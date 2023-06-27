24 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в Россию

Вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию

24 (12) июня 1812 армия французского императора Наполеона Бонапарта, перейдя реку Неман, вторглась на территорию России. Началась Отечественная война 1812 года. Накануне утром 11 (23) июня французский император Наполеон Бонапарт обратился с воззванием к уже изготовившейся для вторжения «Великой армии». В его воззвании говорилось:

«Воины! Вторая Польская война начинается. Первая кончилась при Фридланде и в Тильзите… Россия даёт нам на выбор бесчестие или войну, он не сомнителен. Мы пойдём вперёд, перейдём Неман и внесём войну в сердце её.

Вторая Польская война столько же прославит французское оружие, сколько и первая. Но мир, который мы заключим, будет прочен и уничтожит 50-летнее гордое и неуместное влияние России на дела Европы».

В тот же день, в 9 часов вечера, началось форсирование реки Неман. Наполеоновская «Великая армия» вторгалась в пределы России внезапно, без предварительного объявления войны. Здесь крылась «маленькая» военная хитрость. 10 (22) июня 1812 г. посол Франции в Санкт-Петербурге А. Лористон вручил на имя управляющего Министерством иностранных дел России князя А.И. Салтыкова ноту. Из неё следовало, что с этого времени император Наполеон I Бонапарт «считает себя в состоянии войны с Россией». В Вильно же, где находился российский государь, нота была доставлена только через три дня.

Переход через Неман вызвал воодушевление у французского императора. Наполеон был уверен, что моральных дух российской армии низок и не позволит оказать решительного сопротивления:

«Меньше чем через два месяца Россия запросит мира. Крупные помещики будут перепуганы, а многие из них разорены. Император Александр будет в большом затруднении, так как русским, по существу, весьма мало дела до поляков, и они вовсе не хотят терпеть разорение из-за Польши».

Портрет Александра I работы Франца Крюгера, 1837 год

Всего 5 лет назад, 25 (13) июня 1807 года, на реке Неман состоялась встреча двух императоров. Тогда итоги военных кампаний 1805-1807 гг. вынудили Александра I и Наполеона перейти к мирным переговорам и подписать Тильзитский мир.

Император Александр I попытался и в этот раз уладить конфликт миром на условиях вывода французских войск из России, направив к Наполеону для переговоров министра полиции генерал-адъютанта А.Д. Балашова. Готовясь к встрече с посланником императора Александра I генерал-адъютантом А. Д. Балашовым в Вильне, Наполеон рассуждал так:

«Я пришёл, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных варваров. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы».

На встрече с генерал-адъютантом Александром Дмитриевичем Балашовым 1 июля (19 июня) 1812 года в Вильне, Наполеон решительно отклонил предложение о мире, и пытался убедить Балашова, что никто не желает войны, кроме советников императора Александра. Низко оценив российский генералитет, боевой дух и численность войск противника, Наполеон возложил ответственность за начавшуюся войну исключительно на Россию.

«Но и после всего я не сержусь на него [Александра I] за эту войну. Одной войной больше, больше ещё одним триумфом для меня» — так закончил встречу французский полководец.

Дальнейшие события показали, насколько сильно Наполеон ошибался.

Находясь в Вильно, Наполеон спросил генерал-адъютанта А.Д. Балашова:

– Скажите, чтобы добраться до Москвы, какой лучше идти дорогой?

На высокомерный вопрос императора Франции генерал-лейтенант А.Д. Балашов ответил сухо и кратко:

– Карл XII шёл через Полтаву…

Император Александр I призывает москвичей на защиту Отечества 15 июля 1812 года. Художник Самокиш.

12 (24) июня император Александр I подписал Манифест о начале войны с Францией. В Манифесте все слои общества призывались к защите веры, Отечества и свободы и решительно заявлялось:

«…Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моём».

Превосходство «Великой армии» в силах, а также неудачное стратегическое развертывание на границе русских армий, отсутствие у них единого руководства, вынуждали командующих армиями М.Б. Барклая де Толли и Петра Багратиона искать выход из создавшегося положения в скорейшем соединении 1-й и 2-Западных армий. Но это можно было осуществить только путём отхода вглубь своей территории России.

С арьергардными боями русские армии вынужденно отступали под натиском превосходящих сил противника. 1-Западная армия оставила Вильно и отошла к Дрисскому лагерю, и вскоре между двумя русскими армиями образовался разрыв в 200 км. В него и устремились главные силы наполеоновских войск, которые 26 июня (8 июля) заняли Минск и создали угрозу разгрома русских армий поодиночке.

