Филипп Старк: творчество за гранью реальности

Работы Филиппа Старка – культового французского дизайнера, достигшего немалых высот в разных отраслях проектирования, включая архитектуру, настолько сложны, что не подпадают ни под одно определение направления в искусстве. Являясь самым непредсказуемым творцом, Страк выработал собственный стиль, вобравший в себя только все самое неожиданное и прекрасное, чтобы изменить окружающий мир к лучшему. Чего, в принципе, он с юности и добивается в своих работах, поскольку считает, что следование устоявшимся канонам и штампам ограничивает полет фантазии, загоняя творчество в рамки, совсем неуместные в искусстве.

1. Талантливый человек талантлив во всем

Филипп Старк – французский дизайнер, архитектор, художник, прославившийся бунтарским духом, смелой игрой с линиями, материалами и формами.

Творческих людей считают не от мира сего не зря, ведь их умы максимально эффективно находят точки соприкосновения между спонтанным и контролируемым мышлением (доказано исследованиями в области психологии и нейробиологии), чтобы удовлетворять жажду созидания и расширения собственных границ. Большинство из них безошибочно находят свой путь в создании самых невероятных вещей из ничего (по крайней мере так кажется другим людям, лишенным творческой жилки и образного воображения), которые делают нашу жизнь красивей, лучше и комфортней.

Филипп Старк – многогранный творец, разработки которого можно увидеть в большинстве отраслях дизайна.

Именно к таким индивидам и принадлежит французский дизайнер Филипп Старк (1949 г.), который вот уже 50 лет поражает своими изобретениями в различных областях проектирования, начиная с эргономичных зубных щеток, эффектного женского белья, переносок для новорожденных, пластиковых кресел, кухонных стульев и заканчивая дизайном модных гаджетов Xiaomi Mi Mix, обустройством неожиданных интерьеров (включая, личные апартаменты французского президента), архитектурными шедеврами (вплоть до частных аэродромов) и яхт для миллиардеров.

С юных лет Филипп Старк не мыслит себя без того, чтобы делать мир прекрасней и доступней, создавая изысканные дизайны, отражающие простоту и удивительную открытость.

Справка: Филипп Старк – сын одного из лучших французских авиаконструкторов своего времени, который занимался разработками даже дома. С раннего детства мальчик, глядя на отца, пристрастился к придумыванию самых невероятных моделей всего и вся. Особенно увлекался разработками собственных межгалактических станций и кораблей. Кстати сказать, от своей детской мечты до сих пор не отказался и на данный момент является креативным директором компании Virgin Galactic, разрабатывающей космопорт под руководством Нормана Фостера. После окончания школы поступил в École Camondo в Париже (Школа дизайна продуктов и архитектуры интерьера), а в 1968 году создал собственное агентство промышленного дизайна Starck Product, занимающееся разработкой надувных изделий. В 1979 году ее функции расширились, поскольку неугомонный Старк занялся дизайном интерьеров, при этом сменилось и название – Ubik. В то же время он начал активно сотрудничать с известными иностранными компаниями, такими как Driade, Alessi, Kartell, Drimmer, Swiss Vitra, Spanish Disform.

Культовая соковыжималка, которую (как и большую часть своих работ) рекламирует сам непревзойденный мастер Филипп Старк.

Большинство разработок, к которым Старк приложил руку, не являются объектами, предназначенными лишь для ограниченного круга пользователей, их реально приобрести всем желающим, поскольку многие его произведения запущены в серийное производство (в области промышленного дизайна и разработок потребительских товаров он достиг просто заоблачных высот). Если это мебельные гарнитуры или просто футболки с цитатами из его пропагандистских речей, то их обладателями становятся те, кому идея оказывается близкой по духу, ведь работы неутомимого дизайнера специфичны и отнести их к какому-либо стилю или течению – невозможно. По поводу его творчества можно сказать лишь одно – это ультрасовременная эклектика с ноткой ироничности, направленная на то, чтобы преобразить мир, наполняя его красотой, а не обыденными произведениями, строго следующими штампам, правилам и канонам, в которые на протяжении всей истории развития человечества пытаются загнать искусство.

2. Вездесущий гений в дизайне интерьеров

Самые известные отели и рестораны мира стали культовой выставочной площадкой, представляющей дизайн интерьеров Филиппа Старка.

Филипп Старк стал культовым дизайнером интерьеров уже в конце 1980 гг., подняв планку совсем не модной в те времена профессии – дизайнера интерьеров. С 1975 года он развил бурную деятельность как в качестве дизайнера интерьеров, так и в качестве дизайнера потребительских товаров серийного производства. Карьера Старка пошла в гору в 1982 году, когда он разработал интерьер для частных апартаментов президента Франции Франсуа Миттерана. В скором времени его пригласили в частную Школу дизайна Domus Academy в Милане, где он с 1986 года в качестве доцента преподавал на кафедре дизайна.

