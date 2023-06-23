Позитивные, яркие и добрые иллюстрации от Марселя Марльера

Марсель Марльер (Marcel Marlier) (18 ноября 1930 – 18 января 2011) бельгийский художник-иллюстратор. Его художественная копилка, начиная с 1954 и заканчивая 2010 годами, насчитывает 60 альбомов с замечательными персонажами — жизнерадостной девочкой Мартиной и её друзьями. Потрясающие иллюстрации!































































Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/detskie_kartinki/27072-pozitivnye-yarkie-i-dobrye-illyustracii-ot-marselya-marlera.html