Однако такое наступательное движение французов гладко для них не прошло. 16 (28) июня арьергардный отряд генерал-майора Я.П. Кульнева дал упорный бой авангарду корпуса маршала Н. Удино у Вилькомира. В тот же день летучий казачий корпус генерала М.И. Платова сразился с неприятелем под Гродно.

После взятия Вильно без боя Наполеон, изменив план похода на Москву, решил нанести удар 2-Западной армии, окружить её и уничтожить. Для этого направлялись войска Е. Богарне (30 тыс. человек) и Ж. Бонапарта (55 тыс. человек), а 50-тысячному корпусу маршала Л. Даву предписывалось, двигаясь восточнее Минска, зайти русским в тыл и замкнуть кольцо окружения.

Главнокомандующему 2-Западной армией Багратиону удалось избежать угрозы окружения только путём отступления в юго-восточном направлении. Искусно маневрируя среди белорусских лесов, полководец быстро отвёл свои войска через Бобруйск на Могилев.

Крестьянин Иван Долбила:

Постой, мусьё, не вдруг пройдёшь! Тут мужики, да всё Русские!

Вот и вылы-тройчашки пригодились убирать, да укладывать!

Ну, мусье, полно взлягивать!

6 (18) июля император Александр I обратился к народу России с воззванием о сборе внутри государства земского народного ополчения.

«Великая армия» по мере продвижения вглубь России таяла на глазах. Французскому императору приходилось выделять значительные силы против тех русских войск, которые оказались у него на флангах. По пути к Москве против 3-Западной армии А.П. Тормасова стояли 30-тысячные французские корпуса Ш. Ренье и К. Шварценберга. Действуя на петербургском направлении в отрыве от главных сил русской армии, генерал-лейтенанта Пётр Витгенштейн сумел одержать ряд побед над наполеоновским 38-тысячным корпусом Н. Удино и 3о-тысячным корпусом Л. Сен-Сира.

После занятия французами Могилева русские армии продолжили отступление к Смоленску, дав несколько ожесточенных арьергардных боев у Мира, Островно и Салтановки.

1812- Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Художник Самокиш. 1912

В бою у местечка Мир 27 июня (9 июля) казачья конница генерала от кавалерии М.И. Платова нанесла жестокое поражение неприятельской кавалерии. Под Салтановкой 11 (23) июля доблестно сражалась 26-пехотная дивизия генерал-майора И.Ф. Паскевича, выдержавшая удар превосходящих сил французов.

1812. Оборона Смоленска. Кривоногов, 1966 г.

Смоленское и Полоцкие сражения, бои у Кобрина и Городечны

22 июля (3 августа) русские армии соединились под Смоленском, сохранив боеспособными свои основные силы. Здесь же произошло первое большое сражение Отечественной войны 1812 г. Смоленское сражение шло три дня: с 4 (16) по 6 (18) августа.

Русские полки отразили все атаки французов и отступили только по приказу, оставив врагу горящий город, в котором из 2250 домов уцелело только около 350. С русскими войсками Смоленск покинули и почти все жители. В мужественном сопротивлении под Смоленском русская армия сорвала замысел Наполеона, стремившегося навязать генеральное сражение в невыгодных для русских условиях.

Неудачи преследовали наступающую «Великую армию» не только под Смоленском и Валутиной Горой. Попытка французов силами корпусов Н. Удино и Л. Сен-Сира, усиленного баварскими войсками, продвинуться на петербургском направлении закончилась поражением в ходе сражений под Клястицами и у Головчицы 18–20 июля (30 июля – 1 августа). Французский корпус генерала Ш. Ренье потерпел неудачу под Кобрином 15 (27) июля и у Городечны 31 июля (12 августа). Маршал Ж. Макдональд не смог овладеть Ригой.

Ригу осаждал 55-тысячный корпус маршала Жака Макдональда, состоявший из двух неравных частей — французской пехотной дивизии генерала Шарля Гранжана (7-8 тысяч человек) и прусского вспомогательного корпуса генерал-лейтенанта Ганса Йорка, однако французский маршал так и не смог овладеть Ригой.

