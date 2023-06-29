Почему в Питере так много памятников животным: От львов-хранителей города до зайчиков Петра I

В мире создано множество памятников животным, как дань уважения к братьям нашим меньшим, веками сопровождавших человека, помогавших ему во всех делах, скрашивающих его досуг, несущих различные службы, а нередко и спасающих жизни людей. Но мало кто знает, что самое большое количество памятников животным установлено в Санкт-Петербурге, причем это не только памятники домашним животным, но и хищникам, грызунам, птицам. В каждой из этих скульптур заложен глубокий смысл, напоминающий людям, что животные — это часть нашей жизни, порой очень важная и значимая для всего человечества.

Памятники львам — хранителям города

Львы — стражи Санкт-Петербурга. Фото: fiesta.ru

Количество памятников львам в Санкт-Петербурге и его окрестностях не поддается точному подсчету, их так много, что любые попытки их сосчитать, заканчиваются неудачей. Мраморные, медные, чугунные, гипсовые изваяния «царя зверей» буквально наводнили северную столицу, их можно встретить возле исторических зданий, музеев, жилых домов, в парках, на набережной Невы, и даже просто в заброшенных местах.

Когда в Санкт-Петербурге появились первые скульптуры львов — доподлинно неизвестно. Многие утверждают, что еще при Петре I, основавшем северную столицу. Известно, что царь ассоциировал образ льва с могуществом и доблестью России. Говорят, после победы над шведами он поручил царю зверей охранять город, с тех пор количество скульптур львов в Санкт-Петербурге неуклонно растет.

Самые знаменитые фигуры львов установлены в центре города, на Дворцовой пристани, на Адмиралтейской набережной, возле Елагина дворца, у дачи Безбородко. Мощные фигуры львов украшают многочисленные питерские мосты, многие из которых держатся на цепях, свисающих из пастей львов. Есть даже пешеходный «Львиный мост» через канал Грибоедова, соединяющий Казанский и Спасский острова. Неповторимые по красоте фонтаны Петергофа также украшают скульптуры львов.

Многие памятники львов выполнены знаменитыми русскими скульпторами, но есть и такие, которые были привезены из Италии, Франции, Германии, Монголии.

Кони Аничкова моста и не только

Кони Аничкова моста. Фото: tourister.ru

По сравнению со скульптурами львов, охраняющих город, конных скульптур в Санкт-Петербурге немного, но большинство из них представляют собой настоящие произведения искусства, выполнены знаменитыми мастерами, и считаются символом великого города на Неве.

Самыми знаменитыми являются четыре скульптуры Аничкова моста, созданные в композиции «Укротители коней» легендарным русским скульптором Петром Клодтом.

Эти скульптуры имеют долгую историю, начавшуюся всего с двух фигур, которые были заказаны в 1832 году для оформления пристани между Зимним дворцом и Адмиралтейством. Изготовленные из гипса, они множество раз перевозились с места на место. И только спустя 10 лет, когда Клодт создал еще две фигуры, объединив их в композицию, они были отлиты в бронзе и установлены на гранитных постаментах Аничкова моста, который украшают и поныне. Эти скульптуры являются одной из главных достопримечательностей северной столицы.

Кони Аничкова моста. Фото: tourister.ru

Символом Санкт-Петербурга и не менее знаменитой достопримечательностью города является шестерка коней, запряженных в колесницу, установленная на Нарвских Триумфальных воротах. Эти скульптуры лошадей также изготовлены знаменитым Петром Клодтом, прочие элементы композиции являются работой других мастеров.

Петром Клодтом создан также знаменитый памятник Николаю I на Исаакиевской площади, который уникален тем, что имеет всего две точки опоры — лошадь стоит на задних ногах. Это первая скульптура лошади, которая была создана в таком стиле.

Дань собачьей верности от благодарного человечества

Памятник собаке Павлова. Фото: peterburg.guide

Собаки стали первыми друзьями человека, прирученными еще в глубокой древности, и прошедшими с ним рядом через века, разделяя все трудности развития цивилизации, многочисленные войны и стихийные бедствия, проявляя при этом свою безусловную преданность. Не удивительно, что в мире им установлено наибольшее количество памятников. Не стал исключением и Санкт-Петербург, насчитывающий множество памятников верным четвероногим друзьям.

