Чаще всего его героини развлекаются в одиночестве.

Они умеют быть роковыми и забавными.

Через некоторое время, впрочем, из карикатуриста он переквалифицировался в певца женской красоты, «отца тысячи девушек», как его стали называть в зрелые годы. Работы Фишера появлялись на обложках, внутренних историях и в рекламе товаров, предназначенных для женщин, в The Saturday Evening Post, The Associated Sunday Magazine, Life, Collier’s Weekly, The Ladies’ Home Journal, Puck и Cosmopolitan.

Идеальные женщины Америки

Девушки Фишера формировали новый женский идеал.

Лучшие их друзья — собаки (а не бриллианты и тем более не мужчины).

Художников, рисовавших гламурных красавиц, в те годы было много, очень много. Почему же именно Харрисон Фишер был среди них настоящим гением, почему именно его называли величайшим художником, а его «девочки» вызывали бурные дискуссии в прессе? Потому что он отказался от идеи изображать «просто» красивых женщин. Его работы были графически совершенны, композиционно безупречны, но главное – у его персонажей был характер.

Как график, Фишер был очень искусен.

Девушки Фишера часто просто заняты своими делами или размышляют, не глядя на зрителя.

Надо сказать, что Харрисон Фишер никогда не изображал «женщину-цветок», тот европейский идеал, который красоте сообщает слабость, изнеженность, зависимость от мужчин. Его героини были воплощением духа Америки тех лет – не только потрясающе красивые, но и активные, энергичные, образованные и свободолюбивые, они полны жизненной силы, любопытны, авантюрно настроены. Они пышут здоровьем – густые длинные волосы, румянец, отличная осанка, сияющие глаза. Иногда они флиртуют с мужчинами, но чаще сосредоточены на себе – читают, размышляют, занимаются спортом или просто задумчиво смотрят вдаль. Некую отстраненность и взгляд в пространство они сохраняют в общении с кавалерами – мужчины здесь такой же аксессуар, как цветы или маленькие собачки (у собачек, кажется, больше шансов на внимание «девушек Фишера»). Их роскошные наряды существуют не для того, чтобы радовать мужской взор – они будто бы куплены этими дамами для себя. Визуально «визитной карточкой» Фишера были фантастические шляпы, которые он придумывал и самостоятельно – вероятно, реальные красотки шли с его иллюстрациями в шляпные мастерские.

Часто в иллюстрациях Фишера появляются роскошные шляпы.

И еще немного прекрасных нарядов.

Однако самостоятельные работающие женщины в США того времени зарабатывали очень мало и не могли позволить себе такие наряды и украшения – несоответствие образа «независимых красавиц» Фишера и реального положения женщин вызывало у критиков волну раздражения.

Cosmopolitan заключил эксклюзивный контракт с Фишером, в результате чего было выпущено более трехсот обложек с его иллюстрациями. Практически все известные нам «девушки Фишера» — результат его сотрудничества с этим журналом.

Обложки Cosmopolitan не горят

О личной жизни Харрисона Фишера почти ничего не известно; вернее, то, что известно, оставляет в полном недоумении. Большую часть жизни его окружали потрясающие женщины, умные, красивые, образованные, с отличным вкусом – и они относились к нему с теплотой и уважением. Однако всю жизнь (скончался он в 1934 году) художник оставался холостяком. Ни о каких его романах тоже разговоров не ходило. Не осталось ни фотографий, ни любовных переписок. Он утверждал, что слишком много работает – и это было правдой. В его жизни было столько нарисованных красавиц, что для живых, из плоти и крови, по его словам, уже не оставалось времени.

Практически все сохранившееся творческое наследие Харрисона Фишера – это вышедшие в печати обложки журналов. Эскизы, наброски, работы, созданные для собственного удовольствия, отвергнутые издательствами варианты – все это, по словам оценщиков, не представляло никакого финансового… интереса. Поэтому – не сохранилось. Его родственник, унаследовавший архивы, сжег, по-видимому, больше девяти сотен оригиналов его работ. Неизвестно, горят ли рукописи, но обложки Cosmopolitan не горят – потому что журнал с его иллюстрациями выходил огромными для тех времен тиражами. И с этих обложек на нас смотрят оскорбительно идеальные женщины, прекрасные, сильные и свободные.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270623/56612/