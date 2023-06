Джинсам исполнилось 150 лет. Кто их придумал и как синие рабочие штаны стали самой модной и нужной одеждой в истории?

В США 150 лет назад появились первые джинсы

Модные тренды приходят и уходят, а вслед за ними кардинально меняется и гардероб. Но ни один предмет одежды в истории не оставался столь актуальным и столь необходимым во все времена, как джинсы. В 2023 году классические прямые брюки из денима, которые сегодня носят представители всех слоев общества, отмечают свое 150-летие. «Лента.ру» вспоминает, как штаны модели 501 от Levi’s, изначально созданные для простых рабочих, стали одним из главных символов свободы во время войны, а также модным явлением, покорившим сердца легенд шоу-бизнеса.

Золотой ум

Многодетная семья Лейба Штрауса из Баварии рано осталась без кормильца — его матери пришлось одной кормить семерых детей. Как только молодому человеку исполнилось 18 лет, он отправился в США вслед за старшими братьями. В новой стране эмигрант первым делом изменил имя, чтобы скрыть свое происхождение: еврейское Лейб Штраус превратилось во вполне американское — Леви Страусс.

Шли 1840-е годы, братья Леви уже вели бизнес по оптовым продажам, поставляя одежду в небольшие магазинчики на Западном побережье Штатов. Изучив все подводные камни торговли, молодой предприниматель открыл собственную компанию, которая получила название Levi Strauss & Co.

Компания Levi Strauss & Co, 1882 год

Тем временем мир охватила Золотая лихорадка: на американские прииски устремились дельцы из разных уголков планеты. Находчивый Страусс нашел способ извлечь выгоду из всеобщего помешательства: в Levi Strauss & Co принялись изготавливать высокопрочную одежду для золотоискателей. По легенде, коими оброс один из самых старых брендов США, на рудники Сан-Франциско Леви прибыл на корабле, заполненном товарами. Когда всю одежду раскупили, он якобы снял парус и сшил из него последнюю пару штанов.

Есть ли в этой истории правда — доподлинно неизвестно. Более приземленная версия появления первого прототипа джинсов гласит, что Страусс скроил брюки из парусины в борьбе за покупателей, которые проводили целый день на коленях в поисках драгоценного металла. Ткань ему привезли из французского города Ним, и он покрасил ее в яркий цвет индиго. Так и появилось название джинсовой ткани «деним» — «из Нима». Но в этих штанах пока еще не было никакого новшества.

Шахтеры в «комбинезонах без верха 501»

«Комбинезон без верха 501»

Леви Страусс так и не стал создателем всеми любимых синих джинсов. Согласно истории бренда, однажды жена неизвестного рабочего обратилась к портному Джейкобу Дэвису с просьбой сшить прочные штаны для ее мужа, и мастер решил вставить медные заклепки в пояс и карманы комбинезона, тем самым дополнительно укрепив швы, а ширинку сделать на пуговицах. Его наработка стала хитом, и компания начала оснащать заклепками штаны из денима.

В 1873 году Дэвис и Страусс запатентовали синие штаны с клепками (в одиночку Дэвис не смог подать на патент, поскольку не располагал нужной суммой) — это и считается официальной датой рождения джинсов. «Ни один из них не мог даже представить, в какой успех выльется эта идея», — комментирует биограф компании Levi Strauss & Co Трейси Панек.

21 000 пар штанов продали Дэвис и Страусс в первый год торговли

К 1890 году Дэвис и Страусс присвоили брюкам название по номеру одной из их партий — 501. Первоначально «комбинезон без верха 501», как его называли поклонники, надевали поверх рабочей одежды. Поэтому, как и все брюки того времени, штаны выпускались без шлевок для ремня: считалось, что мужчины будут носить их с подтяжками. Они имели один задний карман, небольшой карман для часов, ширинку на пуговицах, присборенный на спине пояс и пуговицы для подтяжек.

Слово «джинсы» появилось на упаковке Levi’s только в 1960 году

Модель на показе Levi’s, 2022 год

Леви Страусс никогда не был женат и не имел детей, поэтому после его кончины в 1902 году управление компанией взяли на себя четверо его племянников. После Великой депрессии прибыль Levi Strauss & Co была на рекордно низком уровне, поэтому руководство сосредоточилось на том, чтобы сделать свой самый успешный продукт — модель 501 — еще более долговечным.

