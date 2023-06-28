Восстание на броненосце «Потёмкин»

27 июня 1905 года вспыхнуло восстание на броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический», ставшее ярким событием первой революции в России.

Новейший и мощнейший корабль флота 11 дней наводил ужас на приморские города, за его беспорядочными метаниями напряженно следили два человека — император Николай Романов в Петербурге — в страхе, Владимир Ульянов в Женеве — с надеждой.

Мясо с душком

В июне 1905 года броненосец «Потёмкин» в сопровождении миноносца №267 принимал участие в учебных стрельбах в Тендровском заливе, примерно в 100 морских милях от Одессы. Хрестоматийная причина восстания на «Потемкине» — поданное на обед команде гнилое мясо. Действительно, с него всё и началось.

26 июня командир броненосца, капитан первого ранга Евгений Голиков отправил корабельного ревизора мичмана Макарова в Одессу для пополнения запасов продовольствия.

В Одессе проходила всеобщая забастовка, многие магазины были закрыты, в других мяса в необходимом количестве просто не было. Мичман Макаров привел матросов в магазин своего знакомого купца Копылова. У него мясо было, но подтухшее. Не найдя другого, моряки купили его. На обратном пути посланный за припасами миноносец задержался на несколько часов из-за столкновения с рыбацкой лодкой.

Мясо тем временем продолжало портиться. В итоге принимавшие продукты офицеры отметили, что от него шел «легкий запах несвежести».

«Да это же тухлятина!» — крикнул один из матросов. Другой лишь сморщился и с отвращением плюнул на ящики, которые требовалось погрузить на корабль: «Совсем уже за людей нас не держат».

Вдобавок судовой врач Смирнов решил блеснуть эрудицией: когда на борт подняли упаковки макарон с надписью Vermichelli, он пошутил, что матросы будут лакомиться червяками. В итальянском языке «вермишелью» называют и узкие макароны, и червей. Матросы приняли его слова за чистую монету, за свою шутку Смирнов поплатился жизнью.

Бунт на корабле

В 11 часов на броненосце «Потёмкин» сыграли сигнал к обеду, на палубу выставили ендову с водкой. Баталер наливал каждому матросу обеденную чарку, выпивали её тут же. Многие историки отмечают, что катализатором беспорядков стала выпитая натощак водка.



Командир «Потемкина» капитан первого ранга Евгений Голиков и старший офицер, вопреки флотской традиции, отказались снимать пробу со сваренного для команды борща, старший врач Сергей Смирнов не пробуя борщ, признал его хорошим. В свою очередь, матросы демонстративно отказались есть борщ из тухлого мяса, и демонстративно грызли сухари, запивая их водой. Отказ от еды на военном корабле приравнивается к бунту.

Об этом было доложено командиру, тот скомандовал общий сбор. Когда команда «Потемкина» выстроилась на юте, Голиков сказал:

«Кто хочет кушать борщ — выходи к 12-дюймовой башне. А кто не хочет — для тех на корабле имеются ноки!» — и приказал вызвать караул.

Матросы дрогнули: большая их часть собралась у башни, в строю осталось несколько десятков замешкавшихся. Ещё минута-две — они тоже перебежали бы к башне и бунта, возможно, удалось избежать. Однако. старший офицер Ипполит Гиляровский намеревался наказать «зачинщиков» неповиновения, и приказал переписать фамилии оставшихся и принести брезент с 16-весельного баркаса. Команда решила, что начались приготовления к расстрелу.

Безмолвный бой

В ответ на это вспыхнул вооружённый бунт во главе с унтер-офицером Григорием Вакуленчуком, Гиляровский пытался помешать матросам вооружиться, получил удар винтовкой от матроса Афанасия Матюшенко, одного из лидеров восставших. Команда «Потёмкина» кинулась в батарейное помещение, взломала пирамиды с винтовками и вооружилась. Однако и тогда не всё ещё было потеряно: оба выхода из батарейной взял на прицел караул, а лояльные командованию матросы через нижние палубы пробирались от восставших на ют, где находились офицеры во главе с командиром. В этот момент на баке кочегар Никишин выстрелил по чайке. Выстрел был воспринят как сигнал к началу активных действий.

«Довольно нас вешали, будем их вешать!» – закричал матрос, выбежал из батарейного помещения на палубу и началась перестрелка.

Ответным огнём Гиляровский смертельно ранил ещё одного организатора мятежа – унтер-офицера Григория Вакуленчука, который до этого убил офицера Леонида Неупокоева. В то же мгновение Матюшенко смертельно ранил самого Гиляровского. Старшего офицера, лежавшего на палубе и сыпавшего угрозами в адрес восставших, добили несколькими выстрелами, а тело выбросили за борт. Та же судьба постигла ещё шестерых офицеров и врача Смирнова бросили за борт ещё живым. Всего погибло 12 человек, включая командира броненосца капитана 1-ранга Евгения Голикова.

