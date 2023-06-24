В Мексике скончался внук Троцкого: что рассказывал о дедушке последний свидетель покушения на революционера

В Мексике в возрасте 97 лет скончался Эстебан Волков – внук Льва Троцкого. Он был последним живым свидетелем убийства ключевой фигуры эпохи революции. Расправа над легендарным политиком произошла на его глазах, Эстебан тогда был ещё школьником. О том, какой след оставил после себя знаменитый внук, каким он запомнил своего дедушку и почему добивался запрета показа российского сериала о Троцком – в нашем материале.

Спокойной жизни не получилось

Всеволод (Сева) был сыном старшей дочери Льва Троцкого Зинаиды Бронштейн. Он родился в Ялте в 1926-м и большую часть жизни провёл вдали от родины. На долю мальчика выпало много испытаний. В эмиграции, в Париже, его мама покончила с собой, отца же, который остался в Советском Союзе, арестовали и расстреляли. Воспитывать Севу стали дедушка и бабушка. Они забрали 13-летнего подростка в Мексику, где местные власти дали опальному советскому политику приют. Пожилые люди надеялись оградить внука от негативных воспоминаний и дать ему чувство безопасности, однако спокойной жизни не получилось: Троцкий стал объектом «охоты» людей Сталина.

Сева с бабушкой и дедушкой.

В 1940-м мальчик стал свидетелем двух покушений на своего дедушку, второе из которых, окончилось для революционера трагически.

Первое покушение на Льва Троцкого случилось утром 24 мая 1940 года. В этот момент в доме находились не только он и его жена Наталья, но и их внук. Мексиканские художники Давид Альфаро Сикейрос и Луис Ареналь в сопровождении сторонников Сталина, которых было не менее двух десятков, проникли внутрь. Несостоявшееся убийство было обставлено в духе гангстерского кино: ворвавшись в дом, незваные гости палили из автоматов Томпсона. Троцкий с супругой, которые успели запереться в спальне, под пули чудом не попали. Внук спрятался в угол под кровать и был ранен в ногу (к счастью, не опасно). В итоге политик и его близкие выжили.

На стенах до сих пор сохранились следы от пуль.

Лев Троцкий прекрасно понимал, что заказчики убийства непременно доведут дело до конца и его смерть – лишь дело времени. Поэтому каждое утро он говорил близким: «Нам подарили ещё один день». И вторая попытка вскоре, действительно, последовала. Увы, она оказалась для киллера удачной.

Попросил не пускать в комнату внука

Убийца втерся в доверие к Троцкому, попав к нему в дом под видом журналиста по фамилии Джексон. По наивности революционер ему доверился, не замечая, что интерес к нему и его политической деятельности – лишь повод сблизиться с ним для осуществления своего плана.

Новый знакомый очень живо интересовался работой Троцкого над рукописью (тот писал биографию Сталина). Во время встречи, касающейся биографии вождя, псевдожурналист (а на самом деле агент Сталина) нанес Троцкому смертельный удар в затылок ледорубом.

Тот самый ледоруб.

В тот вечер Сева возвращался домой из школы и еще издалека заметил, что возле их дома собрался народ и ходит полиция. В доме подросток увидел окровавленного стонущего мужчину (мальчик не сразу признал в нем того самого «журналиста), а в столовой – самого дедушку. Троцкий лежал в луже крови. Услышав шаги и догадавшись, что идет его внук, он попросил, чтобы в комнату Севу не пускали. «Он не должен это видеть», – сказал дед. Эстебан на всю жизнь запомнил этот поступок деда: находясь перед лицом смерти, тот беспокоился о душевном состоянии мальчика.

Жизнь в Мексике

После смерти дедушки Всеволод Волков остался в Мексике. Он поменял имя, взяв схожее по звучанию – Эстебан. Как объяснял он позже в интервью, оно более привычно для испанского языка.

Волков увлекся химией и в итоге внес большой вклад в развитие мексиканской фармацевтической промышленности (в частности – в выпуск противозачаточных таблеток).

