Празднование Курбан-байрама в России
Мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников
Намаз в мечети аль-Марджани в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Мусульмане у Московской соборной мечети
Фото: EPA/Vostock-photo
Верующие у Соборной мечети в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Московской Соборной мечети
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Четки в руках верующего в день праздника жертвоприношения
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Верующие у мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Празднование Курбан-байрама в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Мусульмане на улицах столицы
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6294/65201
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