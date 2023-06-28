Загадка «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, которую не могут разгадать по сей день

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи — это культовый шедевр эпохи Возрождения, который хвалили, переписывали и старались ему подражать многие годы. Однако, несмотря на все невзгоды и неурядицы, это полотно всё ещё находится в монастыре Santa Maria delle Grazie в городе Милан.

Выяснилось, что Леонардо начал трудиться над фреской во время, которое было абсолютно для этого неподходящим, а именно – буквально за год до того, как Людовик XII, будучи на посту короля Франции, решил воевать с Италией. Для Италии это было смутное время и переломный момент, который начал ужасающую, кровопролитную и тяжелую для обеих сторон войну.

Тайная вечеря находится в монастырской столовой прекрасной церкви Santa Maria delle Grazie в Милане. \ Фото: banjoviaggi.it.

Вторжение Людовика означало, что Леонардо потерял работу, поскольку в то время он трудился над одним шедевром – памятником лошади, который должен был быть выполнен из натуральной бронзы. Леонардо потратил на эту работу около десяти лет, однако решение Людовика имело для него весьма печальные последствия. В то время бронза считалась весьма ценным материалом, который охотно использования для производства оружия. А потому не удивительно, что его работу быстро разобрали на части, посчитав, что памятник миру нужен меньше, чем несколько орудий.

Действие картины происходит днём, но настоящий ужин начался бы после захода солнца. \ Фото: google.com.ua.

Так да Винчи потерял колоссальные средства из-за военных действий. Именно эта статуя могла бы принести ему не только прибыль, но и безумную славу в тогдашнем художественном мире, славу, о которой он так долго мечтал. В то же время ему поручили задание написать картину, которую мы знаем и по сей день, и которая должна была уберечь его от финансового краха.

Леонардо да Винчи: Рисунок лошади.\ Фото: thestrip.ru.

Считается, что работу над ней он начал в 1495-1496 году, а само полотно было готово в 1498. На нём изображена знаменитая сцена из Страстного четверга, в которой Иисус и его апостолы разделяют последнюю трапезу перед смертью и воскресением. Во время обеда Иисус сказал, что один из его учеников предаст его и передаст властям для казни (это был Иуда, которого да Винчи изображает просыпающим соль на стол). Эта картина является отражением реакции близких по духу к Иисусу, апостолов, когда он сказал о том, что один из них будет его предателем.

Копия фрески авторства итальянского художника Джампетрино. \ Фото: klikk.no.

«Леонардо делает поразительный акцент на этом эпизоде как никто другой», — сказал историк и писатель Росс Кинг. «Он сгруппировал свои тринадцать фигур вместе на одной плоскости — очень трудная задача — таким образом, что каждая из них индивидуализирована жестами и выражениями, но ни одна не умаляет общего эффекта».

На картине изображены апостолы в ренессансной одежде вместо соответствующей эпохе одежды. \ Фото: yandex.ua.

Каждая фигура уникальна и запоминающаяся, вплоть до мельчайших деталей. По словам Росса, никогда прежде художник не создавал такой драматургии в картине, с такими реалистичными фигурами и мельчайшими деталями. Взять хотя бы то, насколько мастерски точно выполнена правая рука Христа, виднеющаяся сквозь прозрачную поверхность бокала для вина. Многие искусствоведы считают подобную детализацию высшей степенью мастерства.

Композиция построена на основе правила третей. \ Фото: businessinsider.com.

Совсем неудивительно, что за всё время своего существования, это произведение искусства столкнулось с множеством опасностей. Спустя год король Людовик решил, что наступило время завоевания Милана. Тогда же он и увидел эту фреску, которая так сильно ему понравилась, что первоначально он хотел соскоблить её со стены и забрать с собой.

После, ближе к концу XVI века, фреска была существенно повреждена влагой, а также некоторые её части осыпались, отшелушившись, а потому считалось, что она полностью разрушена.

Спустя триста лет, в 1796 году, французы смогли вернуться вновь, в этот раз в качестве Республики. Войска, которые вторглись на территорию Милана, заняли комнату для трапез, в которой как раз и располагалась картина. Считается, будто бы военные с её помощью всячески выражали свою антипатию к церкви, бросая в неё всё, что попадётся под руку, включая камни, а также уродуя глаза апостолов на изображении.

Но всё это лишь мелочи по сравнению с тем, когда власти приняли ошеломляющее решение разместить заключённых внутри здания, сообщает The New York Times, которые, ни в чём себе не отказывая, всячески глумились над произведением искусства.

Ближе к современности, в начале XIX века, люди, которые хотели восстановить этот шедевр и имели только благие намерения, едва не повредили её и не растащили на кусочки.

Пожалуй, наиболее печальным событием можно назвать то, что случилось 15 августа 1943 года, когда союзные войска разбомбили трапезную. «Атлас Обскура» сообщил, что защитное сооружение было установлено заранее. В то время как остальная часть церкви была в значительной степени разрушена, сама картина, к счастью, была спасена.

Фреска несколько раз находилась на грани уничтожения. \ Фото: insider.com.

Многие люди полагают, будто бы да Винчи был невероятным гением, которому всё было по плечу. Однако даже за наиболее талантливыми людьми стоит череда неудач и львиная доля разочарований.

Когда да Винчи исполнилось сорок два, на дворе стоял 1494 год. Тогда же над ним глумились его братья по цеху, художники и просто творческие люди, которые полагали, что этот великий мастер своей эпохи сумел утратить свой потенциал.