Внук Троцкого поменял имя на мексиканское.

Внук Троцкого женился на модельере Пальмире Фернандес, у пары родились четыре дочери. Одна правнучка Троцкого стала писательницей, вторая – специалистом по проблемам наркомании, младшие (близнецы) тоже реализовались в своих профессиях: одна стала помощником руководителя Национального института статистики и географии Мексики, а вторая – врачом и экспертом по СПИДу.

Эстебан с женой, 1959 год.

Внук о Льве Троцком

Всю жизнь Эстебан Волков активно продвигал идеи социализма и был предан идеалам дедушки. Внук был твердо уверен, что именно Лев Троцкий был истинным революционером и что, в отличие от Сталина, его дед никогда не думал о власти, а искренне мечтал о воплощении в жизнь дела Ленина. Как рассказывал Эстебан, Ленин считал Троцкого своим ближайшим соратником. Вождь революции настолько доверял ему, что даже заготовил пустые листы, которые заранее подписал. Это было сделано на тот случай, если Троцкому потребуется издать срочный приказ, а Ленина рядом не будет. Эти бланки теперь хранятся в архивах Гарвардского университета.

Внук революционера рассказывал о своем дедушке много интересного.

Эстебан рассказывал журналистам и о том, каким Троцкий был дедушкой. По словам внука, он был, с одной стороны, строгим и требующим от близких дисциплины, а с другой – очень добрым и заботливым. В людях он ценил прежде всего искренность и преданность. Так, например, многие охранники Троцкого, по словам внука, не имели военного опыта и раньше даже никогда не держали в руках оружия. Однако Троцкий полностью им доверял, потому что они были ему верны и помогали добровольно, на общественных началах. Они хотели учиться у революционера, и для Троцкого, по мнению Эстебана, воспитать и обучить молодое поколение своих последователей было гораздо ценнее, чем иметь при себе профессиональных охранников.

В общем, знаменитый революционер, отношение к которому во всём мире неоднозначное (одни его превозносят, другие же считают жестокой и циничной политической фигурой), для Эстебана был идеалом и примером для подражания.

Преданность деду до гробовой доски

В 1990 году, будучи уже в преклонном возрасте, Эстебан Волков открыл в доме дедушки с бабушкой музей. Но еще ранее, в начале 1980-х, президент страны Хосе Лопес Портильо объявил это легендарное здание, где провел свои последние дни революционер, историческим памятником. Внука назначили хранителем этого дома. Уже тогда Эстебан с радостью пускал туда посетителей, желающих посмотреть, как провел последние дни легендарный революционер. Одним из таких гостей, кстати, был писатель Габриэль Гарсия Маркес.

Личность Троцкого привлекает внимание до сих пор. Этот Дом-музей очень популярен.

В 2017 году на экраны вышел сериал о Троцком, произведенный по заказу российского правительства, и его купил Netflix. Революционера в нём играет Константин Хабенский. Внук политика выступил категорически против той интерпретации образа и биографии его деда, которая представлена в этой киноленте. Он составил петицию против мини-сериала и её поддержал ряд мировых ученых, писателей, журналистов, политиков и других известных людей. Историки нашли в фильме множество несоответствий реальным событиям. Эстебан же назвал сериал лживым и клеветническим. В нем он усмотрел оправдание убийства его деда, которого, по его мнению, российские власти выставили в этом фильме «монстром».

Внуку Троцкого сериал не понрваился.

Интересно, что сами продюсеры сериала Константин Эрнст и Александр Цекало в ответ на претензии специалистов заявили, что лишь частично опирались на исторические факты. Дескать, они взяли основные пункты биографии Троцкого и на этом примере показали типичного героя любой революции.

Скончался последний свидетель убийства Троцкого.

По данным троцкистского политика и писателя Алана Вудса, первым сообщившего о смерти Волкова, внук Троцкого скончался 16 июня в Мехико. Вудс назвал Эстебана самым преданным защитником истории своего деда и его идей.

Эстебан считается самым верным последователем Троцкого.



Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240623/56556/