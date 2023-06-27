Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Хадж 2023: в Мекке снова тесно.

Фото: Associated Press

Впервые после пандемии Хадж, являющийся одним из пяти столпов ислама, проводится без связанных с коронавирусом ограничений. В паломничестве принимают участие более двух миллионов мусульман. Впервые за последние годы в Мекке по-настоящему тесно.

В 2020 году, на пике пандемии, в Хадже участвовали всего около тысячи жителей Саудовской Аравии, а в 2022 году численность паломников дошла до 900 тысяч.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/27jun2023/hajj_2023.html

27.06.2023 - Posted by | Праздник....

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