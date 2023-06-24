НОВОСТИ МИРА

Аквапарк в Нанкине, Китай

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Закат в Пешаваре, Пакистан

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по синхронному плаванию в рамках Европейских игр 2023 года в Освенциме, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение подсолнечника в южнокорейском Паджу

Фото: АР/ТАСС

Тибетский мастиф на озере Ямдрок

Фото: EPA/Vostock-photo

Полумесяц в Стамбуле

Фото: Isa Terli/Anadolu Agency via Getty Images

Молния в Бранденбурге

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Уличный рынок в городе Газа, Палестина

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Национальный фестиваль фольклорных коллективов в Казимеж-Дольны, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Музыкальный фестиваль "Гластонбери", Англия

Фото: АР/ТАСС

Художественные инсталляции в торговом центре в Пекине

Фото: AP/ТАСС

Детеныш калифорнийского морского льва родился 7 июня в римском зоопарке

Фото: AP/ТАСС

В Японии набирает популярность услуга по "обучению улыбке". Она оказалась востребована в преддверии окончания масочного режима.

Фото: EPA/Vostock-photo

Церемония открытия первой Олимпийской недели киберспорта в Сингапуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Проливные дожди в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Первый день Королевского Хайлендского шоу в Эдинбурге

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Магазин Desigual в Мадриде в день старта летних распродаж пообещал по два предмета одежды первым 100 клиентам, которые придут в нижнем белье

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонконгский фестиваль лодок-драконов

Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

Афганские футболистки, бежавшие из Афганистана в Иран, во время игры в футбол

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images

Ситуация в 5-м округе Парижа через день после взрыва

Фото: EPA/Vostock-photo

Сельскохозяйственный рынок в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

В Великобритании отметили День летнего солнцестояния

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта запустили на Москве-реке

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Англии стартовал ежегодный музыкальный фестиваль "Гластонбери"

Фото: EPA/Vostock-photo

Климатические активисты превратили Эйфелеву башню в ветряную турбину

Фото: EPA/Vostock-photo

Во время бейсбольного матча в Сан-Франциско

Фото: EPA/Vostock-photo

Рассвет на пляже в Кейтон-Бей вблизи Скарборо, Великобритания

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Колония тюленей в Остершельде, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль скульптур из песка в Тайване

Фото: EPA/Vostock-photo

Ветеринары проверяют животных, которые предназначены для жертвоприношения в день Курбан-байрама в Депоке, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике

Фото: Alfredo Martinez/Getty Images

У студентов Кембриджского университета прошел выпускной бал

Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Слоны в зоопарке Опель в Германии

Фото: Tim Würz/picture alliance via Getty Images

Восход солнца на северо-восточном побережье Англии

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Участники командного чемпионата Европы по легкой атлетике в Хожуве, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Маковое поле в Бранденбурге

Фото: Patrick Pleul/dpa/ZB (Photo by Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Торнадо обрушился на штат Миссисипи

Фото: Michael DeMocker/Getty Images

Ливень в Нью-Дели, Индия

Фото: Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images

В Великобритании стартовали традиционные скачки Royal Ascot

Фото: EPA/Vostock-photo

В Германии представили официальный талисман чемпионата Европы-2024 по футболу

Фото: АР/ТАСС

Полиция Цюриха пресекла акцию протеста экоактивистов

Фото: EPA/Vostock-photo

Наводнение из-за проливных дождей на юге Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

Пациенты у вагона передвижного консультативно-диагностического центра в Красноярском крае

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фестиваль искусств на острове Бали

Фото: ЕРА/ТАСС

Участница пешего похода от села Буни до Нохчи-Келойского водопада в Чечне

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Пещера в долине Левент в турецкой провинции Малатья

Фото: Bayram Ayhan/Anadolu Agency via Getty Images

Житель пакистанского Карачи спускает корову с крыши, чтобы доставить ее на городской рынок скота в преддверии праздника Курбан-Байрам

Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images

В греческом городе Салоники сильное наводнение затопило сотни домов

Фото: EPA/Vostock-photo

В Катманду работники сельскохозяйственного рынка выбрасывают помидоры в знак протеста против низких цен

Фото: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Первое ежегодное шествие в честь Международного дня признательности домашним животным в Саннивейле, Калифорния

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/