Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Позитивные, яркие и добрые иллюстрации от Марселя Марльера

Марсель Марльер (Marcel Marlier) (18 ноября 1930 – 18 января 2011) бельгийский художник-иллюстратор. Его художественная копилка, начиная с 1954 и заканчивая 2010 годами, насчитывает 60 альбомов с замечательными персонажами — жизнерадостной девочкой Мартиной и её друзьями. Потрясающие иллюстрации!































Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/detskie_kartinki/27072-pozitivnye-yarkie-i-dobrye-illyustracii-ot-marselya-marlera.html

23.06.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: