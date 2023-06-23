Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Победители конкурса Sony World Photography Awards 2023

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В объективе победители конкурса Sony World Photography Awards 2023.

Серия снимков о жизни фотожурналиста Антона Хаммерлу, который был застрелен во время гражданской войны в Ливии в 2011 году. (Фото Edgar Martins):

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(Фото Edgar Martins):

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Цементный завод Tieshan, расположенный в городе Гуйлинь в Гуанси, на юге Китая. (Фото Fan Li):

03

Кения. (Фото Lee-Ann Olwage):

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Спустя почти 20 лет после конфликта, в результате которого погибло пять миллионов человек, Демократическая Республика Конго снова сползает в хаос. Серия снимков от Hugh Kinsella Cunningham:

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(Фото Hugh Kinsella Cunningham):

06

Окружающая среда прибрежной пустыни Колумбии. (Фото Marisol Mendez & Federico Kaplan):

07

Замерзший водоемам. (Фото Kacper Kowalski):

08

Серия снимков из Саудовской Аравии. (Фото James Deavin):

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(Фото James Deavin):

10

Питомник растений. (Фото Kechun Zhang):

11

Фотограф Corey Arnold отслеживал жизнь животных в заброшенных людьми местах. Медведь:

12

Койот. (Фото Corey Arnold):

13

Серия снимков в категории о дикой природе. (Фото Dinorah Graue):

14

Переход через реку Мара в Африке, кишащую крокодилами. (Фото Arnfinn Johansen):

15

Среди льдов. (Фото Alex Pansier):

16

Земля и космос. (Фото Marcio Esteves Cabral):

17

Стая птиц. (Фото Subrata Dey):

18

Сова в засаде. (Фото Protap Shekhor):

19

Тупик. (Фото James Hunter):

20

Артисты в Китае. (Фото Long Jing):

21

Разноцветные стулья. (Фото Hai Wang):

22

Бейсболистка. (Фото Al Bello):

KelsieWhitmore001

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-konkursa-sony-world-photography-awards-2023.html

23.06.2023 - Posted by | Креатив...

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