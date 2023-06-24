«Деревце небольшое, зато с историей». Что посмотреть, понюхать и попробовать в Аптекарском огороде этим летом

Самый старый из сохранившихся ботанических садов России, Аптекарский огород на проспекте Мира, 26 строение 1, — главное место в центре Москвы, где круглый год что-то цветет. Основанный в 1706 году сад с прудами и пальмовой галереей занимает шесть гектаров. Директор Аптекарского огорода и Ботанического сада МГУ на Ленинских горах Владимир Чуб рассказал «Мосленте», на какие выставки приходить к ним этим летом и осенью, как проникнуть в дендрарий и где найти 200-летние деревья, которые помнят Петра I.

Пруд в "Аптекарском огороде"

Фото: Предоставлено Аптекарским огородом

О двух территориях

Ботанический сад МГУ представлен двумя территориями. Первую из них, Аптекарский огород, основал еще Петр I, и это старейшая ботаническая площадка в нашей стране. Были еще и допетровские аптекарские огороды, но из сохранившихся это самое старое ботаническое учреждение, дожившее до наших дней.

Вторая площадка, в кампусе МГУ на Ленинских горах, была основана в 1950 году. По крайней мере тогда был подписан приказ ректора. И дальнейшие посадки осуществлялись там в 1950-1960-е годы, в результате чего возникла основная по размерам территория ботанического сада МГУ.

Дорожки в Аптекарском огороде

Фото: предоставлено Аптекарским огородом

В Аптекарском огороде — 6 гектаров, а в кампусе МГУ — 37. Это две неравновеликие площадки, поэтому у них своя специфика и разные возможности.

О выставках в Аптекарском огороде

Аптекарский огород достаточно маленький, и там мы пошли по пути организации выставок. Они позволяют привлечь разных людей, в первую очередь цветоводов, которые приносят свои достижения, выращенные чаще всего на дачных участках. Это позволяет ознакомить посетителей с новинками рынка, с тем, что только-только появилось. Есть специалисты, которые сами ведут селекцию в определенном направлении и показывают результаты. Так что выставки всегда интересны и пользуются успехом.

Герань и ромашки в Аптекарском огороде

Фото: предоставлено Аптекарским огородом

Люди приносят выкопанные растения, несколько срезанных веточек, мы на них полюбовались — и все. Высадить в Аптекарском огороде мы их не можем — площадь не позволяет. Зато это радость для всех, можно получить консультации по той или иной культуре, подобрать растение для своего участка.

Про основную территорию, пионы и розы

Другое дело на основной территории — на Ленинских горах площадь позволяет нам содержать некоторые коллекции. В Аптекарском огороде, например, посажено немного пионов, основное количество поздноцветущих сортов пионов во всей красе можно увидеть у нас в открытом грунте на основной территории. В Аптекарском огороде их можно посмотреть в срезке. И для того, чтобы полно ознакомиться с культурой пиона, стоит посетить обе наши территории.

Пионы в Ботаническом саду МГУ на Ленинских горах

Фото: предоставлено Ботаническим садом МГУ

Пионы в Ботаническом саду МГУ на Ленинских горах

Фото: предоставлено Ботаническим садом МГУ

То же можно сказать и о розах: они мало представлены в коллекции Аптекарского огорода, но с 27 июня по 5 июля там запланирована выставка, на которой будут показаны современные сорта роз.

А на основной территории у нас с 24 по 30 июня будет неделя роз. Они будут цвести и дальше, фактически до заморозков, но сейчас можно будет увидеть максимальное количество сортов — около 200.

Опять же, на двух территориях цветение роз представлено по-разному, я и тут советовал бы посетить их обе.

Выставки лета: ирисы, хосты и лилии

Конечно, в Аптекарском огороде мы следуем циклам цветения. С 3 по 5 июля пройдет выставка, посвященная японским ирисам, с 8 по 10 июля — хостам и декоративно-лиственным культурам. Там достаточно обширный сад хосты, и он перекликается, но не совпадает с садом хосты на Ленинских горах.

Ирисы в Ботаническом саду МГУ

Фото: Олег Матвеев

Ирисы в Ботаническом саду МГУ

Фото: Олег Матвеев

С середины июля придет черед лилейников — это еще одна популярная и неприхотливая культура, достаточно современная и интересная. Посвященные им выставки пройдут 15-16, 25-26 и 29-30 июля.

Мы выращиваем мало сортов лилии, поэтому на посвященных ей выставках покажем то, что привезут нам любители цветов, вырастившие их самостоятельно. Посвященные им выставки пройдут с 13 по 16 июля и 22-23 июля, а также с 30 июля по 3 августа.

В конце июля, 22-24 числа, пройдет выставка флоксов, 17-19 августа — гладиолусов, 24-26 августа — георгинов. С 25 августа по 5 сентября — гортензии и других осенних декоративных растений.

Осенние экскурсии-дегустации

С сентября по октябрь в Аптекарском огороде пройдет выставка «Мир, труд, урожай», где мы обычно выставляем экзотические плоды, чтобы показать их разнообразие.

Осень в Аптекарском огороде

Фото: предоставлено Аптекарским огородом

А на основной территории в это время начинаются экскурсии-дегустации. У нас есть плодовый отдел, в котором собрана довольно представительная коллекция яблок, груш, вишни, черешни, крыжовника, рябины. И можно не просто ходить и смотреть на деревья, кусты и их плоды, но и по ломтику, по ягодке попробовать.

Особенной популярностью пользуется осенний Фестиваль науки, на котором мы устраиваем так называемые лекции-дегустации.