Оформление интерьера ресторана Theatron в Мехико (проект Филиппа Старка, Мексика).

Параллельно с преподавательской деятельностью, Филипп Старк окунулся в разработку интерьеров, которые стали узнаваемой визитной карточкой тех структур, где он занимался оформительством (кафе, рестораны, элитные дома, крупные магазины, отели и т. д.). При этом дизайнер не просто разрабатывал стилистику самого помещения, его проекты включали общее наполнение пространства мебелью, сантехникой, аксессуарами, осветительными приборами, текстилем. Все эти предметы и вещи изготавливались по его проектам ведущими компаниями производителями продукции, с которыми он тесно сотрудничает (включая лучшие строительные компании).

Ресторан в отеле The Peninsula Hong Kong (Гонконг, проект Филиппа Старка).

Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что дизайн Старка, даже в самых ранних его работах давно стал культовым и принес всемирную известность как ему самому, так заведениям, где его можно увидеть. Чего только стоит его дизайнерское присутствие в кафе Costes в Париже (1984 г.), в многочисленных модных ресторанах, лаунжах и ночных клубах, включая Katsuya, XIV by Michael Mina, The Bazaar at SLS Beverly HIlls и s-bar Hollywood Лос-Анджелеса.

Оформление интерьера ресторана Teatriz от Филиппа Старка (Мадрид, Испания).

Среди его дизайнов интерьеров для ресторанов ярко выделяются: ресторан-бар Felix в отеле The Peninsula Hong Kong (Гонконг), отель Le Meurice в Париже; элитный жилой комплекс LOFT на горном утесе японского острова Хоккайдо (в Японии вместе с Джоном Хитчкоксом основал студию yoo); отель Palazzina Grassi в Венеции, резиденция Монфор (сборный экодом Филлипа Старка); отель Brach в Париж; курорт «Ландыш» рядом с Сен-Тропе (Франция); отель Faena в Буэнос-Айресе, ресторан L’Avenue (Франция), ресторан в универмаге Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке; Отель YOO в Стамбуле; курорт La Réserve Eden au Lac Zurich (Цюрих); Культурный центр Alhondiga в Бильбао (которые он спроектировал с нуля); комплекс Maison Baccarat в Москве и многие другие.

3. Филипп Старк – эксцентричный дизайнер мебели

То самое невидимое кресло под названием Louis Ghost, прототипом которого, послужило кресло короля Людовика XV (проект Филиппа Старка).

Вариаций на тему «призрачного кресла» из поликарбоната создано великое множество (проект Филиппа Старка).

Что касается дизайна мебели Старка, он широко известен своими проектами для итальянского производителя Kartell, выпускающего крупную линейку мебели из поликарбонатного пластика. Его стремление создавать полезные и неординарные вещи доступные по цене выражается в серийном выпуске изделий для широкого круга потребителей предметов мебели. Среди них ярко выделяется то самое «призрачное кресло», которое копируют все, кому не лень. Речь идет о кресле в стиле Людовика XV — Louis Ghost, модель которого Филипп Старк с присущей ему смелостью и креативом кардинально пересмотрел (он попросту сделал его из поликарбоната!). Не менее впечатляют: стул, диван и кресло Bubble Club, табурет La Boheme, перезапуск военно-морского кресла времен Второй мировой войны в США, работа над которым вдохновила творца на создание коллекции классической мебели, на лад Старка, конечно же.

Дизайнерская мебель от Филиппа Старка одинаково гармонично выглядит как в саду, так и в интерьере роскошного отеля или особняка.

Пример дизайнерских интерьеров, предметов мебели и аксессуаров от Филиппа Старка.

Стоит отметить, что креативный дизайнер умеет мастерски подчеркивать главное, извлекая из мизерных частиц разных предметов и структур, чтобы создать вещи наиболее близкие к человеку и природе. Как правило, они практичны в быту и отлично адаптируются к будущему без лишней траты денег на более модные модели спустя пару тройку лет. Одним из ярких примеров безвременного дизайна мебели стала коллекция уличной мебели Fenc-e Nature, разработанная для итальянского производителя мебели и фурнитуры Cassina. Свою концепцию Старк определил так: «Коллекция стиля жизни непринужденной элегантности». И это действительно так. Гарнитур, включающий в себя кресло, два дивана (двухместный и трехместный) и журнальный столик (доступны в двух разных высотах), эффектно сочетается с природным окружением благодаря выбранным материалам, натуральным формам и приятным тактильным элементам.

4. Транспортные средства и технический дизайн от Филиппа Старка

Яхты для олигархов от культового дизайнера Филиппа Старка.

