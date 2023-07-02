Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

АФРОДИТА ТЫ МОЯ… CHEREMISINOV ALEXANDER

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Ты-Афродита, ты-Богиня
Я ослеплен твоей красой
Моя царица и княгиня
Сравнена с чистою росой
Ты-Афродита, ты-Богиня
Ты-идеал мой красоты
Но дома иногда рабыня
Хозяйка, гений чистоты
Ты-Афродита, ты-Богиня
И я склоняюсь пред тобой
Ты-кулинаров героиня
С большой и чистою душой
Ты-Афродита, ты-Богиня
Тебя в стихах я вознесу
На своем сердце твое имя
С собой до смерти пронесу!
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499912035/

02.07.2023 - Posted by | Креатив...

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