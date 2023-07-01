Забавные фотографий бродячих кошек Японии от Масаюки Оки

Масаюки Оки не типичный уличный фотограф. Живя в Японии, он специализируется на создании уникальных и забавных снимков кошек Токио.

От комичных гримас до удивительных поз, Instagram Масаюки заполнен милыми и веселыми фотографиями этих очаровательных существ всех форм и размеров. Прокрутите вниз, чтобы увидеть поток увлекательных фотографий, демонстрирующих игривую и причудливую сторону наших пушистых друзей.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/zabavnyje-fotografij-brodjachih-koshek-japonii-ot-masajuki-oki