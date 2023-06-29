Николлетто

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5 летних образов для полных девушек, чтобы выглядеть стройно и не отставать от моды

Многие девушки plus size комплексуют из-за лишнего веса, даже не подозревая, что с помощью правильно подобранной одежды можно с легкостью скрыть все раздражающие недостатки. Novate.ru рассказывает, какие вещи помогут скорректировать фигуру и при этом прекрасно впишутся в летние тренды.

Образ 1: Классическая рубашка + воздушная юбка

Выбирайте классическую рубашку или с минимальным декором

Выбирайте классическую рубашку или с минимальным декором

Одной из самых популярных составляющих базового гардероба является классическая рубашка. И это не удивительно, ведь на ее основе можно собрать образ для любого случая, начиная от делового и заканчивая романтическим. Чтобы рубашка хорошо сидела, не делая очевидными лишние килограммы, отдавайте предпочтение плотным тканям, которые хорошо держат форму. По мнению стилистов, идеальным вариантом станет изделие прямого кроя с минимальным количеством фурнитуры. Во-первых, оно подходит всем типам фигуры, а во-вторых, долго остается в тренде, так как не содержит акцентных элементов, вроде блестящих пуговиц, объемных рукавов, бахромы и пр.
Если хочется, чтобы рубашка как-то выделялась, добавьте брошь. Варианты с принтом также допустимы, но к ним лучше прибегать в самых крайних случаях, так как броские модели быстро исчезают с модных радаров. Кроме того, они не такие универсальные и сочетаются исключительно с базовыми, нейтральными вещами.

Как именно носить рубашку – решать только вам. Существует огромное количество комбинаций, которые смотрятся выигрышно на красотках plus size. Этим летом рекомендуем попробовать микс с воздушной юбкой длины миди – она может быть чуть ниже колена или доставать до щиколоток. Оптимальным будет скромный и сдержанный фасон: без оборок, воланов и чрезмерной пышности, так как все эти детали сильно утяжеляют силуэт, что совсем не играет на руку девушкам с пышными формами. Для вдохновения взгляните на образы знаменитостей: Рози Хантингтон-Уайтли, Витория Бекхэм, Кейт Миддлтон предпочитают легкий клеш и намек на плиссировку, ведь такие юбки смотрятся очень изящно и женственно. Не переживайте, что подобный комплект будет выглядеть скучно – если подобрать разные фактуры, например, хлопок и атлас, получится одновременно «мягкий» и собранный аутфит для любого случая.

Образ 2: Платье-комбинация + жакет оверсайз

Пояс-корсет и жакет визуально стройнят

Пояс-корсет и жакет визуально стройнят

Уже который сезон подряд платье-комбинация остается в топе у модниц благодаря своей элегантности, красоте и универсальности. Оно одинаково хорошо смотрится и соло, и с кашемировым свитером, и с вязаным кардиганом и даже с джинсовой курткой. Приятно, когда в гардеробе есть вещь, в которой утром можно пойти в офис без строгого дресс-кода, а вечером – на свидание или в ресторан с подругами. А если уравновесить платье строгим и лаконичным предметом гардероба, например, рубашкой, оно сможет «отправиться» вместе с вами даже на конференцию или деловую встречу.
Самым комплиментарным фигуре вариантом будет модель А-силуэта длины миди. Слишком короткая комбинация выглядит чересчур откровенно, а слишком длинная лишена элегантности. Что касается выреза, советуем отдавать предпочтение квадратному или в духе викторианской эпохи, который сейчас на пике популярности. Впрочем, традиционные «лодочка» и V-образный также имеют право на место под солнцем.

Теперь переходим к конкретным образам. Если вы хотите скрыть лишний вес и визуально выглядеть стройнее, обязательно предусматривайте второй слой одежды. В паре с платьем-комбинацией прекрасно работает свободный жакет, будто с мужского плеча. Он делает любую фигуру более мягкой, нежной и хрупкой, особенно если вы откроете запястья, сделав на них акцент.
Во время примерки обращайте внимание, что жакет не должен быть гиперобъемным, чтобы вы в нем тонули – он просто должен сидеть свободно и расслабленно. Хорошо, если в гардеробе будет несколько моделей: днем в жару максимально комфортным станет изделие изо льна, а вечером – из матовой эко-кожи. Завершат модный аутфит босоножки с квадратным мысом, как у знаменитых fashion-блогеров.

