Долина Даллол: как устроено самое безжизненное место Земли

Ученые назвали долину Даллол самым безжизненным местом в мире. Тут не живут даже бактерии, а само существование долины ставит под вопрос возможность жизни на других планетах.

Группа французских исследователей подтвердила полное отсутствие какой бы то ни было жизни во всем регионе. И это действительно странно, ведь вода (общепризнанный постулат, что само наличие воды говорит об обитаемости планеты) тут есть в избытке.

Наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее, наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды — Гнедаско Коракс, глава экспедиции

Температура воды в долине имеет постоянный показатель в 109 градусов по Цельсию. Здесь огромное количество магния и она перенасыщена кислотами и солями. Живые клетки в таких условиях разрушатся.

Читать на Don’t Panic: https://dnpmag.com/2023/06/23/samoe-bezzhiznennoe-mesto-planety-najdeno-2/