13 способ украсить забор подручными средствами без лишних затрат

Даже самый ухоженный дачный участок время от времени нуждается в изменениях. Однако это не означает, что нужно полностью обновлять территорию вокруг дома. Украшение забора — один из вариантов преображения. В нашей подборке собрано несколько самых креативных, но демократичных идей, благодаря которым территория вокруг дома засияет новыми красками.

1. Доски для рисования

Доска для рисования. \ Фото: prourba.com.

Наверное, мечта каждого ребенка — иметь возможность свободно рисовать на стене. Однако родители зачастую пытаются помешать этому творчеству. Решением проблемы являются доски для рисования, установленные на заборах. Такой вариант сто процентов понравится детям, и вам не придется заставлять их играть на свежем воздухе, поскольку они сами с удовольствием будут спешить на улицу, чтобы заняться творчеством. Таким простейшим способом вы не только сохраните обои, а и украсите забор, тем самым доставив детишкам удовольствие.

2. Разноцветные скворечники

Разноцветные скворечники. \ Фото: cpp.vodokanal.zp.ua.

Ярко раскрашенные скворечники — отличный способ не только украсить забор, но и провести время с семьей. Для детей это также становится ритуалом — собирать их, раскрашивать и соединять в интересные конфигурации, тем самым развивая творческое мышление.

3. Вазоны из стеклянных бутылок

Вазоны из стеклянных бутылок.

Хороший урожай зависит не только от мастерства садовода, но и от его настроения. Поэтому, если вы хотите, чтобы окружающая вас среда заряжала позитивом и дарила ощущение умиротворения даже во время работы, обратите внимание на стеклянные бутылки. Их запросто можно использовать в качестве подвесных вазонов на заборе.

4. Суккуленты

Забор из суккулентов. \ Фото: sod.net.au.

Если ваш старый забор выглядит не эстетично, не беда. Посадка вертикального сада из суккулентов на заборе – простое и креативное решение этой проблемы. Хотя на первый взгляд это может показаться сложным, это не так. Все, что вам нужно, это несколько старых досок или поддонов, чтобы сделать ящик для растений. Прикрепите его к забору и посадите в него растения. Получившийся результат вас приятно удивит.

5. Светодиодные гирлянды

Светодиодные гирлянды. \ Фото: images-na.ssl-images-amazon.com.

Разноцветные светодиодные гирлянды всевозможных форм – отличный вариант для украшения забора. Такой способ на протяжении всего года будет дарить праздничное настроение, создавая уютную атмосферу.

6. Декоративные бабочки

Декоративные бабочки. \ Фото: homelogic.co.uk.

Скучные заборы можно украсить яркими декоративными бабочками. Если среди подручных средств есть достаточно прочный и долговечный материал, то такой декор можно сделать самостоятельно, используя шаблон. Не стоит применять многослойную фанеру, так как она склонна к расслаиванию и скручиванию на открытом воздухе.

7. Ненужная мебель

Забор из старых дверей. \ Фото: i.pinimg.com.

Не спешите выбрасывать старую и ненужную мебель. Ее можно использовать для украшения забора. Этот вид декора хорош тем, что, по сути, при минимальных финансовых затратах вы можете получить нечто креативное и оригинальное на своём дачном участке.

8. Старые сумки

Вазоны из старых сумок. \ Фото: live.staticflickr.com.

Завалялись в шкафу старые сумки? Отлично, главное не спешите их выбрасывать, поскольку они могут пригодиться в качестве декора для забора. Используйте их в виде кашпо для цветов. Всё, что нужно сделать, так это поместить в сумку цветочный горшок, а после подвесить на забор.

9. Старая обувь

Старая обувь в качестве вазонов и декора для забора. \ Фото: i0.wp.com.

Старая обувь от сапог до ботинок с кроссовками также, как и ненужные сумки, может сыграть на руку, став элементами заборного декора. Используйте их в качестве цветочных горшков.

10. Деревянные рамки

Деревянные рамки. \ Фото: i.pinimg.com.

Если вы отдаёте предпочтение минимализму, то стиль и красота гарантированы. Даже самый ветхий забор можно превратить в настоящее произведение искусства благодаря минималистским элементам. Например, старые рамки для фотографий и картин можно покрасить в яркие цвета, тем самым создавая интересную заборную композицию.

11. Посуда

Старая посуда в качестве декора. \ Фото: i.pinimg.com.

Наверное, у каждого человека где-то на чердаке дачи хранится старая посуда, которой давно никто не пользовался. Часто среди всего этого старья можно найти очень красивые тарелки и блюдца, которые запросто можно использовать как элементы декора.

12. Рисунки

Рисунки на заборе. \ Фото: i.pinimg.com.

Даже самые старые заборы можно оживить с помощью красочных рисунков. Попробуйте использовать разнообразные трафареты и яркие краски. Такой процесс поможет не только снять стресс, а и весело провести время с детьми, приобщив их к украшению забора.

13. Вьющиеся растения

Вьющиеся растения. \ Фото: pyracantha.co.uk.

Пожалуй, самым красивым способом облагородить забор, является посадка вьющихся растений, которые преобразят даже самые невзрачные ограждения, превратив их в настоящий райский уголок.

Источник: https://novate.ru/blogs/210623/66685/