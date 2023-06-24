НОВОСТИ МИРА
Аквапарк в Нанкине, Китай
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
Закат в Пешаваре, Пакистан
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнования по синхронному плаванию в рамках Европейских игр 2023 года в Освенциме, Польша
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение подсолнечника в южнокорейском Паджу
Фото: АР/ТАСС
Тибетский мастиф на озере Ямдрок
Фото: EPA/Vostock-photo
Полумесяц в Стамбуле
Фото: Isa Terli/Anadolu Agency via Getty Images
Молния в Бранденбурге
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Уличный рынок в городе Газа, Палестина
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Национальный фестиваль фольклорных коллективов в Казимеж-Дольны, Польша
Фото: EPA/Vostock-photo
Музыкальный фестиваль "Гластонбери", Англия
Фото: АР/ТАСС
Художественные инсталляции в торговом центре в Пекине
Фото: AP/ТАСС
Детеныш калифорнийского морского льва родился 7 июня в римском зоопарке
Фото: AP/ТАСС
В Японии набирает популярность услуга по "обучению улыбке". Она оказалась востребована в преддверии окончания масочного режима.
Фото: EPA/Vostock-photo
Церемония открытия первой Олимпийской недели киберспорта в Сингапуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Проливные дожди в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Первый день Королевского Хайлендского шоу в Эдинбурге
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
Магазин Desigual в Мадриде в день старта летних распродаж пообещал по два предмета одежды первым 100 клиентам, которые придут в нижнем белье
Фото: EPA/Vostock-photo
Гонконгский фестиваль лодок-драконов
Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images
Афганские футболистки, бежавшие из Афганистана в Иран, во время игры в футбол
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images
Ситуация в 5-м округе Парижа через день после взрыва
Фото: EPA/Vostock-photo
Сельскохозяйственный рынок в Хан-Юнисе (сектор Газа)
Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images
В Великобритании отметили День летнего солнцестояния
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта запустили на Москве-реке
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Англии стартовал ежегодный музыкальный фестиваль "Гластонбери"
Фото: EPA/Vostock-photo
Климатические активисты превратили Эйфелеву башню в ветряную турбину
Фото: EPA/Vostock-photo
Во время бейсбольного матча в Сан-Франциско
Фото: EPA/Vostock-photo
Рассвет на пляже в Кейтон-Бей вблизи Скарборо, Великобритания
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
Колония тюленей в Остершельде, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль скульптур из песка в Тайване
Фото: EPA/Vostock-photo
Ветеринары проверяют животных, которые предназначены для жертвоприношения в день Курбан-байрама в Депоке, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике
Фото: Alfredo Martinez/Getty Images
У студентов Кембриджского университета прошел выпускной бал
Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images
Слоны в зоопарке Опель в Германии
Фото: Tim Würz/picture alliance via Getty Images
Восход солнца на северо-восточном побережье Англии
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Участники командного чемпионата Европы по легкой атлетике в Хожуве, Польша
Фото: EPA/Vostock-photo
Маковое поле в Бранденбурге
Фото: Patrick Pleul/dpa/ZB (Photo by Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Торнадо обрушился на штат Миссисипи
Фото: Michael DeMocker/Getty Images
Ливень в Нью-Дели, Индия
Фото: Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images
В Великобритании стартовали традиционные скачки Royal Ascot
Фото: EPA/Vostock-photo
В Германии представили официальный талисман чемпионата Европы-2024 по футболу
Фото: АР/ТАСС
Полиция Цюриха пресекла акцию протеста экоактивистов
Фото: EPA/Vostock-photo
Наводнение из-за проливных дождей на юге Индии
Фото: EPA/Vostock-photo
Пациенты у вагона передвижного консультативно-диагностического центра в Красноярском крае
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фестиваль искусств на острове Бали
Фото: ЕРА/ТАСС
Участница пешего похода от села Буни до Нохчи-Келойского водопада в Чечне
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Пещера в долине Левент в турецкой провинции Малатья
Фото: Bayram Ayhan/Anadolu Agency via Getty Images
Житель пакистанского Карачи спускает корову с крыши, чтобы доставить ее на городской рынок скота в преддверии праздника Курбан-Байрам
Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images
В греческом городе Салоники сильное наводнение затопило сотни домов
Фото: EPA/Vostock-photo
В Катманду работники сельскохозяйственного рынка выбрасывают помидоры в знак протеста против низких цен
Фото: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images
Первое ежегодное шествие в честь Международного дня признательности домашним животным в Саннивейле, Калифорния
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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