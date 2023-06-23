Победители конкурса Sony World Photography Awards 2023

В объективе победители конкурса Sony World Photography Awards 2023.

Серия снимков о жизни фотожурналиста Антона Хаммерлу, который был застрелен во время гражданской войны в Ливии в 2011 году. (Фото Edgar Martins):

(Фото Edgar Martins):

Цементный завод Tieshan, расположенный в городе Гуйлинь в Гуанси, на юге Китая. (Фото Fan Li):

Кения. (Фото Lee-Ann Olwage):

Спустя почти 20 лет после конфликта, в результате которого погибло пять миллионов человек, Демократическая Республика Конго снова сползает в хаос. Серия снимков от Hugh Kinsella Cunningham:

(Фото Hugh Kinsella Cunningham):

Окружающая среда прибрежной пустыни Колумбии. (Фото Marisol Mendez & Federico Kaplan):

Замерзший водоемам. (Фото Kacper Kowalski):

Серия снимков из Саудовской Аравии. (Фото James Deavin):

(Фото James Deavin):

Питомник растений. (Фото Kechun Zhang):

Фотограф Corey Arnold отслеживал жизнь животных в заброшенных людьми местах. Медведь:

Койот. (Фото Corey Arnold):

Серия снимков в категории о дикой природе. (Фото Dinorah Graue):

Переход через реку Мара в Африке, кишащую крокодилами. (Фото Arnfinn Johansen):

Среди льдов. (Фото Alex Pansier):

Земля и космос. (Фото Marcio Esteves Cabral):

Стая птиц. (Фото Subrata Dey):

Сова в засаде. (Фото Protap Shekhor):

Тупик. (Фото James Hunter):

Артисты в Китае. (Фото Long Jing):

Разноцветные стулья. (Фото Hai Wang):

Бейсболистка. (Фото Al Bello):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-konkursa-sony-world-photography-awards-2023.html