Прибытие М.И. Кутузова в Царево-Займище. Художник Герасимов. 1957

Назначение главнокомандующим М.И. Кутузова

После боев за Смоленск соединенные русские армии продолжили отступление к Москве. Непопулярная ни в армии, ни в российском обществе отступательная стратегия М.Б. Барклая де Толли, оставление врагу значительной территории вынудили императора Александра I учредить единую должность главнокомандующего всеми русскими армиями и 8 (20) августа 1812 г. назначить 66-летнего генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова.

Кандидатуру светлейшего князя Кутузова единогласно поддержал Чрезвычайный комитет. Полководец Кутузов, обладавший большим боевым опытом, был популярен как среди русского воинства, так и среди дворянства. Император Александр не только поставил генерала-фельдмаршала Кутузова во главе действующей 1, 2, 3-Западной армии и Дунайской армий, но и подчинил ему народное ополчения, резервы и гражданские власти в затронутых войной губерниях.

17 (29) августа генерал-фельдмаршал Кутузов прибыл в штаб-квартиру армии. Когда Наполеон узнал о появлении в стане противника главнокомандующего, так хорошо знакомого ему, то он произнёс фразу, которая стала пророческой:

«Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжить отступление».

Русский полководец был встречен в войсках с большим воодушевлением. Солдаты говорили: «Приехал Кутузов бить французов». Все понимали, что теперь война примет совсем иной характер. В войсках заговорили о скором генеральном сражении с наполеоновской «Великой армией» и о том, что отступлению пришёл конец.

Однако главнокомандующий отказался дать генеральное сражение неприятелю у Царево-Займища, посчитав выбранную позицию невыгодной для русских войск. Отведя армию на несколько переходов по направлению к Москве, М.И. Кутузов остановился перед городом Можайском. Обширное поле у села Бородино позволяло с наибольшей выгодой расположить войска и перекрыть одновременно Старую и Новую Смоленские дороги. 23 августа (4 сентября) генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов доносил императору Александру I:

«Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12-верстах вперёд Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искусством. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции; тогда имею я большую надежду к победе».

Наступление Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 г.

Бой за Шевардинский редут

Бородинское сражение имело свой пролог – бой за Шевардинский редут 24 августа (5 сентября) на крайнем левом фланге русской позиции, где держали оборону 27-пехотная дивизия генерал-майора Д.П. Неверовского и 5-егерский полк. Во второй линии стоял 4-кавалерийский корпус генерал-майора К.К. Сиверса, находившиеся под общим командованием генерал-лейтенанта А.И. Горчакова; всего насчитывалось 8 тысяч человек инфантерии, 4 тысячи конницы при 36 орудиях.

У недостроенного пятиугольного земляного редута разгорелась ожесточенная и кровопролитная схватка. Подошедшие к Шевардино три французские пехотные дивизии корпуса маршала Л. Даву (около 30-тысяч пехоты) и 10-тысячный кавалерийский корпус генералов Э. Нансути и Л.-П. Монбрена попытались с ходу овладеть редутом. На это полевое укрепление русских войск обрушился огонь 186 орудий. То есть в начале боя у Шевардинского русского редута французы имели более чем трехкратное превосходство сил и подавляющее преимущество в артиллерии.

В бой Шевардино втягивались всё новые и новые наполеоновские войска. Огневой бой раз за разом перерастал в рукопашные схватки. Шевардинский редут 24 августа (5 сентября) трижды переходил из рук в руки. Пользуясь численным превосходством, французы после упорнейшего четырехчасового боя к 8 часам вечера все же заняли почти полностью разрушенное укрепление, но удержать его в своих руках не смогли. Генерал от инфантерии Пётр Багратион, лично руководивший боем, проведя уже ночью сильную контратаку силами 2-гренадерской и 2-кирасирской дивизий, вновь занял укрепление. В ходе той схватки значительные потери в людях понесли оборонявшиеся в редуте французский 57, 61 и 111-линейный полк.

Потери французов в Шевардинском бою составили около 5 тысяч. человек, русские потери – приблизительно такие же. Когда на следующий день Наполеон делал смотр 61- линейному полку, наиболее пострадавшему в бою, он спросил полкового командира, куда девался один из двух его батальонов. Тот ответил: «Сир, он в редуте».

Семёновские (багратионовы) флеши-Батарея Раевского 1812

Огнём артиллерии полевое укрепление было разрушено окончательно. Кутузов понял, что редут уже не может представлять серьезного препятствия для наполеоновских войск, и приказал Багратиону отойти к Семеновским флешам. В 11 часов вечера русские оставили Шевардинский редут и увезли с собой пушки. Три пушки с разбитыми лафетами стали трофеями неприятеля.

