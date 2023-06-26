Николлетто

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Куперсхиллская сырная гонка 2023

Куперсхиллская сырная гонка 2023

Куперсхиллская сырная гонка (Cooper’s Hill Cheese-Rolling Race 2023). Участники соревнования находятся на вершину холма и ожидают сигнала. Затем по склону бросают вниз головку сыра Глостер, за которой бросаются в погоню все участники. Кто поймал, тот и победил. Если не сломал себе голову.

«Сырная гонка» является традиционной для людей, живущих в местном селе Брокворс, но в последние десятилетия в ней всё чаще участвуют люди из других регионов Великобритании и со всего мира. (Фото Kin Cheung):

A man kisses a cheese during the Cheese Rolling contest at Cooper's Hill in Brockworth, Gloucestershire, Monday, May 29, 2023. The Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake is an annual event where participants race down the 200-yard (180 m) long hill chasing a wheel of double gloucester cheese. (AP Photo/Kin Cheung)

Из-за крутизны и неровной поверхности холма Купера, как правило, ежегодно происходит ряд травм. У подножия холма в день соревнования обязательно дежурят несколько карет скорой помощи и бригада спасателей. (Фото Annabel Lee-Ellis):

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Пострадавший, но довольный. (Фото Kin Cheung):

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В этом году прошла первая женская гонка с холма за сыром. (Фото Annabel Lee-Ellis):

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Для гонок используются головки твёрдого сыра Глостер весом около 3.5 кг, традиционно изготавливаемые в форме круга. (Фото Annabel Lee-Ellis):

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Победитель гонки получает этот самый сыр в качестве приза.

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Общий вид на холм Купера. (Фото Kin Cheung):

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(Фото Kin Cheung):

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(Фото Kin Cheung):

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(Фото Annabel Lee-Ellis):

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Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/kupersxillskaya-syrnaya-gonka-2023.html

26.06.2023 - Posted by | Праздник....

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