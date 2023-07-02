Николлетто

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Долина Даллол: как устроено самое безжизненное место Земли

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Ученые назвали долину Даллол самым безжизненным местом в мире. Тут не живут даже бактерии, а само существование долины ставит под вопрос возможность жизни на других планетах.

Группа французских исследователей подтвердила полное отсутствие какой бы то ни было жизни во всем регионе. И это действительно странно, ведь вода (общепризнанный постулат, что само наличие воды говорит об обитаемости планеты) тут есть в избытке.

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Наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее, наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды — Гнедаско Коракс, глава экспедиции

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Температура воды в долине имеет постоянный показатель в 109 градусов по Цельсию. Здесь огромное количество магния и она перенасыщена кислотами и солями. Живые клетки в таких условиях разрушатся.

Читать на Don’t Panic: https://dnpmag.com/2023/06/23/samoe-bezzhiznennoe-mesto-planety-najdeno-2/

02.07.2023 - Posted by | Природа...

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