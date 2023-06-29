Анабас: Рыба-пешеход. Она мастерски передвигается по суше, карабкается по деревьям, да и вообще — она какая-то неубиваемая!

Как же приятно, работая в офисе, подняться и немного размять ножки. Ходьба будет приятна всем: и человеку, и зверю, и рыбе. Нет, это не оговорка. Господа и господамы, на арену цирка выползает анабас! Да, название звучит как очень некультурное оскорбление, поэтому ещё её называют рыба-ползун, и в этом случае она свое наименование полностью оправдывает.

Если вы боитесь спойлеров, срочно промотайте эту картинку!

Если этот рыб кажется вам знакомым, то вам не кажется. Анабас мастерски копирует нашего родного окуня во всём: от размеров тулова в 20 см до экологической ниши неугомонного и свирепого хищника. За тем лишь исключением, что рыба-ползун терроризирует речные воды чуть южнее закалённого собрата — в Юго-Восточной Азии. Жаберный хулиган всегда найдёт, кого кошмарить: под раздачу попадают и беспозвоночные, и мелкие моллюски, и рыбки поменьше.

— Куда собрался!? — Ма, я на поверхность с пацанами погулять — Шапку надень!

Юго-Восточная Азия знаменита обильными дождями, после которых реки выходят из берегов, а леса затопляет на многие километры вглубь. Это ж целое новое свободное царство еды! И, разумеется, анабас спешит воспользоваться шансом поживиться. Правда, иногда рыбёх может увлечься так, что и не заметит, как вся вода ушла обратно. В таком случае он просто встаёт и уходит вместе с ней. Ну ладно, полноценных ног у анабаса нет, но ползком он чувствует себя как рыба в воде. Вот это, блин, ирония.

Рождённый плавать может отлично ползать!

Мощные движения хвостом дают нехилое ускорение, а прокаченные грудные плавники дополнительно подталкивают и корректируют курс. Таким макаром анабас легко проползает до ближайшего водоёма больше сотни метров. А благодаря прошипованным жаберным крышкам рыб даже на деревья может забраться! У местных есть легенда, что анабас заползает на пальмы и крадет кокосовое молоко. Увы, реальность куда более скучная: рыб, уцепившись выростами на жабрах, способен вскарабкаться на субстрат под наклоном всего-то в 25°. Что для водоплавающего существа, вообще-то, очень неплохой результат!

Ничего необычного, просто рыбы вышли на прогулку. И вы последуйте примеру — тоже выберетесь на солнышко!

Дыхалку наш спортсмен тоже развил неслабую: у некоторых рыб, включая анабаса, есть такой орган — лабиринт. Это группа мелких косточек, на которых висят дополнительные вены и капилляры. Конструкция эта такая запутанная, что напоминает лабиринт, за что и получила свое название.

Вот эта полосатая фиговина внизу головы — привычные для всех рыб жаберные дуги, а розочка вместо мозгов — тот самый лабиринт.

Орган, выстланный сетью капилляров, способен поглощать кислород из атмосферного воздуха. Главное, чтобы лабиринт всегда был мокрым. Все таки дышит рыба жабрами. Поэтому анабас, выбираясь на сушу, покрывает орган слизью. Если вокруг будет достаточно влажно, вне водоема рыб способен продержаться днями, а то и неделями!

Лето, солнце, море, пляж! Что ещё нужно для счастья? Умение дышать атмосферным воздухом!

Даже если в поисках живительной влаги рыбоход свернул не туда и воды так и не нашёл, не беда: в экстремальных ситуациях анабас закапывается в грунт и уходит в анабиоз, то есть спячку. В состоянии нестояния рыба-пешеход может просидеть несколько недель. Мне бы столько терпения…

Местные рыбаки используют способности анабаса не по назначению. Чтобы дольше сохранить товар живым, они попросту поливают рыб, которые лежат на стенде. Этого оказывается достаточно, чтобы улов пролежал несколько дней.

Следить за анабасом в диких условиях довольно напряжно, так что про интимные подробности известно немного. Родители никак не участвуют в воспитании или хотя бы сохранении молодого поколения. А мальки, в свою очередь, вылупляются и отправляются в большой мир уже через сутки после откладывания икры.

— Вы продаете неубиваемых рыбов? — Нет, только показываем. — Красивое…

Рыб рождается в одиночестве и смолоду готов напрягать весь район. Не имея ни рук, ни ног, он по несколько раз в году идёт к своей мечте. А если не дошёл, то всегда находит силы пережить трындец в своей жизни и не склеить ласты. Пусть на сегодняшний день эта неубиваемая животина станет для тебя примером для подражания, дорогой читатель. А теперь — вперёд, к новым свершениям!

Источник: https://dzen.ru/a/ZJqq8xTSiQw9p1YU