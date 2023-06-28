КРАСИВЫЕ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

Самая красивая автобусная остановка на Тайване. Арт-проект Glimmering Pavilion

Креативность. Уникальность. Нестандартное мышление. Это не те слова, которые обычно ассоциируются с общественным транспортом и его инфраструктурой — например, автобусными остановками. Однако и здесь есть место архитектурному и дизайнерскому подвигу!

Норвегия. Кто-то просто взял и превратил обычную остановку в маленький домашний уголок

Компания Caribou Coffee — рекламная кампания сэндвичей для завтрака. Автобусные остановки в Миннеаполисе (США) превратились в печки с настоящим подогревом

Город Лестер (Великобритания) начинает превращать автобусные остановки в «пчелиные остановки». Необычное решение

Прекрасная идея для автобусной остановки

Гольштейн, Германия. Рядом расположена средняя школа

Деревенская автобусная остановка с ночной подсветкой

Забавная автобусная остановка, радующая жителей Балтимора. Штат Мэриленд, США

Автобусная остановка в Таиланде

Куритиба, Бразилия

Летом на автобусной остановке в Южной Корее распыляют туман, чтобы людям было прохладно

Автобусная остановка-библиотека в польской деревне Ювелины

Современная автобусная остановка в Швеции. С деревянными капсулами, на которые можно опереться и которые автоматически поворачиваются, закрывая вас от ветра

Остановка, сделанная из старого школьного автобуса

Автобусная остановка в международном аэропорту Остин-Бергстром (США)

Остановка-квартира, Торонто

Ганновер, Германия, славится необычными автобусными остановками

Автобусная станция «Удивительная китовая челюсть» от Nio Architecten в Хофддорпе, Нидерланды

Крутая остановка в Южной Корее

Крошечная остановка в Дубаи

Остановка-дом «Ventura» от скульптора Дениса Оппенхейма, Калифорния

Апгрейд остановки в Лондоне, сделанный IKEA

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499974389/