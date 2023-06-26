Куперсхиллская сырная гонка 2023

Куперсхиллская сырная гонка (Cooper’s Hill Cheese-Rolling Race 2023). Участники соревнования находятся на вершину холма и ожидают сигнала. Затем по склону бросают вниз головку сыра Глостер, за которой бросаются в погоню все участники. Кто поймал, тот и победил. Если не сломал себе голову.

«Сырная гонка» является традиционной для людей, живущих в местном селе Брокворс, но в последние десятилетия в ней всё чаще участвуют люди из других регионов Великобритании и со всего мира. (Фото Kin Cheung):

Из-за крутизны и неровной поверхности холма Купера, как правило, ежегодно происходит ряд травм. У подножия холма в день соревнования обязательно дежурят несколько карет скорой помощи и бригада спасателей. (Фото Annabel Lee-Ellis):

Пострадавший, но довольный. (Фото Kin Cheung):

В этом году прошла первая женская гонка с холма за сыром. (Фото Annabel Lee-Ellis):

Для гонок используются головки твёрдого сыра Глостер весом около 3.5 кг, традиционно изготавливаемые в форме круга. (Фото Annabel Lee-Ellis):

Победитель гонки получает этот самый сыр в качестве приза.

Общий вид на холм Купера. (Фото Kin Cheung):

(Фото Kin Cheung):

(Фото Kin Cheung):

(Фото Annabel Lee-Ellis):

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/kupersxillskaya-syrnaya-gonka-2023.html