До моды на очки и контактные линзы: как появились пенсне и монокли

Как выглядел лорнет в распоряжении вельможи XIX века / Фото: m.big-radio.ru

Гвардейские офицеры, учёные, писатели, коллежские асессоры и эсквайры – все они так или иначе помнятся нам с устаревшими к сегодняшнему дню оптическими приборами. Те, кто не смог разглядеть девятнадцатый век изнутри, взирали на него через стёкла моноклей, пенсне и лорнетов. Очки прижились у нас только после Великой Отечественной Войны, поэтому Чехов и Булгаков на портретах смотрят на школьников с песне и моноклем, а братья Стругацкие и Набоков – в очках.

Сегодня кажется, что персоны с пенсне выглядят солиднее и несколько надменнее. Возможно, это одна из причин, почему подобные приборы были популярнее очков, которые также существовали всё это время. Многие сегодня видели эти атрибуты прошлого только в музеях и в кино. Поэтому вполне объяснимо, что не каждый в силах их различить.

Монокль подходил для всех представителей сложных профессий, требующих многозадачности: чтобы не искать увеличительный прибор, он крепился к одежде на специальной цепочке. У большинства таких линз, привязанных ко фраку, была тонкая оправа. Аристократическая обойма людей девятнадцатого века не могла обойтись без моноклей.

Русский учёный Константин Эдуардович Циолковский с моноклем / Фото: cosmizm.ru

Как и во многих вещах, знатные господа оттачивали движения в обращении с вещицей: особенно изящно подносили монокль к лицу. Многие выглядели с ними чересчур франтовато и высокопарно. В общем, это была обязательная часть имиджа, и даже те, кто видел хорошо, нередко носили монокль в качестве аксессуара – признака достатка. В последнем случае подбирали стекло, которое увеличивало обзор лишь слегка – чтобы не навредить глазам.

Американский астроном Патрик Мур продемонстрировал, что монокль может иметь место и в 21 веке / Фото: http://www.digitalspy.com

Пенсне уже намного ближе к традиционным очкам – их отличает отсутствие дужек. Изгиб этого увеличительного прибора создаёт достаточно надёжную опору на переносице и в целом пенсне не нуждалось в дополнительных креплениях. Исключение – пружина, которая страхует устройство, и не даёт ему потеряться на пустом месте. Иногда, как и в случае с моноклем, пенсне держалось на цепочке. В целом пенсне имело более проверенную ориентацию на практическое применение в повседневных делах – на носу оно сидело плотно, и даже оставляло небольшие следы при долгом ношении. Но ведь и дужки очков оставляют следы на ушах и переносицы, если сделаны неудачным образом..поэтому в прикладном отношении они на равных.

Старинное пенсне

Сегодня такие предметы кажутся яркими и броскими, но уже к началу XX века они стали обыденностью. Триаду увеличительных прибором замыкает лорнет. Его можно описать как миниатюрные очки без дужек с длинными линзами и рукояткой. Этот предмет возник позже своих предшественников, но пользовался широким признанием также в 19 веке. На закате века предыдущего он впервые увидел – и отразил – свет.

Фиксировалось оптическое устройство на специальной ручке, которую приходилось постоянно поддерживать. К слову, монокль и пенсне также нуждались в том, чтобы их время от времени поправляли и водружали на место. Лорнет занимал из-за длинной и стройной рукоятки больше места, поэтому и потерять его было намного сложнее. А когда предмет обихода выделяется размером или длиной, его тут же начинают облагораживать различными драгоценностями. Испокон веков находились личности, которые привносили в рутинную суету особую красоту. Можно добавить, что лорнет крепился к владельцу незримой цепочкой, выраженной в его дороговизне и, как следствие, нежелании упустить изящную примету богатства.

Картина Дама с лорнетом Анны Белинской-Богданович / Фото: gallerix.ru

Лорнеты получили признание в равной степени среди обоих полов. Интересно происхождение самого наименования прибора. В переводе с французского он был образован от глагола «лорнировать», или, проще говоря, «пялиться». Именно такая уничижительная коннотация: не просто смотреть, а «глазеть». Непристойный контекст здесь вполне уместен, поскольку является также достоянием аристократии, которая не всегда отличалась благопристойностью. Этот увеличительный прибор, сам по себе, давал рукам волю приблизить и получше рассмотреть волнующую человека деталь. И уже в этом предложении можно отыскать двойное дно, если слегка сместить фокус. Подчёркивалась, главным образом, изначальная свобода рук, а не головы в стремлении взглянуть на что-то.

Скайр Трелони использует лорнет в советском мультфильме Остров Сокровищ

А рассмотреть действительно уже можно было многое. В 19 веке возникло понятие «диоптрия» и в области оптики сконцентрировались на более точной фиксации увеличения. Однако, всех кто носил в то время очки, подвергали порицанию и насмешкам. Возможно, отсюда растут корни у басни Ивана Андреевича Крылова про мартышку, которая нашла очки.

Источник: https://novate.ru/blogs/010723/66798/