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось 26 августа (7 сентября) на Бородинском поле, славном для русского оружия. Когда «Великая армия» подошла к Бородино, армия Кутузова изготовилась к её встрече. На поле были возведены полевые укрепления на Курганной высоте (батарея Раевского) и у деревни Семеновское (недостроенные Семеновские, или Багратионовы, флеши).

Наполеон привёл с собой около 135 тысяч человек при 587 орудиях. У Кутузова имелось около 150 тысяч человек при 624 орудиях. Однако, в это число входило 28 тысяч плохо вооруженных и не обученных ратников Смоленского и Московского ополчений и около 8 тысяч иррегулярной (казачьей) конницы. В составе регулярных войск (113–114 тысяч) числилось и 14,6 тысяч новобранцев. Русская артиллерия имела превосходство в числе орудий крупных калибров, но 186 пушек из этого числа оказались не на боевых позициях, а в главном артиллерийском резерве.

Битва у села Бородино началась в 5 часов утра и продолжалась до 20 часов вечера. Наполеону так и не удалось за весь день ни прорвать русскую позицию в центре, ни обойти её с флангов. Частные тактические успехи французской армии – русские отступили от первоначальной позиции примерно на 1 км – не стали для нее победными. Поздно вечером расстроенные и обескровленные французские войска были отведены на исходные позиции. Взятые ими русские полевые укрепления были настолько разрушенными, что удерживать их уже не было никакого смысла. Русскую армию Наполеону победить так и не удалось. Позднее, находясь уже в ссылке на острове Святой Елены, Наполеон писал в мемуарах о Бородинском сражении:

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми…»

Бородинское сражение не стало решающим в Отечественной войне 1812 г. Наполеону Бонапарту не удалось добиться главной цели своего похода в Россию – в генеральном сражении разгромить русскую армию. Он выиграл тактически, но проиграл стратегически. Не случайно великий русский писатель Лев Николаевич Толстой считал Бородинское сражение нравственной победой русских.

Поскольку потери в Бородинской битве оказались огромны, а резервы израсходованы, русская армия ушла с Бородинского поля, отступив к Москве, продолжая вести арьергардные бои.

Военный совет в Филях в 1812, художник Кившенко

1 (13) сентября 1812 г. на военном совете в Филях большинством голосов было поддержано решение главнокомандующего «ради сохранения армии и России» оставить Москву неприятелю без боя. На следующий день, 2 (14) сентября, русские войска оставили первопрестольную столицу.

Изменение стратегической инициативы Кутузова

Под прикрытием арьергарда, которым командовал генерал от инфантерии М.А. Милорадович, Главная русская армия совершила Тарутинский марш-маневр и расположилась в Тарутинском лагере, надежно прикрывая юг страны.

Наполеон, занявший Москву после катастрофического пожара, в течение 36 дней томился в выгоревшем огромном городе, тщетно ожидая ответа на своё предложение Александру I о мире на выгодных для французов условиях: ведь французы «поразили Россию в сердце».

Однако за это время крестьянство великорусских губерний, охваченных войной, поднялось на масштабную народную войну. Активно действовали армейские партизанские отряды. Действующую армию пополнили не один десяток полков иррегулярной конницы, прежде всего 26 полков донского казачьего ополчения.

После сражения на реке Чернишне (при Тарутино) 6 (18) октября, в котором был разбит авангард «Великой армии» под командованием маршала И. Мюрата, Наполеон принял решение оставить Москву. 10 (22) октября 1812 г. в Москву вступили передовые отряды русских войск.

Император французов решил прорваться через Калугу в южные российские губернии, богатые продовольственными ресурсами. Однако к тому времени генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов уже владел в войне стратегической инициативой.

Бой за Малый Ярославец, художник Самокиш.

В кровопролитном сражении под Малоярославцем 12 (24) октября французам удалось захватить город, но войска Кутузова заняли укреплённую позицию за ним, которую Наполеон не рискнул штурмовать. Русская армия, которая теперь диктовала ход войны, преградила путь неприятелю. Наполеон принял решение отступать по уже разоренной войной Старой Смоленской дороге.

Бегство Наполеона из России

Русский полководец повёл параллельное преследование «Великой армии», действуя сильным авангардом, а казачьими полками генерала от кавалерии М.И. Платова буквально по пятам преследовали бежавшего из России неприятеля.

