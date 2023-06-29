5 летних образов для полных девушек, чтобы выглядеть стройно и не отставать от моды

Многие девушки plus size комплексуют из-за лишнего веса, даже не подозревая, что с помощью правильно подобранной одежды можно с легкостью скрыть все раздражающие недостатки. Novate.ru рассказывает, какие вещи помогут скорректировать фигуру и при этом прекрасно впишутся в летние тренды.

Образ 1: Классическая рубашка + воздушная юбка

Выбирайте классическую рубашку или с минимальным декором

Одной из самых популярных составляющих базового гардероба является классическая рубашка. И это не удивительно, ведь на ее основе можно собрать образ для любого случая, начиная от делового и заканчивая романтическим. Чтобы рубашка хорошо сидела, не делая очевидными лишние килограммы, отдавайте предпочтение плотным тканям, которые хорошо держат форму. По мнению стилистов, идеальным вариантом станет изделие прямого кроя с минимальным количеством фурнитуры. Во-первых, оно подходит всем типам фигуры, а во-вторых, долго остается в тренде, так как не содержит акцентных элементов, вроде блестящих пуговиц, объемных рукавов, бахромы и пр.

Если хочется, чтобы рубашка как-то выделялась, добавьте брошь. Варианты с принтом также допустимы, но к ним лучше прибегать в самых крайних случаях, так как броские модели быстро исчезают с модных радаров. Кроме того, они не такие универсальные и сочетаются исключительно с базовыми, нейтральными вещами.

Как именно носить рубашку – решать только вам. Существует огромное количество комбинаций, которые смотрятся выигрышно на красотках plus size. Этим летом рекомендуем попробовать микс с воздушной юбкой длины миди – она может быть чуть ниже колена или доставать до щиколоток. Оптимальным будет скромный и сдержанный фасон: без оборок, воланов и чрезмерной пышности, так как все эти детали сильно утяжеляют силуэт, что совсем не играет на руку девушкам с пышными формами. Для вдохновения взгляните на образы знаменитостей: Рози Хантингтон-Уайтли, Витория Бекхэм, Кейт Миддлтон предпочитают легкий клеш и намек на плиссировку, ведь такие юбки смотрятся очень изящно и женственно. Не переживайте, что подобный комплект будет выглядеть скучно – если подобрать разные фактуры, например, хлопок и атлас, получится одновременно «мягкий» и собранный аутфит для любого случая.

Образ 2: Платье-комбинация + жакет оверсайз

Пояс-корсет и жакет визуально стройнят

Уже который сезон подряд платье-комбинация остается в топе у модниц благодаря своей элегантности, красоте и универсальности. Оно одинаково хорошо смотрится и соло, и с кашемировым свитером, и с вязаным кардиганом и даже с джинсовой курткой. Приятно, когда в гардеробе есть вещь, в которой утром можно пойти в офис без строгого дресс-кода, а вечером – на свидание или в ресторан с подругами. А если уравновесить платье строгим и лаконичным предметом гардероба, например, рубашкой, оно сможет «отправиться» вместе с вами даже на конференцию или деловую встречу.

Самым комплиментарным фигуре вариантом будет модель А-силуэта длины миди. Слишком короткая комбинация выглядит чересчур откровенно, а слишком длинная лишена элегантности. Что касается выреза, советуем отдавать предпочтение квадратному или в духе викторианской эпохи, который сейчас на пике популярности. Впрочем, традиционные «лодочка» и V-образный также имеют право на место под солнцем.

Теперь переходим к конкретным образам. Если вы хотите скрыть лишний вес и визуально выглядеть стройнее, обязательно предусматривайте второй слой одежды. В паре с платьем-комбинацией прекрасно работает свободный жакет, будто с мужского плеча. Он делает любую фигуру более мягкой, нежной и хрупкой, особенно если вы откроете запястья, сделав на них акцент.

