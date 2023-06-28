Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Интересные факты о косатках….. \ Интересные факты о животных….


THOMAS LIPKE / UNSPLASH

Косатки — единственные природные враги акул

Акула — один из самых крупных хищников в океане и у неё почти нет естественных врагов. Кроме косаток, которые охотятся даже на белых акул. В 1997 году в водах Калифорнии был интересный случай. Косатка напала на акулу, перевернула её — а в этой позе акула впадает в тоническую неподвижность — затем удушила, а после съела её печень.

У каких животных нет обоняния. У дельфинов, косаток и кашалотов нет обоняния. 

«Косатка» и «касатка» — разные виды животных. Косатки относятся к дельфинам. А касатки — к ласточкам. 

Источник: https://www.factroom.ru/zhivotnye/kitoobraznye/kosatki

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Интересные факты о животных

Слово «сепия» происходит от древнегреческого названия каракатиц. Слово «сепия» происходит от древнегреческого названия каракатиц — sepia. Чернила каракатиц имеют красивый коричневый тон, высоко ценимый художниками. 

Бабочки не мочатся и не испражняются, а вот гусеницы делают это постоянно. Бабочки не мочатся и не испражняются, а вот гусеницы делают это постоянно. Когда много гусениц находятся в одном месте, шум их дефекации можно услышать невооружённым ухом. 

Уникальный позвоночник кошек. У кошек уникальный позвоночник, который позволяет им одновременно поворачивать верхнюю и нижнюю часть тела в разные стороны. Эта способность помогает им всегда приземляться на лапы и в целом способствует гибкости и подвижности тела. 

В лаборатории Пастера имелся заряженный пистолет

Луи Пастер

В конце 19 века Луи Пастер в своей лаборатории изучал вирус собачьего бешенства. Поскольку в те времена не было возможности выделить вирус из телесных жидкостей, в лаборатории держали несколько бешеных собак, слюну которых исследовали учёные. Обязательным правилом для сотрудников лаборатории было держать под рукой заряженный пистолет. Кодекс предписывал застрелить любого сотрудника, если его вдруг укусит бешеная собака.

Киты не пьют воду. Киты не пьют воду. Они получают её из пищи в ходе метаболизма. 

Ротовые органы всех современных насекомых двигаются только горизонтально. Ротовые органы всех современных насекомых двигаются только горизонтально, а не вертикально, как челюсти животных. 

Тутовый шелкопряд, из нитей которого делают шёлковую ткань — вид, выведенный человеком

Гусеница тутового шелкопряда

Вид гусениц тутового шелкопряда, который производит нити для шёлковых тканей — это искусственно выведенный вид. Люди вывели его от диких сородичей более пяти тысяч лет назад.

Тутовый шелкопряд

От родственных видов тутовый шелкопряд отличается высокой производительностью: он создаёт в десять раз больше нитей и, кроме того, имеет более крепкое здоровье. А ещё — тутовые шелкопряды утратили способность летать и маскироваться, поскольку, «работая» на человека, они защищены от хищников.

Падение с деревьев не наносит белкам вреда. Белки слишком маленькие и лёгкие, чтобы получать повреждения при падении с деревьев. Если падение и случается, оно не вредит животному. 

Скорость видео для голубя должна быть не менее 75 кадров в секунду. Голубю необходимо видеть 75 кадров в секунду, чтобы картинка выглядела движущейся. Если посадить голубя перед экраном, любой фильм (24 кадра в секунду) покажется ему набором слайдов. 

Животным нравится прилагать усилия, чтобы добыть себе пищу. Крысы, мыши, птицы, рыбы, обезьяны, включая приматов, предпочитают приложить усилие, чтобы получить пищу, чем получить её бесплатно. Такое поведение называется «контрафрилоадинг».

Крыса, съевшая 19 000 долларов. В 2016 году в Индии крыса взломала банкомат и съела наличных на 19 000 долларов. 

Как совы используют тушки леммингов

CHRISTINE BLAIS-SOUC / ARCTIC RAPTOR

Лемминг для совы — и еда, и матрас, и предмет интерьера. Белые совы питаются леммингами, а в периоды всплеска роста популяции этих грызунов, находят им и другое применение. Пойманными и убитыми леммингами совы могут выстилать свои гнезда, обычно расположенные на земле. Тушки служат утеплением и добавляют совиным гнездам комфорта.

Кошки не любят охотиться на крыс

Tambako The Jaguar / Flickr

Уличные кошки предпочитают игнорировать крыс — те слишком крупные для легкой добычи. Некоторые крысы могут достигать размера кошек, поэтому связываться с ними может быть даже опасным. Впрочем, если кошек в округе очень много, крысы благоразумно будут держаться подальше от этой территории. Однако, как выяснили исследователи, обычно крысы и кошки избегают конфликтов друг с другом — они даже питаются из одних мусорных баков, то есть их отношения могут быть почти дружескими.

