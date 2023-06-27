Как развивался в России туризм с VI века и до революции 1917 года: От досадной необходимости до популярного развлечения

В давние времена считалось, что беспричинно уезжать из родных мест — занятие ненужное и опасное, поэтому путешествовали по миру в основном купцы и паломники. Однако со времен правления Петра I путешествия стали не досадной необходимостью, а дорогостоящим видом развлечения. Как же развивался отечественный туризм в дореволюционной России, и как работали визы? Из-за чего Александр Пушкин стал невыездным? Об этом и многом другом — далее в материале.

Первооткрыватели путешествий

Первыми за границу выезжали купцы и паломники. В VI столетии торговцы выходили к берегам Мраморного, Адриатического и Эгейского морей. А в X веке, когда Русь приняла христианство, появилась традиция паломничества — путешествие верующих к святыням и реликвиям, имеющим для их религии сакральное значение. Одной из первых паломниц считается великая княгиня Ольга, посетившая в 957 году Константинополь и принявшая крещение.

А вот игумен Даниил стал первым человеком, который описал свое путешествие в Константинополь и Иерусалим в начале XII века. На протяжении нескольких веков записи паломников были практически единственным источником информации о том, как живут за пределами Руси. Данные воспоминания паломников даже стали неким литературным жанром.

Письменные воспоминания паломников на протяжении нескольких столетий были почти единственным источником информации о жизни за пределами Руси

Паломники держали свой путь в Палестину, Иерусалим, на гору Афон. Так как добирались до Иерусалима пешком, путь по суше занимал практически целый год. На дорогу до Святой земли люди могли откладывать всю свою жизнь. Были случаи, когда деньги паломнику собирали всей деревней.

В 1649 году царь Алексей Михайлович в Соборном уложении издал закон, который первым начал регулировать поездки за границу. При этом правителе перемещаться по стране и за ее границы можно было по специальным грамотам. Они были двух видов: московская подорожная и проезжая. Первую выписывали для поездки «по казенной надобности» (в основном купцам и дипломатам), а вторую — частным лицам.

Петр Великий — первооткрыватель путешествий

Новый виток развития международного туризма в Российской империи настал во времена Петра Великого. Император стал первым из русских правителей, кто лично отправился в Западную Европу в составе Великого посольства. Вдохновившись его примером, выезжать за пределы империи начали сподвижники императора и дворяне. В основном такие поездки были для расширения кругозора, обучения и совершенствования иностранных языков.

Великое посольство Петра I

В 1712 году император жаловался на здоровье, и медики посоветовали ему отправиться к минеральным источникам в Карлсбад (сейчас это Карловы Вары). К удивлению императора, эти источники смогли поправить его здоровье, поэтому спустя год он вновь отправился «на воды». Вскоре вслед за государем на этот курорт потянулись дворяне, сделав этот вид отдыха популярным среди элиты.

Памятник Петру I в Карловых Варах

С 1762 года дворян освободили от обязательной военной и гражданской службы, что дало им в мирное время без затруднений покидать территорию государства. В то время число желающих посмотреть на европейскую жизнь резко возросло. Не угасал и интерес к курортам на минеральных источниках, куда любили приезжать правители, дворяне, известные писатели, историки и прочие.

Первые визы

Впервые визовую систему ввела Франция в XVIII столетии. Вскоре визы появились и в других странах, правда тогда они были обычной формальностью. Визовая система, близкая к современной, появилась лишь по окончании Первой мировой войны. К слову, до этих пор паспорт был нужен больше не для идентификации человека, а для безопасного пересечения границ. К тому же этот документ можно было получить не только на родине, но и в той стране, где человек пребывает в данный момент.

Слева — Николай Карамзин, справа — фрагмент картины С. В. Иванова «На сторожевой границе Московского государства»

Проверки на границе также не отличались строгостью и тщательностью. Русский историк Николай Карамзин писал, что давал приставам 40 коп, после чего они лишь мельком заглядывали в его чемодан. Также историк рассказывал, что и установление личности было условным делом. У проезжающих спрашивали: кто, откуда и куда едет? Многие даже в шутку придумывали себе смешные имена, причем при въезде назывались одним именем, а при выезде другим.

Запреты на выезд

При Екатерине II выехать мог любой человек, имеющий паспорт. Документ этот получали в Коллегии иностранных дел примерно за 25 коп. А вот Павел I, боясь заговоров и вольнодумства, запретил молодым людям выезжать в Европу. Но его сын, Александр I, в годы своего правления отменил этот запрет.

