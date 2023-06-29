Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ГВИДО ДАНИЭЛЕ (GUIDO DANIELE) — БОДИ-АРТ (BODY ART)

Хостинг картинок yapx.ru

Гвидо Даниэле (Guido Daniele) — художник гипперреалист не только создает театральные и телевизионные декорации, иллюстрирует книги и пишет фрески, но и делает бесподобно красивый боди-арт (body art), такой что и не поймешь где элемент одежды, природы или уже начинается рисунок. Все кто смотрит на работы созданные Guido Daniele признает, что он настоящий талант.

Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post499975977/

29.06.2023 - Posted by | Креатив...

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