Отдельные корпуса наполеоновской армии подверглись разгрому в сражениях под Вязьмой 22 октября (3 ноября), Дорогобужем 26 октября (7 ноября), на реке Вопь 28 октября (9 ноября) 1812 г.

Освобождение Вязьмы.

Особенно значительные потери французы понесли в боях под Красным 3 (15) – 6 (18) ноября. Между тем войска Наполеона теряли людей не только в столкновениях с преследователями, но и от нападений партизан, от голода и холода.

Паническое бегство Наполеона после битвы под Красным. Английская гравюра Д. Хасселя с оригинала Д. Райта. 1813 г.

Когда французская армия выступила из Москвы, ситуация на её флангах изменилась в худшую сторону. Под Ригу прибыл Финляндский корпус генерал-лейтенанта Фадея Фёдоровича Штейнгеля, усиливший 1-отдельный пехотный корпус генерал-лейтенанта Петра Христиановича Витгенштейна. Неприятелю было нанесено поражения в боях под Полоцком, Чашниками и Смольней.

На юг, на Волынь, были передислоцированы полки Дунайской армии, которые, объединившись с 3-обсервационной армией под командованием адмирала Павла Васильевича Чичагова, вели успешные действия против неприятеля, оттеснив австрийский и саксонский корпуса «Великой армии», заняли Минск, где находились тыловые магазины французов, захватили Борисов.

Войска императора Наполеона фактически оказались в окружении. Борисов, расположенный перед ними, заняли русские, с севера нависал корпус Петра Витгенштейна, с востока двигалась Главная армия. В такой критической ситуации Наполеон продемонстрировал необычайную энергию и высокое полководческое искусство. Он отвлек внимание адмирала Павла Чичагова устройством ложной переправы южнее Борисова, а сам смог перевести остатки войск по двум наспех наведенным мостам через Березину у Студенки.

1812-Переправа через реку Березину

Переправа через Березину стала катастрофой для «Великой армии». Она потеряла здесь, по разным подсчетам, от 25 до 40 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Всё же Наполеон сумел вывести и сохранить на будущее цвет своего генералитета, большую часть офицерского корпуса и императорской гвардии.

Освобождение территории Российской империи от неприятеля завершилось в день 14 (26) декабря, когда русские войска заняли пограничные города Белосток и Брест-Литовский.

В приказе по армии «спаситель Отечества» генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, поздравил войска с полным изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных его полях». Так завершилась Отечественная война 1812 г., или, как её назвал великий русский поэт А.С. Пушкин, – «Гроза двенадцатого года».

Главным итогом Отечественной войны 1812 г. стало фактическое уничтожение «Великой армии» императора Наполеона I. Его политическому престижу и военной мощи его империи был нанесен непоправимый урон.

Считается, что из 608 тыс. человек, участвовавших в наполеоновском Русском походе, обратно через Неман перешли примерно 30 тысяч человек. Небольшие потери понесли только корпуса австрийцев, пруссаков и саксонцев, действовавшие на флангах «Великой армии». Свыше 550 тысяч солдат и офицеров из стран Западной Европы нашли себе гибель на полях России или попали в плен. Начальник штаба «Великой армии» маршал А. Бертье докладывал Наполеону: «Армии более не существует».

М.И. Голенищев-Кутузов в конце войны писал Александру I:

«Неприятель с бедными остатками бежал за границу нашу». В его донесении императору об итогах кампании 1812 г. говорилось: «Наполеон вошел с 480 тысячами, а вывел около 20 тыс., оставив на месте 150 тысяч пленными и 850 пушек».

Отступление «Великой армии» Наполеона из России

Официальным окончанием Отечественной войны 1812 г. принято считать манифест императора Александра I от 25 декабря 1812 года. В нем государь-победитель всенародно объявлял о том, что он сдержал данное им слово не прекращать войну «доколе хотя един из неприятелей оставаться будет на земле Нашей».

Крах наполеоновского нашествия на Россию и гибель на еёпросторах «Великой армии» ещё не означали, что наполеоновская Франция повержена. Однако, победа русского оружия в 1812 г. резко изменила политический климат в Европе. Вскоре союзные Франции Прусское королевство и Австрийская империя стали союзниками России, армия которой стала ядром сил 6-антифранцузской коалиции.

Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом военной истории, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Очевидцы войны 1812 года

Азбука детям в память о войне 1812 года

Источник: https://ru-sled.ru/24-iyunya-1812-goda-armiya-napoleona-vtorglas-v-rossiyu/