В отрасли промышленного дизайна Филипп Старк также оставил значимый след. Взять, к примеру, одну из самых известных и элегантных моторных яхт – Motor Yacht A, минималистичность которой вдохновлена движением волны в море. Он решил, что транспортное средство должно стать органичным продолжением окружения, теряясь в водах моря, издалека напоминая движение крупного его обитателя – кита. Плюс ко всему Старк разрабатывал дизайны интерьеров более роскошных яхт, которые строились для самых состоятельных людей планеты. При этом с нуля спроектировал крупнейшую парусную яхту для российского олигарха A Sailing yacht, ультрасовременную яхту для Стива Джобса – Venus. Отметился он и в разработке дизайна мотоциклов и велосипедов.

Разноплановость творца помогает улучшить ассортимент разнообразных предметов, вещей и даже транспортных средств (проекты Филиппа Старка).

Светильники от Филиппа Старка рассчитаны на любой вкус и кошелек.

Дизайны Старка можно увидеть и в других областях, начиная от зубных щеток, светильников, сантехники и заканчивая бытовой техникой, оргтехникой, акустическими системами, моделями гаджетов и их аксессуаров. Его соковыжималка, получившая название Juicy Salif (созданная в 1990 году для компании Алесси), побила все рекорды выпусков подобных приспособлений, став доступным и популярным культовым предметом. Также стоит отметить, что в 2004 году по заказу VIOlight из Йонкерса (штат Нью-Йорк) он разработал дезинфицирующее средство для зубных щеток, за изобретение которого, компания производитель получила награду «За выдающиеся достижения в области промышленного дизайна в 2005 году». Старк также участвовал в разработках нескольких корпусов для внешних жестких дисков (производитель оборудования LaCie), беспроводных колонок для iPod и iPhone, известных как Zikmu Parrot; создавал дизайн модных гаджетов Xiaomi Mi Mix и др. У Филиппа имеется и личная линия часов Starck с Fossil.

5. Гуманистический характер архитектурных проектов Филиппа Старка

Филипп Старк совместно с архитектором Мендини и специалистами бюро Coop Himmelbau участвовал в разработке нового павильона для Гронингенского музея (Нидерланды).

Стилистические наработки в проектах предыдущих направлений нашли свое отражение и в архитектурных работах. Они основываются на простоте, футуристичности форм, цельности конструкции, следованию природным началам в принципах формообразования. Несмотря на то, что его проекты производят ошеломляющий эффект, обилия декора вы не увидите, каждый элемент конструкции здания несет в себе осмысленную идею, без подтекстов и лишнего украшательства. Самобытный минимализм, с преобладанием природных форм и ярких оболочек притягивают к себе внимание, заставляют присматриваться и размышлять. Благодаря такой притягательной силе взгляд прохожего цепляется даже за самые, казалось бы, невзрачные строения, что позволяет разглядеть в них настоящие произведения искусства.

Штаб-квартира пивоваренной компании Asahi (проект Филиппа Старка). | Фото: parisdesignagenda.com.

Офисное здание Unhex Nani-Nani – ничего лишнего, но глаз цепляет (проект Филиппа Старка). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Одними из первых творческих архитектурных проектов Старка стали проекты, реализованные в Японии – это штаб-квартира пивоваренной компании Asahi в Токио (строгое здание из гранита, увенчанное «пламенем»); офисный комплекс Le Baron Vert в Осаке; офисное здание Unhex Nani-Nani (Токио), которое позиционировалось как биоморфный сарай. В 1997 году Филипп получил на него награду от Гарвардской высшей школы дизайна – «За выдающиеся достижения в дизайне». В родной Франции также можно увидеть проекты Старка: расширение Высшей национальной школы декоративного искусства (ENSAD) в Париже; отели La Co (o) rniche и Ha (a) itza в Аркашоне; отель Lily of the Valley на Французской Ривьере и многие другие. Он также участвовал в реконструкциях отелей Royal Monceau, Hotel Brach, Hotel 9Confidentiel (Париж).

Проект роскошного отеля международного бренда Rosewood в Латинской Америке разработал Филипп Старк.

Оформление зала театра от Филиппа Старка (TEATRO ESLAVA). | Фото: digitalavmagazine.com.

В начале 1990-х Филипп Старк проектировал и по заказу владельцев крупных отелей мира: Royalton Hotel и Paramount Hotel (Нью-Йорк), Hudson Hotel и Mondrian Hotel (Западный Голливуд), Delano (Майами), Sanderson и Saint Martin’s Lane (Лондон), курорт La Réserve Eden au Lac Zurich (Швейцария), павильон для нового музея Гронингера (Нидерланды) и многие другие.

