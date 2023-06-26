6 простых летних салатов, которые разнообразят привычное меню

Лето – это время салатов. Рынки радуют изобилием свежих овощей, фруктов и зелени, поэтому надо пользоваться моментом и баловать себя вкусными, разнообразными блюдами. Если вам, как и Novate.ru, уже надоели традиционные варианты с помидорами и огурцами или капустой и уксусом, берите на заметку салаты с новыми вкусовыми сочетаниями.

Рецепт 1: Картофельный салат

Салат с картофелем и редисом. / Фото: veganyemektarifleri.com

Казалось бы, чем может удивить картофельный салат? Оказывается, у него есть в рукаве несколько козырей: сливочный и немного острый вкус, редис для хруста и огурчики для свежести. Советуем попробовать.

Для приготовления блюда вам понадобится: шесть молодых картофелин, шесть яиц, пять штук редиса, три свежих огурца, два соленых огурца, пучок петрушки, несколько перьев зеленого лука, две столовых ложки горчицы в зернах, две столовых ложки подсолнечного масла, соль и черный молотый перец по вкусу.

Для начала хорошо промойте картофель под проточной водой и разрежьте напополам. Далее переложите его в миску, посолите, поперчите, сбрызните растительным маслом и хорошо перемешайте, чтобы специи распределились равномерно. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку запекаться 30 минут при 180 градусах. Когда он будет готов, остудите его и нарежьте произвольными кусочками.

Отварите яйца вкрутую и измельчите. Следом нарежьте огурцы и редис, после чего смешайте все ингредиенты в тарелке. Отдельно приготовьте заправку: смешайте горчицу, две столовых ложки подсолнечного масла, соль и черный молотый перец. Можете добавить любимые специи, например, паприку. Заправьте салат, украсьте измельченной петрушкой и подавайте к столу.

Рецепт 2: Шопский салат

Классический болгарский салат. / Фото: mykaleidoscope.ru

Этот болгарский салат по простоте процесса приготовления и используемых ингредиентов не уступает даже знаменитому Греческому. Обязательными компонентами блюда являются свежие сезонные овощи, а также рассольный сыр – традиционно используют фету, но можно заменить бранзой.

Для приготовления салата вам понадобится: 5 помидоров средних размеров, три небольших болгарских перца, один свежий огурец, один красный крымский лук, 100 граммов брынзы, три столовых ложки оливкового масла, чайная ложка лимонного сока, десять штук маслин, соль и черный молотый перец по вкусу, пучок петрушки.

Болгарский перец нужно хорошо вымыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем, выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой и запечь в духовке при температуре 210 градусов. Десяти минут будет вполне достаточно. Когда овощ будет готов, остудите его, снимите кожицу и нарежьте мякоть кубиками.

Помидоры вымойте, сделайте надрез в виде крестика и залейте на несколько минут кипятком, чтобы с овощей легче было снять кожицу. Очищенные томаты и огурец нарежьте крупным кубиком, лук – полукольцами. Помытую петрушку измельчите ножом.

Возьмите миску подходящего размера, положите в нее лук с петрушкой, посолите, поперчите и перемешайте руками. Это нужно для того, чтобы лук выпустил сок и салат стал более сочным. Добавьте оставшиеся овощи, сбрызните соком лимона, заправьте оливковым маслом и еще раз перемешайте. Фету натрите на мелкой терке и посыпьте салат сверху. В конце украсьте маслинами.

Рецепт 3: Салат с сыром, щавелем, ягодами и помидорами

Освежающий салат с кислинкой. / Фото: infozoid.ru

Освежающий летний салат с зеленью, овощами и ягодами. Благодаря щавелю появляется легкая кислинка, которая становится изюминкой этого блюда. Если же щавель вам не нравится, можете заменить молодым шпинатом.

Для приготовления блюда вам понадобится: 100 граммов щавеля, по 150 граммов ежевики и голубики, 40 граммов рукколы, 200 граммов сулугуни, моцареллы или адыгейского сыра, 200 граммов помидоров черри, одна столовая ложка горчицы, один апельсин, две столовых ложки меда, три столовых ложки оливкового масла, соль, свежий молотый черный перец по вкусу.

Для начала предлагаем приготовить заправку – важно, чтобы она немного настоялась. Возьмите герметичный контейнер или баночку с завинчивающейся крышкой, выдавите в нее сок апельсина, добавьте оливковое масло, мед, горчицу, соль и перец. Плотно закройте крышкой и хорошо взбейте, чтобы ингредиенты равномерно перемешались.

