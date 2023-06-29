ГВИДО ДАНИЭЛЕ (GUIDO DANIELE) — БОДИ-АРТ (BODY ART)

Гвидо Даниэле (Guido Daniele) — художник гипперреалист не только создает театральные и телевизионные декорации, иллюстрирует книги и пишет фрески, но и делает бесподобно красивый боди-арт (body art), такой что и не поймешь где элемент одежды, природы или уже начинается рисунок. Все кто смотрит на работы созданные Guido Daniele признает, что он настоящий талант.

















































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post499975977/