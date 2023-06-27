Красота и гармония VIOPark-а

Там в самых благоприятных условиях произрастают плантации лаванды, мелисы, шалфея, ромашки и многих других растений, служащих сырьем для продукции фабрики "Виорика". В местных озерах растут кувшинки разных цветов и другая водная растительность, среди которых вольготно себя чувствует рыба разных видов. Это радует глаз, а вселенская красота, гармония, покой и единение с природой заряжают работников и посетителей VIOPark силой, энергией, оптимизмом, а также верой в завтрашний день. Экологическое хозяйство VIOPark прекрасно в любое время года.

Съемки с дрона показывают, как он выглядит сейчас. Ценители прекрасного могут наблюдать красоту, изменения облика уникального парка весной, летом, осенью и зимой. Смена красок и нарядов, царственный лик природного карнавала в Варнице порождает гордость от того, что у нас существует такая красота – воплощение идей стремления к совершенству и гармонии, а также единению человека с природой.

https://www.youtube.com/watch?v=EOuD_pNU5P0&t=23s

Как сообщалось ранее, экологическое хозяйство VIOPark – проект, задуманный и реализованный холдингом Daac-Hermes совместно c его дочерней компанией Viorica-Cosmetic с целью выращивания экологически чистых растений на основе принципов пермакультуры. VIOPark создан в районе Анений Ной, рядом с селом Варница, недалеко от реки Днестр, на территории площадью 27 гектаров, где равномерно расположены несколько искусственных озер.

В VIOPark было выкопано пять озер общей площадью 6 га, в которых водятся различные виды рыбы и водной растительности, высажены десятки тысяч многолетних растений и построена система ирригации. В этом парке выращиваются растения по принципам пермакультуры. Ставится цель превратить эти 27 и еще 100 гектаров бывшего карьера в один большой цветущий сад, выращенный на землях со слабым бонитетом.

Более 35 разновидностей трав, кустарников и фруктовых деревьев, выращиваемых на территории VIOPark, получили органический сертификат. VIOPark посетил ученик Зеппа Хольцера В целом проект задуман не только как источник экологически чистого растительного сырья для фабрики Viorica Cosmetic, но и как питомник растений для будущих экологических поселений. Со временем недалеко от VIOPark будет организован производственный участок, где расположится производство экстрактов растений, растительных масел и других экологически чистых продуктов питания. Появится и научное подразделение фабрики, где будут исследовать влияние различных растительных компонентов на кожу человека и изучать свойства растений и их положительное воздействие на здоровье человека, в первую очередь в косметических и лечебных целях.

Источник: https://ecology.md/ru/page/krasota-i-garmonia-vioparka