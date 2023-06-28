Празднование Курбан-байрама в России

Мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников

Намаз в мечети аль-Марджани в Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мусульмане у Московской соборной мечети

Фото: EPA/Vostock-photo

Верующие у Соборной мечети в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Московской Соборной мечети

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Четки в руках верующего в день праздника жертвоприношения

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Верующие у мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Празднование Курбан-байрама в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Мусульмане на улицах столицы

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6294/65201