Первый памятник собаке в Санкт-Петербурге был открыт в 1935 году по инициативе академика Павлова. Он установлен в саду Института экспериментальной медицины, на Аптекарском острове, и посвящен собакам, принимавшим участие в экспериментах, проводимых во имя науки.

Не менее трогательный памятник с участием собак, установлен у здания Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Он посвящен покорителям севера, которых во все времена сопровождали ездовые собаки, разделяя с ними суровые испытания севера, и нередко принося себя в жертву полярной стихии. Памятник представляет собой фигуру полярника на ледяной глыбе, у подножья которой расположились две собаки, запряженные в упряжку.

Памятник собаке Гаврюше. Фото: piterafisha.ru

В 1999 году в Санкт-Петербурге, во дворе жилого дома на улице Садовой, был открыт памятник Гаврюше — простой бродячей собачке, которая обрела дом благодаря доброте человека, забравшего ее с улицы. Прототипом «спасателя» стал скульптор, создавший этот памятник.

На открытии памятника было объявлено, что Гаврюша, несмотря на тяжелую судьбу бродячей собаки, отличается необычайным умом и любовью к людям, и в благодарность за свое спасение помогает исполнять желания.

С тех пор к памятнику начали идти люди, каждый из которых оставлял записку с желанием, а некоторые писали свои желания на стенах окрестных домов. Поэтому памятник Гарюще пришлось перенести в другое место, где паломники не могли бы побеспокоить жителей окружающих домов. Сейчас он находится напротив Института Кино и Телевидения.

Мяукающая дивизия крысоловов и символов домашнего очага

Памятник кошкам блокадного Ленинграда. Фото: peterburg.guide

Кошки занимают особое место в сердцах петербуржцев. Помимо того, что это любимые домашние животные, создающие уют в доме, это еще и грозные стражи города, охраняющие его от грызунов. Всем известна история, когда мяукающая дивизия крысоловов, завезенная в блокадный Ленинград, спасла город от нашествия крыс.

Многие эти кошки также погибли в осажденном городе, где нечего было есть, но благодаря им значительно сократилось количество грызунов и опасность вспышки эпидемии. Кошкам блокадного Ленинграда на улице Композиторов установлен памятник — там бронзовая кошка удобно устроилась на стульчике, греясь под торшером.

Жители Санкт-Петербурга знают, что в Эрмитаже кошки и сейчас служат официальными охранниками музейных ценностей от крыс. Около 50 животных числятся в штате музея и получают зарплату в виде корма. Хотя работники Эрмитажа говорят, что ловить крыс кошкам не приходится, одного их присутствия в помещениях достаточно, чтобы отпугивать грызунов. В честь эрмитажных кошек в Санкт-Петербурге даже существует специальный праздник, который отмечают в мае.

Памятник умному коту. Фото: etovidel.net

Модернизированный вариант пушкинского ученого кота, читающего книгу, установлен под дубом, во дворе школы по улице Испытателей. Считается, что этот бронзовый кот исполняет желания, если потереть его очки, чем успешно пользуются местные школьники и студенты.

Легендарные зайчики, как символ Петропавловской крепости

Памятник зайцу возле Петропавловской крепости. Фото: ru.wikipedia.org

С многочисленными скульптурами зайцев связана история города на Неве. По легенде, когда Петр I впервые вступил на остров в устье Невы, где водилось большое количество зайцев, один из них, спасаясь от наводнения, запрыгнул ему на сапог. Царь посчитал это добрым знаком и приказал с этого места начать возведение города. Позднее остров стали называть Заячьим, а на этом месте была построена Петропавловская крепость.

Памятники зайцам в Санкт-Петербурге начали строить не так давно. В 2003 году на Заячьем острове, рядом с Петропавловской крепостью, была установлена первая скульптура ушастого зверька. Он стал талисманом города и своеобразным памятником петербургским наводнениям, которые здесь не редкость.

Памятник установлен в воде, на бревенчатом основании, на котором размещены отметки уровней поднимающейся воды во время наводнений. В городе появилась традиция — проходя по мосту, бросать в воду монетку на счастье.

Памятник зайцам, спасающимся от наводнения. Фото: pulse.mail.ru

Каждый год на территории Петропавловской крепости появляются новые скульптуры зайцев, и даже целые композиции, которые выглядят невероятно трогательно. Но поскольку зайчики пришлись по душе питерцам и приезжающим в город туристам, они стали появляться и в других местах. Сейчас фигурки зайцев с Санкт-Петербурге можно встретить в самых неожиданных местах.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270623/56578/