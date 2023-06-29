Превратитесь в бабочку, надев любое из этих платьев с крыльями

Коллекция уникальных платьев выглядит так, как будто собрана из различных частей нежных крылышек бабочки. Узоры на всей поверхности имитируют мотивы различных видов, например монарха с его ярко-оранжевыми оттенками. Ощущение воздушности добавляют накидка или рукава, которые буквально дают вам крылья.

Каждая вещь от Bibian Blue — это не только одежда, но и произведение искусства, которое можно носить. Соответственно, концепция платьев охватывает жанры, стили и эпохи как настоящего, так и будущего.

Источник: bibianblue

Источник: https://animalworld.com.ua/news/prevratites-v-babochku-nadev-ljuboje-iz-etih-platev-s-kryljami