Позитивные, яркие и добрые иллюстрации от Марселя Марльера
Марсель Марльер (Marcel Marlier) (18 ноября 1930 – 18 января 2011) бельгийский художник-иллюстратор. Его художественная копилка, начиная с 1954 и заканчивая 2010 годами, насчитывает 60 альбомов с замечательными персонажами — жизнерадостной девочкой Мартиной и её друзьями. Потрясающие иллюстрации!
Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/detskie_kartinki/27072-pozitivnye-yarkie-i-dobrye-illyustracii-ot-marselya-marlera.html
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