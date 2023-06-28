10 идей для детского уголка своими руками во дворе частного дома….. \ 16 замечательных идей, которые позволят превратить дачный двор в детскую площадку
Хотите, чтобы ваши дети летом не мешали вам заниматься огородными делами и заодно развивались и играли? Тогда нужно во дворе устроить для них целый парк развлечений. И не думайте, что для этого придётся тратить огромные деньги, нужно лишь приготовить все подходящее и потратить немного своего времени.
Бетонная дорожка для детей
Если у вас вдруг остался лишний мешок бетона, то используйте его с умом. При помощи его можно сделать небольшую беговую дорожку, по которой с удовольствием будут бегать дети. А в центре этой дорожки можно сделать мини-сад или рокарий.
Меловая доска на заборе
Дети обожают рисовать. Если у вас во дворе нет асфальта, то можно сделать или купить меловую доску, которую можно приспособить на любой забор.
Песочница по периметру двора
Чтобы детям было где разбежаться и поиграть, а вы заодно смогли приглядывать за ними во время работы в саду, стоит сделать песочницу по всему периметру двора. А огородить ее можно самыми обычными булыжниками.
Трасса для машинок
Мальчики и девочки будут в восторге от трассы для машинок прямо во дворе своего дома. Когда будете делать ее, позовите своих детей, чтобы они смогли сами придумать развилки, мостики и различные препятствия.
Стена препятствий
Чтобы дети не только играли, но и физически развивались, можно сделать целую стену препятствий.
С одной стороны можно смастерить стену для скалолазания на камнях, а с другой из веревки.
Лодка-песочница
Ничего сложного в этой лодке-песочнице нет. Нужно лишь найти доски, материал для паруса и сам песок.
Ребенку понравится такая игрушка, а вы будете уверены, что в такой песочнице ребенку не нагреет голову солнцем.
Палатка своими руками
Дети обожают палатки. Сделать ее очень легко. Можно взять паллеты и пару досок, а также накрыть палатку тканью или плащевой. Дополнительно проведите безопасный свет в палатку, чтобы дети играли в ней до поздней ночи.
Качели из шин
Самый простой способ сделать качели во дворе – это использовать шины и цепи, а также продумать момент, куда будут цепи прикручиваться. Очень важно убедиться, что конструкция устойчивая и полностью безопасная для детей.
Водная подушка
Если ваши дети еще слишком малы для бассейна, тогда можно купить или сделать водную подушку. Она будет отличной площадкой для игр и заодно охладит ребенка от жаркой погоды.
Миниатюрный домик на дереве
Каждый ребенок мечтает о своем домике на дереве. Не делайте его слишком высоким, но вся конструкция должна быть максимально устойчивой и безопасной. Да, времени займет много, зато дети будут счастливы.
На своем участке не забывайте про детей. Им тоже нужна своя зона для игр и отдыха. При помощи наших советов вы сможете сделать детям площадку, которая займет их на все лето.
Источник: https://shnyagi.net/702174-10-idejj-dlja-detskogo-ugolka-svoimi-rukami-vo.html
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16 замечательных идей, которые позволят превратить дачный двор в детскую площадку
Потрясающие идеи для обустройства детской площадки во дворе.
Когда в семье появляется свора маленьких проказников, встает вопрос о том, чем занять детей на дачном участке во время лета. Помимо «общественно полезных» работ и велосипедов, малышам можно предложить детскую площадку. Разбить такую можно прямо на своем дачном дворе. В новом обзоре представлены примеры именно таких детских площадок.
1. Карусель
Большая карусель из дерева.
Если площадь двора и финансы позволяют, стоит задуматься о сооружении большой детской карусели. Для реализации такого проекта понадобятся деревянные брусья, вращающий механизм, тросы, прочные плетеные корзины и, конечно, навыки строительства. Главное, позаботиться о надежности и безопасности конструкции, а радостные лица детей будут достойной оплатой за старания.
2. Территория детства
Детская площадка.