У щавеля оборвите стебли и выложите его на плоскую тарелку вместе с руколой. Черри помойте, разрежьте напополам, после чего добавьте к зелени вместе с ягодами. Сыр нарвите небольшими кусочками и украсьте остальные ингредиенты. Еще раз энергично взбейте соус и заправьте салат. В конце посыпьте натертой цедрой апельсина для тонкого цитрусового аромата.

Рецепт 4: Салат с кабачками-гриль

Салат с поджаренными кабачками и зеленью. / Фото: povar.ru

Пожалуй, одним из самых популярных летних овощей является кабачок. Он низкокалорийный, легко усваивается и при этом отлично оттеняет вкус ингредиентов, которые входят вместе с ним в состав блюда. Поэтому советуем присмотреться к этому овощу и чаще использовать его на кухне, например, в салатах.

Для приготовления блюда вам понадобится: один молодой кабачок, одна горсть салатной смеси, одна горсть черной чечевицы, 20 граммов козьего сыра, одна столовая ложка оливкового масла, лимонный сок по вкусу, соль и молотый черный перец по вкусу.

На первом этапе положите чечевицу в кастрюлю, залейте водой, согласно инструкции, указанной на упаковке, и поставьте на плиту. Пока она варится, займитесь кабачком. Нарежьте его тонкими слайсами (для этой цели подойдет овощечистка или нож-мандолина), сбрызните небольшим количеством оливкового масла, посолите, поперчите и обжарьте на сковороде-гриль. Чтобы кабачки не подгорели, старайтесь держать не дольше одной минуты с каждой стороны – должны появиться характерные полосы.

Возьмите плоскую тарелку, выложите салатные листья и хаотично разложите кусочки кабачка. В центр насыпьте отваренную чечевицу, украсьте кусочками сыра, добавьте оливковое масло, соль и перец, сбрызните лимонным соком для пикантной кислинки. Салат готов!

Рецепт 5: Капрезе с персиками и помидорами

Капрезе нужно красиво выложить. / Фото: donatewales.org

Традиционный итальянский капрезе представляет собой салат из помидоров, базилика, моцареллы и оливкового масла. Мы же предлагаем добавить туда персики. Они привнесут в блюдо сладкую нотку и сделают вкус оригинальным.

Для приготовления блюда вам понадобится: 200 граммов свежей моцареллы, пучок листьев базилика, два персика средних размеров, две столовых ложки оливкового масла, две столовых ложки бальзамического уксуса, соль и черный молотый перец по вкусу.

Салат готовится очень просто и быстро. Персики нужно нарезать средними по толщине дольками, моцареллу и томаты – кружочками. Для заправки смешайте в небольшой пиале оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Возьмите сервировочное блюдо, выложите на него листья базилика, моцареллу, кусочки помидоров и персиков, после чего заправьте соусом. Можно подавать к столу!

Рецепт 6: Салат из печеных баклажанов

Печеные баклажаны отлично сочетаются с луком. / Фото: malinika.ru

Если вы являетесь фанатом баклажанов, тогда вас точно заинтересует оригинальное блюдо с их участием. Предлагаем не готовить их в качестве закуски, а использовать как ингредиент для салата.

Для приготовления блюда вам понадобится: 600 граммов баклажанов, одно зеленое яблоко, три стебля зеленого лука, половинка красной луковицы, две-три веточки свежего укропа, две столовых ложки оливкового масла, половина чайной ложки семян кориандра, соль и черный молотый перец по вкусу.

Изюминка этого салата состоит в том, что баклажаны должны быть запеченными. Для этого вымойте их под проточной водой, хорошо обсушите бумажным полотенцем и сделайте несколько проколов в овощах с помощью зубочистки или вилки. Смажьте плоды оливковым маслом, выложите на решетку и запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, около 40 минут – они должны стать мягкими.

Пока баклажаны запекаются, поработайте с остальными ингредиентами. Зелень измельчите ножом, яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной терке. Лук очистите от шелухи, нарежьте полукольцами, после чего обжарьте на раскаленной сковороде до золотистого цвета с добавлением перца и растертого в ступке кориандра.

Дождитесь, пока готовые баклажаны остынут, снимите с них кожицу и нарежьте мякоть мелкими кубиками. После этого можно соединять в миске все ингредиенты. Обратите внимание, что салат должен немного остыть и настояться в холодильнике. 15 минут будет вполне достаточно. В конце украсьте укропом.

Источник: https://novate.ru/blogs/250623/66728/