Оставшихся в живых офицеров арестовали. Спустя несколько дней шкипер Зубченко выбросил за борт бутылку с письмом, в котором прощался с семьей и сообщал, что «каждую минуту ждет смерти». Бутылку выловила в Крыму пограничная стража, Зубченко выжил.

Одесский рейд

Восставшие матросы захватили также миноносец № 267, и арестовали его командира, лейтенанта Клод фон Юргенсбург. Поскольку бунт вспыхнул стихийно, у повстанцев не было конкретного плана действий. Захватив броненосец и миноносец, команда «Потёмкин» не знала, что делать дальше. Подняв красные флаги они направились в Одессу, чтобы поддержать антиправительственные выступления в городе, вызвав беспорядки, и погромы в порту.

Однако власти окружили гавань войсками и не допустили распространения мятежа на весь город. Перехватить мощное военное судно флотское начальство не смогло, но и сами матросы на десант не решились. Опасаясь оказаться запертым в Одесском порту, броненосец вышел в море.

К Одессе полным ходом шла Черноморская эскадра. Они встретились утром 30 июня на «Потёмкине» приготовились к бою и гибели, но орудия Черноморской эскадры молчали. К мятежному кораблю присоединился броненосец «Георгий Победоносец», остальные перепуганное командование увело эскадру в Одессу. На следующий день «Победоносец» вернулся в Одессу.

Крымские хроники

Броненосец «Потёмкин» метался вдоль черноморского побережья, требуя в портах продовольствия и угля. В Одессе, Ялте, Феодосии, Севастополе, Новороссийске было объявлено военное положение. Продовольствие восставшим давали, уголь — нет.

«Получено известие, что броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» прибыл к берегам Феодосии и предъявил требования угля и пищевых припасов. Население в тревоге», — писала газета «Русское слово» через неделю после начала восстания.

Впрочем, прибытие из Одессы мятежного броненосца встревожило не только феодосийцев, но и жителей других прибрежных городов полуострова.

В 8 часов утра 5 июля на броненосце были подняты красные сигнальные флаги и специально изготовленный фанерный щит, выкрашенный красной краской, и с одной стороны белым было написано: «Свобода, равенство и братство» и с другой стороны: «Да здравствует народное правление!«. В 9 часов утра по требованию потемкинцев к борту броненосца подошел катер с представителями городских властей.

Восставшие под угрозой обстрела Феодосии из 12-дюймовых орудий потребовали предоставить им провизию, воду и уголь. В 4 часа дня на«Потёмкин» было доставлено четыре живых быка, 200 пудов муки, 40 пудов хлеба, 40 пудов мяса, 30 пудов капусты, 30 ведер вина. В угле и воде мятежникам отказали. Те в ответ продолжали угрожать обстрелом.

Утром следующего дня в Феодосии объявили военное положение. Тем временем мятежники обнаружили в гавани Феодосии три судна, гружённые углем, и решили захватить их. Но когда они поднялись на борт одного из них, находившиеся в засаде войска открыли огонь на поражение.

После этого на броненосце несколько раз поднимался и опускался сигнальный красный флаг, означающий «веду стрельбу»: часть команды требовала в наказание обстрелять город, другая была против.

Наконец, в полдень 6 июля «Потёмкин» и сопровождавший его миноносец № 267 покинули Феодосийский залив, так и не сделав по городу ни одного выстрела.

Конец истории

2 июля 1905 г. «Потёмкин» прибыл в румынский порт Констанца, где взбунтовавшаяся команда огласила «Обращение ко всему цивилизованному миру» и «Обращение к иностранным державам».

8 июля в Констанце вся команда «Потёмкина» добровольно сошла на берег и сдалась румынским властям, получив статус военных дезертиров, что освобождало матросов от принудительной депортации в Россию и гарантировало им личную свободу.

Правительство Румынии возвратило броненосец России, за кораблем вскоре пришли броненосцы «Чесма» и «Синоп». Перед тем, как отбуксировать пустой «Потёмкин» в Севастополь, его окропили святой водой, чтобы изгнать «дьявола революции».

В Севастополе «Потёмкин» был отремонтирован, получил новое имя «Святой Пантелеймон» и продолжил службу в составе Черноморского флота. Всего к суду были привлечены 173 матроса с броненосца, но многие матросы остались в Румынии.

