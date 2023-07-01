НОВОСТИ МИРА
Рассвет на пляже Эдварда Эллиота в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
110-й Тур де Франс в испанском Бильбао
Фото: David Ramos/Getty Images
Брачный период светлячков в Словакии
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш длинноносой обезьяны представлен публике в сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу
Фото: VCG/ТАСС
Последствия протестов после смертельного выстрела полицией в подростка во Франции
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодная тату-конвенция Taipei Tattoo Show в Тайбэе
Фото: EPA/Vostock-photo
Сбор камыша в китайской провинции Хунань
Фото: VCG/ТАСС
Австралийские и японские военные проводят учения в Таунсвилле
Фото: Ian Hitchcock/Getty Images
Дым от лесных пожаров в Канаде в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Национальный день риса в Непале
Фото: EPA/Vostock-photo
Генри Кавилл посетил премьеру 3-го сезона сериала "Ведьмак" в Лондоне
Фото: АР/ТАСС
В провинции Риоха на севере Испании провели ежегодную "винную битву"
Фото: EPA/Vostock-photo
На ВДНХ провели промывку фонтана "Золотой колос"
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"
Король Великобритании Карл III и королева Камилла на юбилее организации Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания
Фото: Zuma/ТАСС
Смог из-за лесных пожаров в Канаде
Фото: Zuma/ТАСС
В Московском зоопарке у капибар родились трое детенышей
Фото: АГН "Москва"
Высокий уровень загрязнения в индийской реке Ямуна
Фото: Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty Images
Гигантская панда в комнате с кондиционером в зоопарке Китая
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа Франциск проводит еженедельную аудиенцию в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
День вакцинации собак и кошек от бешенства в Мексике
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images
Празднование Курбан-байрама в Афганистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Внедорожник провалился в яму на оживленной дороге в Атланте
Фото: EPA/Vostock-photo
Из-за проливных дождей в центральной части Чили четыре человека пропали без вести и около 12 300 человек остались без света
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодное собрание акционеров Porsche AG в Штутгарте
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат России по прыжкам в воду в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Камбоджийская полиция уничтожает наркотики в Пномпене
Фото: EPA/Vostock-photo
Жаркая погода установилась на юге США
Фото: Joe Raedle/Getty Images
В Малибу через Airbnb можно арендовать "Дом мечты Барби"
Фото: Zuma/ТАСС
Арт-инсталляцию "Венера в лохмотьях" Микеланджело Пистолетто выставят на площади Муниципалитета в Неаполе
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка Пола Маккартни в Лондоне
Фото: AP/ТАСС
Мусульмане Кашмира готовятся праздновать Курбан-Байрам. На фото: Баран, украшенный колокольчиками, выставлен на продажу на рынке перед предстоящим мусульманским праздником.
Фото: Yawar Nazir/Getty Images
Дождливая погода в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo
Годовщина военного переворота 1973 года в Монтевидео, Уругвай
Фото: AP/ТАСС
Мусульманские паломники молятся на горе Арафат во время паломничества хаджа 2023 года, к юго-востоку от Мекки
Фото: EPA/Vostock-photo
Тайский слон готовится к вылету домой из Шри-Ланки
Фото: EPA/Vostock-photo
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" и 42 малыми спутниками
Фото: Наталья Бережная/ТАСС
Дети собрались на Парламентской площади в Лондоне против британского законопроекта о миграции
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в Пекине
Фото: АР/ТАСС
Рассвет в Баден-Вюртемберг, Германия
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Лавандовое поле в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Торжественная церемония в Бухаресте в День национального флага Румынии
Фото: ЕРА/ТАСС
Учащиеся празднуют последний день экзаменов в средней школе в городе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Подготовка к празднику Курбан-Байрам в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Уничтожение конфискованных полицией наркотиков в Мьянме
Фото: АР/ТАСС
Конкурс Holyrood Dog of the Year в Эдинбурге, Шотландия
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Соревнования по парусному спорту в Киле, Германия
Фото: Sascha Klahn/picture alliance via Getty Images
Более 2 млн мусульманских паломников из 160 стран прибыли в Мекку, чтобы принять участие в хадже
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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