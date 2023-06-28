КРАСИВЫЕ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
Самая красивая автобусная остановка на Тайване. Арт-проект Glimmering Pavilion
Креативность. Уникальность. Нестандартное мышление. Это не те слова, которые обычно ассоциируются с общественным транспортом и его инфраструктурой — например, автобусными остановками. Однако и здесь есть место архитектурному и дизайнерскому подвигу!
Норвегия. Кто-то просто взял и превратил обычную остановку в маленький домашний уголок
Компания Caribou Coffee — рекламная кампания сэндвичей для завтрака. Автобусные остановки в Миннеаполисе (США) превратились в печки с настоящим подогревом
Город Лестер (Великобритания) начинает превращать автобусные остановки в «пчелиные остановки». Необычное решение
Прекрасная идея для автобусной остановки
Гольштейн, Германия. Рядом расположена средняя школа
Деревенская автобусная остановка с ночной подсветкой
Забавная автобусная остановка, радующая жителей Балтимора. Штат Мэриленд, США
Автобусная остановка в Таиланде
Куритиба, Бразилия
Летом на автобусной остановке в Южной Корее распыляют туман, чтобы людям было прохладно
Автобусная остановка-библиотека в польской деревне Ювелины
Современная автобусная остановка в Швеции. С деревянными капсулами, на которые можно опереться и которые автоматически поворачиваются, закрывая вас от ветра
Остановка, сделанная из старого школьного автобуса
Автобусная остановка в международном аэропорту Остин-Бергстром (США)
Остановка-квартира, Торонто
Ганновер, Германия, славится необычными автобусными остановками
Автобусная станция «Удивительная китовая челюсть» от Nio Architecten в Хофддорпе, Нидерланды
Крутая остановка в Южной Корее
Крошечная остановка в Дубаи
Остановка-дом «Ventura» от скульптора Дениса Оппенхейма, Калифорния
Апгрейд остановки в Лондоне, сделанный IKEA
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499974389/
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