По словам Росса, художник не смог выполнить ряд поручений, и в результате многие люди сочли его ненадёжным. Один из поэтов даже смеялся, обвиняя да Винчи в том, что он бездарность, ведь едва ли сумел написать всего одно полотно за целые десять лет. Леонардо отчаянно хотел сотворить то, что он называл «произведением славы» — нечто такое, что сделало бы его знаменитым для потомков. В конце концов он добился своего с помощью «Тайной Вечери».

Непревзойдённый гений. \ Фото: denikn.cz.

Во время создания своего шедевра, да Винчи умудрился спрятать на полотне несколько своих прежних работ. К примеру, одна из фигур апостолов, согласно утверждениям искусствоведов, является копией предыдущей работы художника. Он позаимствовал образ Иакова Великого у себя самого: «За пять лет до того, как началась работа над картиной, да Винчи набросал с помощью мела небольшой рисунок, поза которого соответствовала той, что изображена у Иакова. Изначально рисунок был о музыканте, который играет на своём любимом инструменте. А да Винчи, который был без ума от музыки, запечатлел его во время игры, позже перенеся эскиз на картину».

На протяжении многих лет некоторые утверждали, что фигура справа от Иисуса на самом деле Мария Магдалина, а не святой Иоанн, но Росс опровергает подобное предположение. И если верить его версии, то Святой Иоанн, самый молодой апостол и любимый ученик, всегда изображался рядом с Христом, и именно там Леонардо поместил его.

Ионна также всегда изображали молодым, безбородым и часто андрогинным. Леонардо придерживался этого типа изображения, потому что андрогинный молодой человек был персональным идеалом для него, тем, кого он мог бы назвать венцом творения природы, и чей образ постоянно повторялся в его творчестве.

Все сидят на одной стороне стола вместо того, чтобы сидеть вокруг него. \ Фото: ranker.com.

К тому же, как утверждают искусствоведы, образ Марии также частенько использовался даже за пределами этой картины. Например, один из художников по имени Фра Беато Анджелико создал фреску, которая была размещена в монастыре во Флоренции. Там, на стене Сан-Марко, он демонстрирует, как Мария Магдалена проходит обряд Причастия вместе с апостолами. А значит тот факт, что чуть позже она могла появиться на полотне «Тайной вечери», не является чем-то странным из ряда вон выходящим, противоречивым или подозрительным. Однако там её нет.

Несмотря на распространённое предположение, Марии Магдалины на изображении нет. \ Фото: a.bestdealfor21.life.

Большинство ученых и искусствоведов отвергают теорию о том, что на картинах из эпохи Возрождения могут быть скрыты загадочные послания. Исключением не стала и «Тайная вечеря».

Не единожды поддававшаяся пристальному изучению и вниманию, эта работа и по сей день вызывает неподдельный интерес, порождая уйму различных версий насчёт изображённых на ней людей.

Никаких тайных символов и жестов. \ Фото: it.businessinsider.com.

Одно из предположений заключается в том, что на картине есть много вещей, которые спустя пятьсот лет трудно поддаются логике и оценке. Например, жесты рук, сделанные апостолами. Каждый из них может иметь определённый смысл, который, к сожалению, потерян для нас или же трактуется кому как удобно. Тем не менее, важно помнить, что не стоит слишком серьёзно относиться к теориям заговора и романам Дэна Брауна.

«Я не верю, что эти жесты должны были сигнализировать о какой-то тайной ереси. Леонардо хотел передать эмоции и драму, а не альт-христианские взгляды. Мне жаль вас разочаровывать, но он просто не увлекался непонятными символами. Это навязчивая идея нашего века, а не его. Да Винчи был бы совершенно ошеломлён предположением, что он пытался скрыть тайные послания в своих картинах», — говорит Кинг.

Иисус сидит посередине, но должен был быть во главе стола. \ Фото: yandex.ua.

Можно не придавать особого смысла символам, которые сокрыты от нашего взора, однако нельзя не упомянуть о том, что картина пестрит весьма интригующими деталями.

Один из ученых отметил, что гобелены, украшающие стены, очень похожи на те, что присутствовали в миланском замке. Более того, апостолы — это портреты близкого окружения и людей, вхожих ко двору, с которыми мог быть знаком сам да Винчи.

Так что во многих отношениях картина, помимо всего прочего, представляет двор Лодовико Сфорца, покровителя этой работы.

Они едят рыбу вместо традиционной баранины. \ Фото: google.com.

Ещё один интересный момент — хлеб и вино, разделяемые на картине, имеют особое духовное значение для людей христианской веры.

Однако художник не остановился на этом и снабдил своих подопечных дополнительной пищей, что для современного человека и любителя покушать может показаться весьма экстравагантной. Речь, конечно же, о сочных ломтиках угря, покрытого гарниром из апельсина.

У каждого апостола есть индивидуальный бокал вина вместо того, чтобы делиться чашей. \ Фото: pinterest.com.

«Еда на столе — жареный угорь. Леонардо был вегетарианцем, именно поэтому он дал Христу и Апостолам вегетарианскую или, скорее всего, пескетарианскую пищу», — сказал Росс.

После взлётов и падений, да Винчи, наконец, достиг славы, которую он хотел в своей собственной жизни с данным произведением искусства, которое и по сей день считается одним из самых противоречивых и загадочных шедевров в мире. И судя по всему, споры, мнения и различного рода догадки и предположения ещё долгие годы будут сопровождать эту удивительную работу…

«Тайная вечеря» – не единственная вещь, о которой бесконечно говорят и спорят на протяжении веков. Язык, на котором говорил Иисус – ещё один предмет жарких споров и притязаний во всём мире.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270620/46784/?fbclid=IwAR11EyMOa7kqA6U_e3a2uELg3amyRYA17hniFHCtFM_4ix1DCV_JBc-59UY