Интересные факты о косатках….. \ Интересные факты о животных….





THOMAS LIPKE / UNSPLASH

Косатки — единственные природные враги акул

Акула — один из самых крупных хищников в океане и у неё почти нет естественных врагов. Кроме косаток, которые охотятся даже на белых акул. В 1997 году в водах Калифорнии был интересный случай. Косатка напала на акулу, перевернула её — а в этой позе акула впадает в тоническую неподвижность — затем удушила, а после съела её печень.

Источник: https://www.factroom.ru/zhivotnye/kitoobraznye/kosatki

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Интересные факты о животных

В лаборатории Пастера имелся заряженный пистолет

Луи Пастер

В конце 19 века Луи Пастер в своей лаборатории изучал вирус собачьего бешенства. Поскольку в те времена не было возможности выделить вирус из телесных жидкостей, в лаборатории держали несколько бешеных собак, слюну которых исследовали учёные. Обязательным правилом для сотрудников лаборатории было держать под рукой заряженный пистолет. Кодекс предписывал застрелить любого сотрудника, если его вдруг укусит бешеная собака.

Тутовый шелкопряд, из нитей которого делают шёлковую ткань — вид, выведенный человеком

Гусеница тутового шелкопряда

Вид гусениц тутового шелкопряда, который производит нити для шёлковых тканей — это искусственно выведенный вид. Люди вывели его от диких сородичей более пяти тысяч лет назад.

Тутовый шелкопряд

От родственных видов тутовый шелкопряд отличается высокой производительностью: он создаёт в десять раз больше нитей и, кроме того, имеет более крепкое здоровье. А ещё — тутовые шелкопряды утратили способность летать и маскироваться, поскольку, «работая» на человека, они защищены от хищников.

Как совы используют тушки леммингов

CHRISTINE BLAIS-SOUC / ARCTIC RAPTOR

Лемминг для совы — и еда, и матрас, и предмет интерьера. Белые совы питаются леммингами, а в периоды всплеска роста популяции этих грызунов, находят им и другое применение. Пойманными и убитыми леммингами совы могут выстилать свои гнезда, обычно расположенные на земле. Тушки служат утеплением и добавляют совиным гнездам комфорта.

Кошки не любят охотиться на крыс

Tambako The Jaguar / Flickr

Уличные кошки предпочитают игнорировать крыс — те слишком крупные для легкой добычи. Некоторые крысы могут достигать размера кошек, поэтому связываться с ними может быть даже опасным. Впрочем, если кошек в округе очень много, крысы благоразумно будут держаться подальше от этой территории. Однако, как выяснили исследователи, обычно крысы и кошки избегают конфликтов друг с другом — они даже питаются из одних мусорных баков, то есть их отношения могут быть почти дружескими.

Аксолотль может заново отрастить любую часть своего тела

Аксолотль

MATTIAS BANGUESE / UNSPLASH

Аксолотли могут заново отрастить всё, что угодно: ступни, ноги, руки, хвост, даже части сердца и мозга. Все виды их органов, даже глаза, могут быть пересажены другой особи и отторжения организмом не будет. Можно поменять голову одного аксолотля на голову другого и тот будет нормально функционировать.

Лягушки Уоллеса летают среди деревьев

Летающая лягушка Уоллеса

Летающая лягушка Уоллеса — симпатичный вид лягушек яркой окраски с большими перепончатыми лапами. Эти перепонки, а также дряблая кожа на боках позволяют лягушкам планировать по воздуху порой на довольно большие расстояния — до 15 метров. Лягушки Уоллеса живут на деревьях и спускаются вниз только для того, чтобы спариться и отложить яйца. Они проводят жизнь, прыгая с ветки на ветку и время от времени «летая» среди деревьев.

Источник: https://www.factroom.ru/zhivotnye