Образ 3: Total black

Варианты повседневного и вечернего образов

Варианты повседневного и вечернего образов

Идеальный цвет для красоток plus size – конечно же, черный: он выглядит стильно, маскирует лишние сантиметры в области талии и бедер. К тому же он хорош в любое время года, главное – знать, как правильно его стилизовать и с какой одеждой сочетать.
Самый простой вариант – надеть черное платье макси в тандеме с массивными сандалиями, если вы собираетесь на прогулку, и с лодочками – если планируется вечерний выход в свет. Цвет обуви должен совпадать с цветом одежды, у нас же total black, помните? Подобные аутфиты прекрасно дополняют золотые украшения – просто, но со вкусом.

Важный нюанс – платье не должно быть мешковатым. Вопреки распространенному мнению, подобные фасоны не делают полных девушек стройнее, наоборот, в них силуэт выглядит бесформенным и необъятным. Пусть присутствует аккуратный акцент на талии. Если модель платья его не предусматривает, просто подчеркните ее поясом или ремнем.
Для рабочего дня подойдет look, состоящий из бермудов с топом и жакетом прямого кроя, также возможен вариант с классической лаконичной рубашкой. Если вы боитесь, что летом в черной одежде будет жарко, делайте ставку на натуральные материалы: лен, тонкий хлопок, шелк, шифон и другие ткани хорошо пропускают воздух, поэтому в них комфортно в любую температуру. Из искусственных вариантов подойдут лиоцелл и модал.

Образ 4: Костюмный жилет + брюки

Жилет актуален и объемный, и приталенный

Жилет актуален и объемный, и приталенный

Весьма актуальными для лета станут жилетки. Да-да, они снова в моде и считаются настоящим маст-хэвом в гардеробе. Жилетки смело могут заменить правильное питание и занятия в спортзале (или хотя бы отложить их до лучших времен) – они создают вертикаль, за счет которой вытягивают силуэт и делают фигуру стройнее. А чтобы усилить эффект от образа, миксуйте предмет гардероба с широкими брюками-палаццо с высокой талией и каблуками.
Когда на улице будет жарко, замените палаццо теми же бермудами. Аутфит дополнит базовая футболка или блуза в стиле ретро. Кстати, жилетку можно носить и с легкими романтичными платьями – такой микс по-хорошему усложнит образ, сделает его более интересным и динамичным. А если вам близка классика во всех ее проявлениях, обратите внимание на костюм-тройку. Он может быть однотонным или с принтом. Безотказно действует тонкая полоска – этому узору нет равных в числе оптических иллюзий. Принт способен визуально убрать несколько килограммов, что девушкам с пышными формами лишь на руку.

Образ 5: Романтичное платье с акцентом на талии

Платье может быть темного или нюдового цвета

Платье может быть темного или нюдового цвета

Пожалуй, вечерние наряды выбирать сложнее всего, особенно когда вам кажется, что любая вещь полнит. В этом случае имеет смысл делать ставку на минимализм, чтобы декор, присутствующий на наряде, не добавлял лишнего объема. А чтобы платье не выглядело скучно, отдавайте предпочтение правильным тканям. В частности, роскошно смотрится атлас и шелк. Чтобы не нарушать пропорции, выбирайте приталенное, но не облегающее платье. В качестве акцента подойдут слегка объемные рукава.
Длина может быть разной, зависит от характера мероприятия: например, если вас пригласили на свадьбу, уместным будет платье в пол с разрезом или открытой спиной, а для выставки подойдет модель на запах до середины икры. Кстати, диагональ, которую создают изделия на запах, визуально стройнит, а благодаря V-образному вырезу шея кажется длиннее.

Источник: https://novate.ru/blogs/280623/66729/

29.06.2023 - Posted by | Креатив...

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