На это событие идет запись, и оно традиционно бесплатное. Можно прийти в аудиторию МГУ и за время лекции-дегустации сортов 40 яблок попробовать. Учтите, что все сорта за один раз попробовать невозможно.

Как попасть в дендрарий?

Коллекции пополнялись неравномерно, волнами, в зависимости от интереса. На основной территории дендрарий засаживался в 1950-х — начале 1960-х годов. Это половина территории на Ленинских горах. Сейчас там можно видеть очень крупные деревья примерно одного возраста.

Чубушник

Фото: предоставлено Аптекарским огородом

В дендрарий можно попасть только с экскурсиями. У нас хорошо представлена такая культура, как чубушник, во время цветения идут экскурсии по его диким видам и культурным сортам. В сентябре, когда созревают рябины, есть экскурсии и по этой коллекции.

Лиственица Петра I и дуб Гофмана

В ботанических садах особую ценность представляют деревья, имеющие историю. Либо связанную с именем того, кто их посадил, либо просто очень старые экземпляры, которые чудом сохранились.

Самые древние растения Ботанического сада МГУ — допетровские ивы, которые растут на берегу пруда в Аптекарском огороде. Там представлена ива ломкая или ракита, которая легко может ложиться, укореняться, исходный ствол у нее часто не сохраняется. Сейчас там по несколько стволов, мы не можем какой-то один пробурить и посмотреть керн, чтобы по методу годичных колец определить, какой же у них возраст. Известно, что в момент основания парка у этих ив уже был какой-то возраст. Они сохранились и до сих пор чувствуют себя хорошо, дают ежегодные приросты.

Вид на ивы у пруда в Аптекарском огороде

Фото: предоставлено Аптекарским огородом

С Петровской лиственницей сложнее. Всем хочется, чтобы была легенда о том, что Петр I посадил дерево и оно сохранилось до сих пор. По преданию, он посадил их три — пихту, сосну и лиственницу. Царь был корабел, и ему было важно, чтобы простой народ отличал основную строевую древесину.

По легенде, одна из этих лиственниц выжила. Это наше самое старое дерево лиственницы, уже очень заслуженное. К сожалению, само оно держаться не может, пришлось сделать каркас, стяжки верхних ветвей. Мы заботимся о том, чтобы дерево не упало. Оно до сих пор живо, по весне открыло почки и зеленеет.

Лиственницу исследовали, но, к сожалению, оказалось, что срок ее существования короче, чем время существования Аптекарского огорода

К большому разочарованию, потому что народ любит легенды. Так что мы часто и не рассказываем об этом исследовании, чтобы не развеивать романтический ореол вокруг дерева.

Петровская лиственница

Кадр: Kristi Lareva / YouTube

Арт-объект на лесах, подпирающих Петровскую лиственницу

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

После приобретения Ботанического сада Университетом в 1805 году его возглавил Франц Гофман, приглашенный из Германии. У Московского университета был на Моховой маленький ботанический садик — фармацевтам надо было показывать лекарственные растения, и их выращивали на грядках поближе к университету.

Когда эти пространства за Мещанской слободой были присоединены к Московскому университету, Гофман высадил модную тогда форму дуба — колоновидную, или, как говорят ботаники, форма фасцигеата. И у нас есть экземпляр этой формы, который живет уже 200 лет.

За время существования дерево утратило колоновидность, но сейчас у него необычная форма кроны — не такая плоская, какую мы могли бы найти в коренных дубравах Подмосковья, в Тульских, Калужских засеках. Здесь более острый угол между стволом и боковыми ветками. Если приглядеться, видно, что форма кроны другая. Обычный дуб Франц Гофман не стал бы сажать.

200-летний дуб Франца Гофмана

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Тогда же министр просвещения Разумовский подарил Ботаническому саду саговник из своей коллекции. Это растение, которому нужно теплое зимнее содержание, к моменту дарения оно уже было в возрасте. До сих пор у нас этот экземпляр есть в пальмовой галерее Аптекарского огорода, можно его увидеть. Точный возраст растения неизвестен, но ему явно более 200 лет. Это самое старое растение теплого климата, которое есть в коллекции Московского университета.

Дерево гинкго из Хиросимы

Есть и более свежие растения с недавней историей. Многие знают, что были атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. После этого, когда оказалось, что радиоактивность сильно влияет на все живые существа, многие заболели лучевой болезнью, и встал вопрос, не покинуть ли эту территорию и не организовать ли новое поселение где-то в другом месте.

Мэр города сказал, что необходимо дождаться весны и посмотреть, как будут чувствовать себя деревья. Когда весной среди деревьев Хиросимского ботанического сада около десятка разных видов открыли почки, мэр сказал: «Давайте останемся на прежнем месте». И это сохранило город там, где он располагался исторически.

Юное дерево гинкго, выращенное в Ботаническом саду МГУ из семени гинкго, пережившего бомбардировку в Хиросиме

Фото: Олег Матвеев

Сейчас ботанический сад Хиросимы рассылает семена сохранившихся растений в другие ботанические сады мира, чтобы увековечить память об этой трагедии, чтобы люди помнили об уроках, которые были в прошлом. Нам досталось такое растение, мы вырастили пять экземпляров и один из них посадили на Ленинских горах, недалеко от входа, слева. Проходите охранника и вдоль ряда присмотритесь: груши, груши, груши, и вдруг неожиданно — гинкго с раздвоенными листьями. Деревце пока небольшое, зато с какой историей.

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Автор:Олег Матвеев

Источник: https://moslenta.ru/city/sreda-obitaniya/derevce-nebolshoe-zato-s-istoriei-chto-posmotret-ponyukhat-i-poprobovat-v-aptekarskom-ogorode-etim-letom.htm