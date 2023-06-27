Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

На выставке в Нью-Йорке. (Фото Mary Altaffer):

Сбор овец на ферме Уизерс в Кайпара-Флэтс в Окленде, Новая Зеландия. (Фото Fiona Goodall):

Гонки на быках в Индонезии. (Фото Juni Kriswanto):

Белка в загородном парке Стовер в Ньютон-Эбботе, Англия. (Фото Harry Trump):

Спасенный лисенок в районе Оваджик Тунджели, Турция. (Фото Sidar Can Eren):

Жаркий день в Праяградже, Индия. (Фото Sanjay Kanojia):

Коровы на лугу перед зданием парламента Германии, Рейхстагом. (Фото Markus Schreiber):

Лебедь плывет в пруду в Анкаре, Турция. (Фото Evrim Aydin):

Птенцы сапсанов. Сапсан является как самой быстрой птицей, так и самым быстрым представителем царства животных вообще. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте он способен развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. (Фото Finnbarr Webster):

Трехмесячный опоссум. Раненый или сильно напуганный опоссум падает, притворяясь мёртвым. При этом у него стекленеют глаза, изо рта течёт пена, а анальные железы испускают секрет с неприятным запахом. Эта мнимая смерть часто спасает опоссуму жизнь — преследователь, обнюхав неподвижное тело, обычно уходит. Некоторое время спустя опоссум «оживает» и убегает. (Фото Lauren Owens Lambert):

Филипп Гилберт стоит со своей собакой Олли у Международного фонтана в кампусе Сиэтл-центра в Сиэтле, штат Вашингтон. (Фото Matt Mills McKnight):

Тюремное родео в штате Луизиана. (Фото Brendan Smialowski):

Цапли в природе живут вдоль заболоченных территорий, где их добычей становится рыба, лягушки и другие водные животные. (Фото Mark Evans):

Верблюд стоит перед заходящим солнцем в степи в Алматинской области Казахстана. (Фото Pavel Mikheyev):

Овца ухаживает за своими ягнятами в Биддалфе, Англия. (Фото Nathan Stirk):

Довольная коала в Сиднее, Австралия.(Фото Mark Baker):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-138.html