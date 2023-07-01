НОВОСТИ МИРА

Рассвет на пляже Эдварда Эллиота в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

110-й Тур де Франс в испанском Бильбао

Фото: David Ramos/Getty Images

Брачный период светлячков в Словакии

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш длинноносой обезьяны представлен публике в сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу

Фото: VCG/ТАСС

Последствия протестов после смертельного выстрела полицией в подростка во Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодная тату-конвенция Taipei Tattoo Show в Тайбэе

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор камыша в китайской провинции Хунань

Фото: VCG/ТАСС

Австралийские и японские военные проводят учения в Таунсвилле

Фото: Ian Hitchcock/Getty Images

Дым от лесных пожаров в Канаде в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Национальный день риса в Непале

Фото: EPA/Vostock-photo

Генри Кавилл посетил премьеру 3-го сезона сериала "Ведьмак" в Лондоне

Фото: АР/ТАСС

В провинции Риоха на севере Испании провели ежегодную "винную битву"

Фото: EPA/Vostock-photo

На ВДНХ провели промывку фонтана "Золотой колос"

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Король Великобритании Карл III и королева Камилла на юбилее организации Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания

Фото: Zuma/ТАСС

Смог из-за лесных пожаров в Канаде

Фото: Zuma/ТАСС

В Московском зоопарке у капибар родились трое детенышей

Фото: АГН "Москва"

Высокий уровень загрязнения в индийской реке Ямуна

Фото: Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty Images

Гигантская панда в комнате с кондиционером в зоопарке Китая

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск проводит еженедельную аудиенцию в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

День вакцинации собак и кошек от бешенства в Мексике

Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Празднование Курбан-байрама в Афганистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Внедорожник провалился в яму на оживленной дороге в Атланте

Фото: EPA/Vostock-photo

Из-за проливных дождей в центральной части Чили четыре человека пропали без вести и около 12 300 человек остались без света

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодное собрание акционеров Porsche AG в Штутгарте

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат России по прыжкам в воду в Екатеринбурге

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Камбоджийская полиция уничтожает наркотики в Пномпене

Фото: EPA/Vostock-photo

Жаркая погода установилась на юге США

Фото: Joe Raedle/Getty Images

В Малибу через Airbnb можно арендовать "Дом мечты Барби"

Фото: Zuma/ТАСС

Арт-инсталляцию "Венера в лохмотьях" Микеланджело Пистолетто выставят на площади Муниципалитета в Неаполе

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка Пола Маккартни в Лондоне

Фото: AP/ТАСС

Мусульмане Кашмира готовятся праздновать Курбан-Байрам. На фото: Баран, украшенный колокольчиками, выставлен на продажу на рынке перед предстоящим мусульманским праздником.

Фото: Yawar Nazir/Getty Images

Дождливая погода в Берлине

Фото: EPA/Vostock-photo

Годовщина военного переворота 1973 года в Монтевидео, Уругвай

Фото: AP/ТАСС

Мусульманские паломники молятся на горе Арафат во время паломничества хаджа 2023 года, к юго-востоку от Мекки

Фото: EPA/Vostock-photo

Тайский слон готовится к вылету домой из Шри-Ланки

Фото: EPA/Vostock-photo

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" и 42 малыми спутниками

Фото: Наталья Бережная/ТАСС

Дети собрались на Парламентской площади в Лондоне против британского законопроекта о миграции

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в Пекине

Фото: АР/ТАСС

Рассвет в Баден-Вюртемберг, Германия

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Лавандовое поле в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Торжественная церемония в Бухаресте в День национального флага Румынии

Фото: ЕРА/ТАСС

Учащиеся празднуют последний день экзаменов в средней школе в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Подготовка к празднику Курбан-Байрам в Пакистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Уничтожение конфискованных полицией наркотиков в Мьянме

Фото: АР/ТАСС

Конкурс Holyrood Dog of the Year в Эдинбурге, Шотландия

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Соревнования по парусному спорту в Киле, Германия

Фото: Sascha Klahn/picture alliance via Getty Images

Более 2 млн мусульманских паломников из 160 стран прибыли в Мекку, чтобы принять участие в хадже

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/