Постоянно меняясь, в течение следующих 30 лет штаны получили второй задний карман, а также шлевки — чтобы соответствовать новой мужской моде на ремни. Задние заклепки были перемещены под карманы: клиенты жаловались, что они царапают мебель. В конечном итоге модель 501 стала самой популярной как в истории Levi Strauss & Co, так и в истории джинсов в целом.

Согласно еще одной легенде, однажды машинист связал штанами Levi Strauss & Co два вагона, и поезд успешно добрался до пункта назначения. Это история легла в основу создания логотипа компании — две лошади тянут джинсы в разные стороны и не могут их разорвать — и стала символом прочности. Важно, что логотип был понятен без слов, ведь в то время для многих жителей американского Запада английский язык не был родным

Фирменная нашивка с логотипом Levi’s

Логотип Levi’s, 1974 год

«Все, что мы носим круглый год, — это Levi’s»

В 1918 году штаны Levi’s впервые надели женщины — компания выпустила тунику и штаны «для работы и отдыха». Но до появления полноценных женских джинсов оставалось еще больше 15 лет: первая модель для девушек — Lady Levi’s Lot 701 — была представлена в 1934 году. По крою она напоминала легендарные брюки 501, а более женственными они выглядели только за счет широкого пояса.

Предварительный просмотр женской коллекции спортивной одежды Young Misses Sportswear, 1979 год

Однако джинсы по-прежнему считались мужской одеждой: целевой аудиторией бренда были рабочий класс и фермеры, а на его первых билбордах использовался образ ковбоя. «После Великой депрессии марка выбрала ковбоя в качестве маркетингового символа и печатала его во всех ведущих западных газетах», — отмечает Панек. Трюк сработал: в брюки Levi’s начали одевать даже киноактеров. В 1939 году Джон Уэйн появился в паре 501 на экране в главной роли в вестерне «Дилижанс».

Джон Уэйн в Levi’s 501 в вестерне «Дилижанс»

Вместе с успехом бренда росло и число его конкурентов — товары других производителей часто принимали за оригинальные Levi’s. Тогда компания придумала новый ход, который остается ее визитной карточкой и по сей день. Чтобы джинсы моментально бросались в глаза покупателям, на правый задний карман начали пришивать маленькую красную бирку, на которой белым шрифтом было написано Levi’s.

Мэрилин Монро в в джинсах Levi’s

Вскоре бренд принялся позиционировать джинсы как одежду не только для работы, но и для отдыха, а Levi’s 501 превратились из рабочих брюк для синих воротничков

в повседневный атрибут голливудских звезд. «У нас в архиве есть замечательное письмо от актера немого кино Уильяма Харта. В нем он обращается к своему коллеге Руди Валле: "Приезжайте на мое ранчо. Здесь, в Калифорнии, все, что мы носим круглый год, — это Levi’s"», — рассказывает историк Панек.

Американские подростки в джинсах, 1955 год

Параллельно компания начала завоевывать сердца тинейджеров. Смекнув, что юные потенциальные клиенты одержимы музыкой, бренд записал рекламу для радио и выпустил белые зауженные джинсы с пятью карманами. Подростки прозвали новые любимые штаны «белыми Levi’s», а дизайнерское агентство Landor & Associates разработало для бренда новый торговый знак — batwing («крыло летучей мыши»). Именно он до сих пор является логотипом марки.

«Леви Страусс никогда не носил джинсы»

Итак, брюки Levi’s прочно укоренились в самых разных сферах жизни. К тому же бренд органически расширился во времена Второй мировой войны благодаря американским солдатам, которые привезли джинсы за границу. «501 вышла за рубеж. Азия и некоторые части Европы в первый раз увидели джинсы», — объясняет Панек. А когда правительство США ввело нормирование производства, на модели 501 появился штамп 501S, что означало simplified («упрощенный»). Она получила более тонкие штанины, лишилась задней стяжки на поясе и пуговиц для подтяжек.