На броненосец «Святой Пантелеймон» и набрали новую команду, однако в ноябре 1905 года она присоединилась к восставшему крейсеру «Очаков». Корабль участвовал в Первой Мировой войне, в 1918 году был захвачен англичанами и взорван. Фок-мачту броненосца «Святой Пантелеймон« разрезали на реликвии и хранят в нескольких музеях. Грот-мачта стала основой крымского маяка.

«Матросы с «Потёмкин», оставшиеся в Румынии, пользуются там большой популярностью, и некоторые из них решили использовать славу броненосца. Так, на днях один бывший матрос открыл в Констанце лавочку с сапожным товаром под вывеской «Потёмкин-Таврический», и дела его пошли великолепно; другие два матроса открыли в бухарестском парке купальню, где отпускаются лодки для плавания. В Бухаресте же будет пущен третьим матросом пароход «Потемкин» для катания. Пароход явится точной моделью броненосца «Потемкин-Таврический», — писали газеты в августе 1905 года.

Судебные процессы над участниками восстания, вернувшихся в Россию, продолжались вплоть до Февральской революции 1917 года. Все вернувшиеся в Россию члены команды и моряки миноносца № 267 (всего 68 человек) были преданы суду. было вынесено несколько смертных приговоров, но лишь один из них был приведён в исполнение — казнили одного из лидеров восстания Афанасия Матюшенко, остальных отправили в Сибирь.

Среди 781 матроса броненосца, находившегося на борту в момент восстания, 14 матросов ранее проходили службу на крейсере «Варяг» и были участниками легендарного боя при Чемульпо в январе 1904 года.

По данным департамента полиции, из нескольких сотен мятежников лишь 15 человек принадлежали к политическим партиям: среди них были 11 эсеров, 3 социал-демократа и 1 анархист.

Фильм «Броненосец Потёмкин»



Мировую известность история бунта матросов на броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический» получила в 1925 году, когда режиссёр Сергей Эйзенштейн снял на кинофабрике «Госкино» один из своих самых известных фильмов в истории немого кино «Броненосец Потёмкин», ставший кино-символом пролетарской революции.

Фильм «Броненосец Потёмкин» признан «одним из лучших» фильмов — в 1954 году. Признан первым в числе 12 лучших фильмов всех времён и народов по результатам международного опроса критиков в Брюсселе в 1958 году (110 голосов из 117). Первый среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира (1978).

Фильм снимался на местах исторических событий в Одессе, которая тогда была одним из центров кинопроизводства.

Первый показ фильма «Броненосец Потёмкин» состоялся 21 декабря 1925 года на торжественном заседании в Большом театре, посвящённом юбилею революции 1905 года.

По сюжету фильма восставшие поднимают над броненосцем красный флаг. Однако при существовавших тогда возможностях красный флаг в чёрно-белой передаче выглядел бы чёрным. Поэтому в картине снимали белый флаг. На копии, предназначенной для премьеры в Большом театре, на 108 кадрах, где появляется флаг, он был вручную выкрашен в красный цвет, что произвело большой эффект на зрителей.

В Берлине в январе 1926 года состоялась европейская премьера фильма «Броненосец „Потёмкин“». Эйзенштейн привёз пластинки с записью песни «Вы жертвою пали», под которую в Одессе снималось «Прощание с Вакуленчуком», а также «Дубинушка», как музыкальный образ «народной стихии», чтобы совпали не только ритм, но и настроение. Обе темы в собственной обработке использовал композитор Эдмунд Майзель, написавший в 1926 году музыку для европейского проката фильма. По свидетельству очевидцев, музыка Майзеля настолько поразила Эйзенштейна, что он предложил композитору написать музыку и для его следующего фильма — «Октябрь».

В 1976 году в новой редакции фильма в качестве музыкального сопровождения были использованы симфонии Дмитрия Шостаковича № 4, № 5, № 8 и № 10 и № 11 «1905 год». Многие части музыки и действия фильма гармонично совпали



Красный флаг, поднятый восставшими на броненосце «Потёмкин», трактуется по-разному. В советское время это однозначно рассматривалось как знак присоединения матросов к пролетарской революции. В постсоветский период историки пришли к мнению, что речь шла лишь о сигнальном флаге «Наш» — этот красный флажок в военно-морской сигнализации означал готовность к ведению огня. Тем самым восставшие предупреждали власти о намерении обороняться.



Большая часть команды осталась в Румынии. Один из участников бунта — механик Иван Бешов — стал основателем сети закусочных Beshoffs в Дублине. Сейчас это одна из самых известных сетей рыбных ресторанов в столице Ирландии, существующих до сих пор.

Источник: https://ru-sled.ru/vosstanie-na-bronenosce-potyomkin/