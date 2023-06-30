Лучшие фото “ Интерфакс “ за июнь 2023 года

Карусель в Батуми, Грузия

Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Молитва в мечети в Депоке, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Минипиг на лавандовом поле в Суонси, Великобритания

Фото: Zuma/ТАСС

Вручение аттестатов выпускникам учебных заведений Минобороны России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Женщина-пасечник в Турции

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Соревнования по синхронному плаванию в Сальвадоре

Фото: AP/ТАСС

Экспозиция "Ты, я и воздушные шары" Яёи Кусамы на фестивале в английском Манчестере

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Индийский мальчик около мечети Валаджа в Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Изготовление благовоний во вьетнамской деревне

Фото: DPA/ТАСС

Рассвет во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

Жители Стамбула на набережной Кадыкей

Фото: АР/ТАСС

Заплыв нудистов в австралийском Хобарте

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Париже

Фото: Dean Treml/Red Bull via Getty Images

Извержение вулкана Майон на Филиппинах

Фото: EPA/Vostock-photo

Серые тюлени на острове Гельголанд в Северном море

Фото: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images

Посетители Королевских скачек в Аскоте

Фото: АР/ТАСС

Показ коллекции дизайнера Вальтера Ван Бейрендонка во время Недели мужской моды в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Перед ежегодной сельскохозяйственной выставкой в Шотландии

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Соревнования по серфингу в Ла-Либертад, Сальвадор

Фото: Aaron Hughes/World Surf League via Getty Images

Закат на севере Венгрии

Фото: ЕРА/ТАСС

Индонезийское племя бадуй

Фото: Аditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

Восход солнца во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

Палестинский ребенок играет с мылом и водой в Газе

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Детеныш альпаки в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Соревнования на мельбурнском крикетном стадионе

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Игра в крикет на пляже в Мумбаи

Фото: EPA/ТАСС

Канадские дети выпускают бабочек в саду

Фото: AP/ТАСС

Забег выпускников школ в Шэньчжэне

Фото: Chen Wen/China News Service/VCG/ТАСС

Христианские паломники в реке Иордан в Израиле

Фото: Amir Levy/Getty Images

Закат в немецком Бранденбурге

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Посетительница фермы в Хугелуне, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Дым от лесных пожаров в Вашингтоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Козленок по кличке Симба с необычайно длинными ушами в Карачи, Пакистан

Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images

Золотистые щурки в Бранденбурге, Германия

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Участники фестиваля театрального и сценического дизайна в Праге

Фото: EPA/Vostock-photo

После бейсбольного матча между "Канзас-Сити Роялс" и "Колорадо Рокиз" в США

Фото: Jay Biggerstaff/Getty Images

Ультраортодоксальные евреи принимают участие в свадебной церемонии в Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Лисенок в Чжанцзякоу, Китай

Фото: Shaowee/CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Открытый чемпионат Франции по теннису в Париже

Фото: АР/ТАСС

Мужчина пытается укротить дикую лошадь во время фестиваля "Рапа Дас Бестас" в испанской деревне Сабуседо

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/