Бренд начинает продавать джинсы на военных базах. Солдаты стали амбассадорами 501, а вернувшись домой, они создавали мотоклубы, чтобы возродить ощущение братства. И что они носили? Конечно, Levi’s 501

Трейси Панекбиограф Levi Strauss & Co

Американки развешивают на сушку джинсы, 1945 год

Как это происходит и сегодня, еще большую популярность компании десятилетиями приносили инфлюэнсеры того времени. В фирменных брюках снялся в фильме «Дикие» (1953) актер Марлон Брандо, а музыкант Боб Дилан сфотографировался в них для обложки культового альбома The Freewheelin (1963).

В 1991 году молодой Брэд Питт снялся в рекламе Levi’s. В ролике он сыграл заключенного, вышедшего на свободу из мексиканской тюрьмы без штанов. Его встретила молодая девушка, которая привезла ему джинсы Levi’s. Эта работа считается лучшей рекламной съемкой актера

Боб Дилан на обложке альбома The Freewheelin

В 1980 году Levi’s стал официальным спонсором Олимпийских игр. С помощью бренда Олимпийский комитет попытался поднять патриотический дух граждан, разочарованных экономической нестабильностью при правлении Рональда Рейгана, — тогда Levi’s был одним из самых уважаемых брендов в американской культуре. Каждый спортсмен получил комплект из 30 предметов одежды: куртку, меховые варежки, ковбойские сапоги, шляпу, клетчатую рубашку, шерстяной свитер, джинсы. Это считается одной из лучших олимпийских форм сборной США.

Прошло почти полвека, но интерес к джинсам бренда по-прежнему не угасает. Например, 2016 году итальянская марка Off-White в коллаборации с Levi’s выпустила 11 предметов одежды, вдохновленных дизайном оригинальной модели 501, а в 2021-м теннисистка Наоми Осака разработала Naomi Jean 93 наподобие мужских джинсов 1990-х годов. С 2020 года датский бренд Ganni сотрудничает с Levi’s, выпуская джинсы 501 в пастельных тонах.

Куртка из коллаборации Levi’s x Off-White

200 млн просмотров к этому моменту набрали видео с хештегом «джинсы Levi’s 501» в TikTok

Компания знает, как привлечь внимание молодого поколения, выбирая модных амбассадоров вроде блогерши Эммы Чемберлен и молодежные бренды вроде Stussy для коллабораций. При этом Levi’s не забывает свою историю, периодически выпуская линейки, вдохновленные стилем клиентов из 1990-х и начала 2000-х годов — например, модели Кейт Мосс и покойного музыканта Курта Кобейна.

Белла Хадид и Хейли Бибер на фестивале Coachella, 2018 год

Почему же джинсы Levi’s 501 не теряют своей актуальности десятилетие за десятилетием? «Множество людей могут быть одеты в одни и те же джинсы, но они всегда будут выглядеть по-разному. Ведь каждый носит их по-своему, — рассуждает Карин Хиллман, главный продакт-менеджер Levi Strauss & Co. — От оригинального образца 1873 года и до наших дней модель претерпевала изменения более 30 раз. На самом деле это все благодаря людям, которые ее носили, а мы адаптировались под них и таким образом эволюционировали».

Бейонсе выступает на фестивале Coachella, 2018 год

6,2 млрд

долларов

составила чистая прибыль Levi Strauss & Co в 2022 году

Сегодня, 150 лет спустя, магазины бренда работают более чем в 110 странах мира. В последние годы одежда Levi’s мелькает на главных событиях современности — от презентации Стива Джобса, посвященной выходу новой модели iPhone, до выступления Бейонсе в рваных шортах на фестивале Coachella. «Бьюсь об заклад, Леви Страусс был бы просто поражен, увидев, что его компания все еще процветает, — говорит Панек. — Он был бизнесменом и одевался как Авраам Линкольн — в цилиндр и костюм-тройку. На самом деле он никогда не носил комбинезон Levi’s или джинсы 501, потому что эта одежда была уделом синих воротничков».

Леви Страусс в 1850-х годах

Курт Кобейн в кастомных джинсах Levi’s, 1993 год

Японский поп-дуэт Amiaya в куртках и джинсах Levi’s на Неделе моды в Париже, 2018 год

Гостья Недели моды в Париже, блогерша Эми Вентурини в винтажных джинсах Levi’s, 2021 год

