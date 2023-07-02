АФРОДИТА ТЫ МОЯ… CHEREMISINOV ALEXANDER



Ты-Афродита, ты-Богиня

Я ослеплен твоей красой

Моя царица и княгиня

Сравнена с чистою росой

Ты-Афродита, ты-Богиня

Ты-идеал мой красоты

Но дома иногда рабыня

Хозяйка, гений чистоты

Ты-Афродита, ты-Богиня

И я склоняюсь пред тобой

Ты-кулинаров героиня

С большой и чистою душой

Ты-Афродита, ты-Богиня

Тебя в стихах я вознесу

На своем сердце твое имя

С собой до смерти пронесу!































































































































































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499912035/