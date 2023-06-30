Лучшие фото “ Интерфакс “ за июнь 2023 года
Карусель в Батуми, Грузия
Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images
Молитва в мечети в Депоке, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
Минипиг на лавандовом поле в Суонси, Великобритания
Фото: Zuma/ТАСС
Вручение аттестатов выпускникам учебных заведений Минобороны России
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Женщина-пасечник в Турции
Фото: Anadolu Agency/Getty Images
Соревнования по синхронному плаванию в Сальвадоре
Фото: AP/ТАСС
Экспозиция "Ты, я и воздушные шары" Яёи Кусамы на фестивале в английском Манчестере
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Индийский мальчик около мечети Валаджа в Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Изготовление благовоний во вьетнамской деревне
Фото: DPA/ТАСС
Рассвет во Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
Жители Стамбула на набережной Кадыкей
Фото: АР/ТАСС
Заплыв нудистов в австралийском Хобарте
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Париже
Фото: Dean Treml/Red Bull via Getty Images
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Фото: EPA/Vostock-photo
Серые тюлени на острове Гельголанд в Северном море
Фото: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images
Посетители Королевских скачек в Аскоте
Фото: АР/ТАСС
Показ коллекции дизайнера Вальтера Ван Бейрендонка во время Недели мужской моды в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Перед ежегодной сельскохозяйственной выставкой в Шотландии
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
Соревнования по серфингу в Ла-Либертад, Сальвадор
Фото: Aaron Hughes/World Surf League via Getty Images
Закат на севере Венгрии
Фото: ЕРА/ТАСС
Индонезийское племя бадуй
Фото: Аditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Восход солнца во Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
Палестинский ребенок играет с мылом и водой в Газе
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Детеныш альпаки в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
Соревнования на мельбурнском крикетном стадионе
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
Игра в крикет на пляже в Мумбаи
Фото: EPA/ТАСС
Канадские дети выпускают бабочек в саду
Фото: AP/ТАСС
Забег выпускников школ в Шэньчжэне
Фото: Chen Wen/China News Service/VCG/ТАСС
Христианские паломники в реке Иордан в Израиле
Фото: Amir Levy/Getty Images
Закат в немецком Бранденбурге
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Посетительница фермы в Хугелуне, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Дым от лесных пожаров в Вашингтоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Козленок по кличке Симба с необычайно длинными ушами в Карачи, Пакистан
Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images
Золотистые щурки в Бранденбурге, Германия
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Участники фестиваля театрального и сценического дизайна в Праге
Фото: EPA/Vostock-photo
После бейсбольного матча между "Канзас-Сити Роялс" и "Колорадо Рокиз" в США
Фото: Jay Biggerstaff/Getty Images
Ультраортодоксальные евреи принимают участие в свадебной церемонии в Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Лисенок в Чжанцзякоу, Китай
Фото: Shaowee/CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Открытый чемпионат Франции по теннису в Париже
Фото: АР/ТАСС
Мужчина пытается укротить дикую лошадь во время фестиваля "Рапа Дас Бестас" в испанской деревне Сабуседо
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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