Оградите небольшой кусочек заднего двора и организуйте там детскую площадку. Это может быть совсем скромный уголок с яркими дорожками, столиком, тарзанкой и самодельным домиком или полноценный парк аттракционов с качелями, каруселями и горками.
3. Мини-огород
Детский огород.
Позвольте ребенку почувствовать себя настоящим садоводом. Отделите камнями или деревянными брусками небольшой участок земли, посадите там цветы, зелень и любые другие растения и научите ребенка за ними ухаживать. Такой огород научит малыша труду и ответственности, а урожай, выращенный собственными руками, станет прекрасной наградой за старания.
4. Спортивная площадка
Спортивная площадка во дворе.
Деревянные пни и бруски прекрасно подойдут для сооружения небольшой спортивной площадки на собственном дворе. Такие незамысловатые аттракционы точно понравятся детям и не позволят заскучать во время семейного отдыха на даче.
5. Горки
Горки на заднем дворе.
Деревянная конструкция с горками — идея, которая подойдет тем, кто располагает немаленьким пространством. Горки можно купить, а можно сделать самостоятельно, но в любом случае дети будут довольны.
6. Батут
Собственный батут.
Батут — это прекрасный аттракцион, который порадует, как детей, так и взрослых. Сделать самостоятельно, его к сожалению, не получиться, однако вскоре затраты себя оправдают.
7. Указатели
Яркие указатели.
Придумайте сказочные названия всем конструкциям во дворе и смастерите с ребенком яркие указатели. Такие таблички помогут детям лучше ориентироваться на местности и позволят превратить пребывание на даче в веселую игру.
8. Шахматная доска
Самодельная шахматная доска.
Из деревянных досок или фанеры можно соорудить прекрасную шахматную доску, которая придется взрослым и детям, а также станет оригинальным украшением заднего двора.
9. Качели
Качели из автомобильных покрышек.
https://www.youtube.com/watch?v=If8yJXCK4tc
Ненужные автомобильные шины можно превратить в очаровательные качели. К тому же, создание такого аттракциона не требует никаких специальных навыков и особых затрат.
10. Грифельная доска
Грифельная доска в саду.
Чтобы дети не скучали, пока родители работают в огороде или загорают на солнышке, повесьте на заборе или на фасаде дома большую грифельную доску.
11. Боулинг
Самодельный боулинг.
Обычную бетонную дорожку можно запросто превратить в место для игры в боулинг, а из пластиковых бутылок получатся отличные кегли. Вместо шара для боулинга можно использовать теннисный или любой другой тяжелый мячик.
12. Мишень
Мишень для бросания мячей.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZXyMm-_A-A
Оказывается, жгуты-нудлс могут пригодиться не только в бассейне. Из них можно сделать яркую и красочную мишень для бросания мячей. Такой аттракцион не только повеселит детей, но и будет способствовать развитию скорости, ловкости и координации.
13. Водяной матрас
Водяной матрас своими руками.
https://www.youtube.com/watch?v=TRA5MLdy70o
Из полиэтиленовой пленки можно сделать большой прохладный матрас заполненный водой, который подарит море радости взрослым и детям.
14. Твистер
Твистер на траве.
https://www.youtube.com/watch?v=YT4QiFkxmpU
Поле для любимой игры можно соорудить даже на траве. Нужно просто постараться нарисовать баллончиками с краской разноцветные круги и можно начинать веселую игру в семейном кругу.
15. Гоночная трасса
Гоночная трасса своими руками.
Замечательная идея для отцов и мальчиков — смастерить на даче гоночную трассу из старых автомобильных покрышек. Совместная работа над треком и последующие игры принесут массу позитива и детям, и родителям.
16. Полоса препятствий
Полоса препятствий на заднем дворе.
Задний двор можно превратить в небольшую полосу препятствий для активных детских забав. Из подручных материалов можно смастерить веревочный лабиринт, островки, тарзанку, канатную дорогу и многое другое. Такая площадка станет не только полем для веселых игр, но и поможет значительно улучшить физическую форму детей.
Источник: https://novate.ru/blogs/200616/36858/
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