Белки — всеядны. Белки вовсе не питаются одними орешками, они — всеядны. Белки поедают насекомых, змей, мышей, землероек.

Луговые собачки умеют описывать цвет и размер. Луговые собачки, которые, как известно, способны общаться между собой, используют довольно сложную систему обозначений. У них есть разные обозначения для людей, собак, койотов, ястребов и т. д. Кроме того, луговые собачки могут указывать цвет и размер, например: «Идёт невысокий человек в жёлтом». 

Обученные белки эффективно разыскивают наркотики. Полицейские одного отделения в Юго-Восточном Китае используют белок в качестве альтернативы служебным собакам — благодаря острому обонянию и ловкости в маневрировании обученные белки эффективно разыскивают наркотики. 

Аксолотль может заново отрастить любую часть своего тела

Аксолотль
MATTIAS BANGUESE / UNSPLASH

Аксолотли могут заново отрастить всё, что угодно: ступни, ноги, руки, хвост, даже части сердца и мозга. Все виды их органов, даже глаза, могут быть пересажены другой особи и отторжения организмом не будет. Можно поменять голову одного аксолотля на голову другого и тот будет нормально функционировать.

Лягушки Уоллеса летают среди деревьев

Летающая лягушка Уоллеса

Летающая лягушка Уоллеса — симпатичный вид лягушек яркой окраски с большими перепончатыми лапами. Эти перепонки, а также дряблая кожа на боках позволяют лягушкам планировать по воздуху порой на довольно большие расстояния — до 15 метров. Лягушки Уоллеса живут на деревьях и спускаются вниз только для того, чтобы спариться и отложить яйца. Они проводят жизнь, прыгая с ветки на ветку и время от времени «летая» среди деревьев.

Зачем белки жуют кожу змей. Калифорнийские суслики и скальные белки жуют сброшенную кожу гремучих змей и обмазывают ею мех, чтобы скрыть свой запах от хищников. 

На кого не действует змеиный яд. Только четыре вида животных на Земле приспособились к яду змей и он их не убивает: мангусты, медоеды, домашние свиньи и ежи. 

В 1939 году служители лондонского зоопарка убили всех ядовитых животных в нём. В 1939 году служители лондонского зоопарка убили всех содержавшихся в нём ядовитых животных, чтобы они не оказались на улице в случае, если нацисты сбросят бомбу на зоопарк. 

Тайпан — самая опасная ядовитая змея в мире. Тайпан, самая опасная из ядовитых змей в мире, долго не давалась в руки: впервые её удалось поймать живьём только в 1950-м году, причём человек, которой её поймал, был ужален и погиб от яда. 

Лошади эмоционально-отзывчивы по отношению к людям. Учёными было обнаружено, что частота пульса лошади совпадает с пульсом человека, который к ней прикасается. Это открытие позволяет поставить лошадей в один ряд с собаками как <nobr>эмоционально-отзывчивых</nobr> животных. 

Мощность лошади, в среднем, составляет одну лошадиную силу. Максимальная мощность лошади — 15 лошадиных сил, но активность лошади неравномерна. Если усреднить мощность работы лошади в течение всего дня, она составит как раз одну лошадиную силу. 

Верблюды, живущие по соседству с ядерным полигоном, приобрели способность пить очень солёную воду. Дикие верблюды, живущие в районе ядерного полигона в пустыне Гоби, способны пить воду с более высоким содержанием соли, чем в морской воде. 

Почему оленята редко видят маму. В первые дни жизни олененок лежит неподвижно и, как правило, в одиночестве, не считая кратких визитов матери — таким образом они защищены от нападения хищников, поскольку не смогли бы в случае опасности убежать с той же скоростью, что и взрослые олени. 

У лошадей мимика более развита, чем у человекообразных обезьян. У лошадей развитая мимика: они способны делать 17 мимических движений, что на 3 больше, чем у шимпанзе и всего на 10 меньше, чем у людей. 

Пасть синего кита огромна, а горло — узкое. Несмотря на то, что пасть синего кита настолько огромна, что может вместить 100 человек, кит не может проглотить ничего крупнее баскетбольного мяча, так как его горло слишком узкое. 

Среди афалин больше правшей, чем среди людей. От 70 до 95% людей — правши, но среди дельфинов афалин это число ещё выше: правши составляют 99,5% от всех особей.

У китов есть пальцы в плавниках. У китов в передних плавниках есть пальцы. 

Секрет дельфиньего молока. Молоко дельфина является самым жирным и калорийным среди всех млекопитающих. 

Самое маленькое китообразное. Калифорнийская морская свинья — самое маленькое китообразное на планете (до 150 см в длину). На 2023 год, по оценкам ученых, этих животных на планете осталось менее десяти особей. 

Источник: https://www.factroom.ru/zhivotnye

28.06.2023 - Posted by | Животные

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