Во время примерки обращайте внимание, что жакет не должен быть гиперобъемным, чтобы вы в нем тонули – он просто должен сидеть свободно и расслабленно. Хорошо, если в гардеробе будет несколько моделей: днем в жару максимально комфортным станет изделие изо льна, а вечером – из матовой эко-кожи. Завершат модный аутфит босоножки с квадратным мысом, как у знаменитых fashion-блогеров.

Образ 3: Total black

Варианты повседневного и вечернего образов

Идеальный цвет для красоток plus size – конечно же, черный: он выглядит стильно, маскирует лишние сантиметры в области талии и бедер. К тому же он хорош в любое время года, главное – знать, как правильно его стилизовать и с какой одеждой сочетать.

Самый простой вариант – надеть черное платье макси в тандеме с массивными сандалиями, если вы собираетесь на прогулку, и с лодочками – если планируется вечерний выход в свет. Цвет обуви должен совпадать с цветом одежды, у нас же total black, помните? Подобные аутфиты прекрасно дополняют золотые украшения – просто, но со вкусом.

Важный нюанс – платье не должно быть мешковатым. Вопреки распространенному мнению, подобные фасоны не делают полных девушек стройнее, наоборот, в них силуэт выглядит бесформенным и необъятным. Пусть присутствует аккуратный акцент на талии. Если модель платья его не предусматривает, просто подчеркните ее поясом или ремнем.

Для рабочего дня подойдет look, состоящий из бермудов с топом и жакетом прямого кроя, также возможен вариант с классической лаконичной рубашкой. Если вы боитесь, что летом в черной одежде будет жарко, делайте ставку на натуральные материалы: лен, тонкий хлопок, шелк, шифон и другие ткани хорошо пропускают воздух, поэтому в них комфортно в любую температуру. Из искусственных вариантов подойдут лиоцелл и модал.

Образ 4: Костюмный жилет + брюки

Жилет актуален и объемный, и приталенный

Весьма актуальными для лета станут жилетки. Да-да, они снова в моде и считаются настоящим маст-хэвом в гардеробе. Жилетки смело могут заменить правильное питание и занятия в спортзале (или хотя бы отложить их до лучших времен) – они создают вертикаль, за счет которой вытягивают силуэт и делают фигуру стройнее. А чтобы усилить эффект от образа, миксуйте предмет гардероба с широкими брюками-палаццо с высокой талией и каблуками.

Когда на улице будет жарко, замените палаццо теми же бермудами. Аутфит дополнит базовая футболка или блуза в стиле ретро. Кстати, жилетку можно носить и с легкими романтичными платьями – такой микс по-хорошему усложнит образ, сделает его более интересным и динамичным. А если вам близка классика во всех ее проявлениях, обратите внимание на костюм-тройку. Он может быть однотонным или с принтом. Безотказно действует тонкая полоска – этому узору нет равных в числе оптических иллюзий. Принт способен визуально убрать несколько килограммов, что девушкам с пышными формами лишь на руку.

Образ 5: Романтичное платье с акцентом на талии

Платье может быть темного или нюдового цвета

Пожалуй, вечерние наряды выбирать сложнее всего, особенно когда вам кажется, что любая вещь полнит. В этом случае имеет смысл делать ставку на минимализм, чтобы декор, присутствующий на наряде, не добавлял лишнего объема. А чтобы платье не выглядело скучно, отдавайте предпочтение правильным тканям. В частности, роскошно смотрится атлас и шелк. Чтобы не нарушать пропорции, выбирайте приталенное, но не облегающее платье. В качестве акцента подойдут слегка объемные рукава.

Длина может быть разной, зависит от характера мероприятия: например, если вас пригласили на свадьбу, уместным будет платье в пол с разрезом или открытой спиной, а для выставки подойдет модель на запах до середины икры. Кстати, диагональ, которую создают изделия на запах, визуально стройнит, а благодаря V-образному вырезу шея кажется длиннее.

Источник: https://novate.ru/blogs/280623/66729/