Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома….. \ 16 замечательных идей, которые позволят превратить дачный двор в детскую площадку

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Хотите, чтобы ваши дети летом не мешали вам заниматься огородными делами и заодно развивались и играли? Тогда нужно во дворе устроить для них целый парк развлечений. И не думайте, что для этого придётся тратить огромные деньги, нужно лишь приготовить все подходящее и потратить немного своего времени.

Бетонная дорожка для детей
Если у вас вдруг остался лишний мешок бетона, то используйте его с умом. При помощи его можно сделать небольшую беговую дорожку, по которой с удовольствием будут бегать дети. А в центре этой дорожки можно сделать мини-сад или рокарий.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Меловая доска на заборе
Дети обожают рисовать. Если у вас во дворе нет асфальта, то можно сделать или купить меловую доску, которую можно приспособить на любой забор.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Песочница по периметру двора
Чтобы детям было где разбежаться и поиграть, а вы заодно смогли приглядывать за ними во время работы в саду, стоит сделать песочницу по всему периметру двора. А огородить ее можно самыми обычными булыжниками.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Трасса для машинок
Мальчики и девочки будут в восторге от трассы для машинок прямо во дворе своего дома. Когда будете делать ее, позовите своих детей, чтобы они смогли сами придумать развилки, мостики и различные препятствия.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Стена препятствий
Чтобы дети не только играли, но и физически развивались, можно сделать целую стену препятствий.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

С одной стороны можно смастерить стену для скалолазания на камнях, а с другой из веревки.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Лодка-песочница
Ничего сложного в этой лодке-песочнице нет. Нужно лишь найти доски, материал для паруса и сам песок.
Ребенку понравится такая игрушка, а вы будете уверены, что в такой песочнице ребенку не нагреет голову солнцем.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Палатка своими руками
Дети обожают палатки. Сделать ее очень легко. Можно взять паллеты и пару досок, а также накрыть палатку тканью или плащевой. Дополнительно проведите безопасный свет в палатку, чтобы дети играли в ней до поздней ночи.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Качели из шин
Самый простой способ сделать качели во дворе – это использовать шины и цепи, а также продумать момент, куда будут цепи прикручиваться. Очень важно убедиться, что конструкция устойчивая и полностью безопасная для детей.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Водная подушка
Если ваши дети еще слишком малы для бассейна, тогда можно купить или сделать водную подушку. Она будет отличной площадкой для игр и заодно охладит ребенка от жаркой погоды.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

Миниатюрный домик на дереве
Каждый ребенок мечтает о своем домике на дереве. Не делайте его слишком высоким, но вся конструкция должна быть максимально устойчивой и безопасной. Да, времени займет много, зато дети будут счастливы.

10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома для дома и дачи,идеи и вдохновение

На своем участке не забывайте про детей. Им тоже нужна своя зона для игр и отдыха. При помощи наших советов вы сможете сделать детям площадку, которая займет их на все лето.

Источник: https://shnyagi.net/702174-10-idejj-dlja-detskogo-ugolka-svoimi-rukami-vo.html

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16 замечательных идей, которые позволят превратить дачный двор в детскую площадку

Потрясающие идеи для обустройства детской площадки во дворе.

Потрясающие идеи для обустройства детской площадки во дворе.

Когда в семье появляется свора маленьких проказников, встает вопрос о том, чем занять детей на дачном участке во время лета. Помимо «общественно полезных» работ и велосипедов, малышам можно предложить детскую площадку. Разбить такую можно прямо на своем дачном дворе. В новом обзоре представлены примеры именно таких детских площадок.

1. Карусель

Большая карусель из дерева.

Большая карусель из дерева.

Если площадь двора и финансы позволяют, стоит задуматься о сооружении большой детской карусели. Для реализации такого проекта понадобятся деревянные брусья, вращающий механизм, тросы, прочные плетеные корзины и, конечно, навыки строительства. Главное, позаботиться о надежности и безопасности конструкции, а радостные лица детей будут достойной оплатой за старания.

2. Территория детства

Детская площадка.

Детская площадка.

Оградите небольшой кусочек заднего двора и организуйте там детскую площадку. Это может быть совсем скромный уголок с яркими дорожками, столиком, тарзанкой и самодельным домиком или полноценный парк аттракционов с качелями, каруселями и горками.

