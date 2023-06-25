В Словакии лебеди не могут улететь с маковых полей из-за наркотического опьянения
Фото: Unsplash
Птицы приобрели наркотическую зависимость от опиума
Фермеры словацкого города Комарно столкнулись с необычным нашествием лебедей. Птицы клюют маковые коробки с зернами на маковом поле, приобретают зависимость от опиума и не могут улететь. О ситуации рассказывает Oddity Central.
Так, птицы живут на маковом поле уже несколько месяцев. Более того, лебеди начали откладывать яйца — стая насчитывает уже от 150 до 200 особей.
Фермеры предполагают, что лебеди перепутали мак с рапсом и впали в наркотическую зависимость. В итоге многие птицы испытывают передозировку от наркотика и в невменяемом состоянии становятся легкой мишенью для хищников.
https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8xMDBiZDgxYi03ZjFjLTQ2YmItYTAxNC03MDM3NDQxZGRmYTE
Лебеди находятся под защитой в Словакии, поэтому фермерам не разрешается охотиться на птиц или беспокоить их без специального разрешения, даже если они находятся на их территории. В итоге лебедей удалось отправить в центр детоксикации, однако нет гарантий, что птицы не вернутся.
Сумма ущерба от обитания лебедей на маковых плантациях уже составила примерно 10 тысяч евро.
Источник: https://snob.ru/news/v-slovakii-lebedi-ne-mogut-uletet-s-makovyh-polej-iz-za-narkoticheskogo-opyaneniya/?utm_source=facebook&utm_medium=social
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