При Екатерине II любой человек, имеющий паспорт, мог выехать за границу, а вот Павел I запретил молодым людям покидать Росссию

Правила вновь ужесточились уже при Николае I, так как тот считал, что базовое образование молодые люди должны получать на родине. Исключение составляло обучение живописи, естественным наукам и торговле. Находиться за границей можно было лишь на протяжении 5 лет, а со временем и вовсе 2 года. Превышение данного срока было преступлением, за которое лишали титула и имущества.

Впрочем, в те годы было трудно выехать за границу, так как стоимость паспорта выросла до 500 серебряных рублей. К тому же для поездки за границу нужна была веская причина, например, острая необходимость лечения в другом климате. Но это тоже было доступно не каждому. Например, в 1825 году Александр Пушкин попытался выехать из России якобы на лечение, но ему настоятельно посоветовали поискать хирурга в Пскове. Таким образом поэту-вольнодумцу намекнули на его место ссылки — родовое имение Михайловское.

Александр Пушкин хотел выехать из России, подбив на хитрость своего друга Алексея Вульфа

Тогда Пушкин решил обратиться за помощью к своему близкому другу, мемуаристу Алексею Вульфу. По плану поэта Алексей Николаевич должен был получить загранпаспорт и вывезти друга за границу под видом крепостного слуги, так как крепостным паспорта были не нужны. Впрочем, план не воплотился в жизнь, так как Александру Сергеевичу легально разрешили покидать пределы Псковской области, но вот невыездным за границу поэт так и остался до конца своих дней.

Начиная с 1851 года за каждые 6 месяцев пребывания за пределами Российской империи стали взимать пошлину по 250 руб, а в случае болезни — по 50 руб. Но с 1856 года Александр II отменил эти пошлины, заменив их на 5-рублевый сбор. Все это в разы увеличило число путешественников. Самым популярным маршрутом была поездка из Петербурга через Прибалтику в Берлин, так как оттуда можно было отправиться в любую страну Европы.

Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге

В 1862 году произошло открытие Петербургско-Варшавской железной дороги, по которой ездили в Пруссию, а спустя 8 лет железнодорожное сообщение появилось между Петербургом и Финляндией. Таким образом путешествия стали намного комфортнее и дешевле. В 1869 году в Петербурге был издан «Путеводитель по России и за границей», где были перечислены лучшие маршруты, достопримечательности и прочее.

Первый лагерь русских туристов в Альпах

Первой русской турфирмой стало «Предприятие для общественных путешествий во все страны света Леопольда Липсона», открывшееся в Петербурге в 1885 году. Впрочем, данное удовольствие было не из дешевых. Самым дорогим предложением этой фирмы было «большое путешествие на Восток по Дунаю, обратно через Италию и Париж». За путешествие на протяжении 120 дней нужно было оплатить 2500 рублей, что было не по карману многим знатным семьям. Стоимость включала посещение 12 стран, транспортные расходы, причем места в вагонах были первого класса, а также гостиницы.

Популяризация туризма

К началу XX столетия путешествия стали более доступными и комфортабельными. Из записок современников известно, что в 1910 году заграничный вояж мог обойтись дешевле, чем путешествие по России. Из-за наплыва русских туристов на французских и итальянских морских курортах начали появляться «русские пансионы».

Антон Чехов был заядлым путешественником (справа кадр, сделанный во время его поездки на Сахалин)

Одним из заядлых путешественников был Антон Чехов. Причем зачастую он отправлялся в места, которые считались экзотическими. Например, из поездки в Сахалин Антон Павлович возвращался длинным путем по морю — через Индийский океан, Средиземное и Черное моря. Таким образом писатель посетил много стран и городов, описав потом их в своих путевых записках, которые опубликовал издатель Алексей Суворин. К слову, он и оплатил данную поездку писателя.

Со временем в моду вошли морские круизы, что повлекло за собой в 1914 году строительство двух самых больших отечественных теплоходов того времени — «Великая княжна Ольга Николаевна» и «Великая княжна Татьяна Николаевна». Но это не означает, что паломнические поездки утратили свою актуальность. Например, в 1914 году поклониться Гробу Господню приехали около 40 тыс россиян, причем в основном это были обычные крестьяне.

Теплоход «Великая княжна Ольга Николаевна»

Когда произошла Октябрьская революция, правительством были введены ограничения на выезд: помимо загранпаспорта, нужно было получить спецразрешение. Со временем появились новые ужесточения и требования. Например, с 1927 года выехать за границу можно было лишь в качестве члена делегации или в статусе командированного. Лишь в 60-х годах началось возрождение зарубежного туризма.

Тогда появилась упрощенная система выезда в страны так называемой народной демократии — Болгарию, Венгрию, Польшу и прочие. Однако не только этим запомнились 60-е советским людям.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/250623/56523/