3. Мини-огород

Детский огород.

Детский огород.

Позвольте ребенку почувствовать себя настоящим садоводом. Отделите камнями или деревянными брусками небольшой участок земли, посадите там цветы, зелень и любые другие растения и научите ребенка за ними ухаживать. Такой огород научит малыша труду и ответственности, а урожай, выращенный собственными руками, станет прекрасной наградой за старания.

4. Спортивная площадка

Спортивная площадка во дворе.

Спортивная площадка во дворе.

Деревянные пни и бруски прекрасно подойдут для сооружения небольшой спортивной площадки на собственном дворе. Такие незамысловатые аттракционы точно понравятся детям и не позволят заскучать во время семейного отдыха на даче.

5. Горки

Горки на заднем дворе.

Горки на заднем дворе.

Деревянная конструкция с горками — идея, которая подойдет тем, кто располагает немаленьким пространством. Горки можно купить, а можно сделать самостоятельно, но в любом случае дети будут довольны.

6. Батут

Собственный батут.

Собственный батут.

Батут — это прекрасный аттракцион, который порадует, как детей, так и взрослых. Сделать самостоятельно, его к сожалению, не получиться, однако вскоре затраты себя оправдают.

7. Указатели

Яркие указатели.

Яркие указатели.

Придумайте сказочные названия всем конструкциям во дворе и смастерите с ребенком яркие указатели. Такие таблички помогут детям лучше ориентироваться на местности и позволят превратить пребывание на даче в веселую игру.

8. Шахматная доска

Самодельная шахматная доска.

Самодельная шахматная доска.

Из деревянных досок или фанеры можно соорудить прекрасную шахматную доску, которая придется взрослым и детям, а также станет оригинальным украшением заднего двора.

9. Качели

Качели из автомобильных покрышек.

Качели из автомобильных покрышек.

https://www.youtube.com/watch?v=If8yJXCK4tc

Ненужные автомобильные шины можно превратить в очаровательные качели. К тому же, создание такого аттракциона не требует никаких специальных навыков и особых затрат.

10. Грифельная доска

Грифельная доска в саду.

Грифельная доска в саду.

Чтобы дети не скучали, пока родители работают в огороде или загорают на солнышке, повесьте на заборе или на фасаде дома большую грифельную доску.

11. Боулинг

Самодельный боулинг.

Самодельный боулинг.

Обычную бетонную дорожку можно запросто превратить в место для игры в боулинг, а из пластиковых бутылок получатся отличные кегли. Вместо шара для боулинга можно использовать теннисный или любой другой тяжелый мячик.

12. Мишень

Мишень для бросания мячей.

Мишень для бросания мячей.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZXyMm-_A-A

Оказывается, жгуты-нудлс могут пригодиться не только в бассейне. Из них можно сделать яркую и красочную мишень для бросания мячей. Такой аттракцион не только повеселит детей, но и будет способствовать развитию скорости, ловкости и координации.

13. Водяной матрас

Водяной матрас своими руками.

Водяной матрас своими руками.

https://www.youtube.com/watch?v=TRA5MLdy70o

Из полиэтиленовой пленки можно сделать большой прохладный матрас заполненный водой, который подарит море радости взрослым и детям.

14. Твистер

Твистер на траве.

Твистер на траве.

https://www.youtube.com/watch?v=YT4QiFkxmpU

Поле для любимой игры можно соорудить даже на траве. Нужно просто постараться нарисовать баллончиками с краской разноцветные круги и можно начинать веселую игру в семейном кругу.

15. Гоночная трасса

Гоночная трасса своими руками.

Гоночная трасса своими руками.

Замечательная идея для отцов и мальчиков — смастерить на даче гоночную трассу из старых автомобильных покрышек. Совместная работа над треком и последующие игры принесут массу позитива и детям, и родителям.

16. Полоса препятствий

Полоса препятствий на заднем дворе.

Полоса препятствий на заднем дворе.

Задний двор можно превратить в небольшую полосу препятствий для активных детских забав. Из подручных материалов можно смастерить веревочный лабиринт, островки, тарзанку, канатную дорогу и многое другое. Такая площадка станет не только полем для веселых игр, но и поможет значительно улучшить физическую форму детей.

Источник: https://novate.ru/blogs/200616/36858/

28.06.2023 - Posted by | Умелые руки..., архитектура....

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