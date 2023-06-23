Победители конкурса Sony World Photography Awards 2023
В объективе победители конкурса Sony World Photography Awards 2023.
Серия снимков о жизни фотожурналиста Антона Хаммерлу, который был застрелен во время гражданской войны в Ливии в 2011 году. (Фото Edgar Martins):
(Фото Edgar Martins):
Цементный завод Tieshan, расположенный в городе Гуйлинь в Гуанси, на юге Китая. (Фото Fan Li):
Кения. (Фото Lee-Ann Olwage):
Спустя почти 20 лет после конфликта, в результате которого погибло пять миллионов человек, Демократическая Республика Конго снова сползает в хаос. Серия снимков от Hugh Kinsella Cunningham:
(Фото Hugh Kinsella Cunningham):
Окружающая среда прибрежной пустыни Колумбии. (Фото Marisol Mendez & Federico Kaplan):
Замерзший водоемам. (Фото Kacper Kowalski):
Серия снимков из Саудовской Аравии. (Фото James Deavin):
(Фото James Deavin):
Питомник растений. (Фото Kechun Zhang):
Фотограф Corey Arnold отслеживал жизнь животных в заброшенных людьми местах. Медведь:
Койот. (Фото Corey Arnold):
Серия снимков в категории о дикой природе. (Фото Dinorah Graue):
Переход через реку Мара в Африке, кишащую крокодилами. (Фото Arnfinn Johansen):
Среди льдов. (Фото Alex Pansier):
Земля и космос. (Фото Marcio Esteves Cabral):
Стая птиц. (Фото Subrata Dey):
Сова в засаде. (Фото Protap Shekhor):
Тупик. (Фото James Hunter):
Артисты в Китае. (Фото Long Jing):
Разноцветные стулья. (Фото Hai Wang):
Бейсболистка. (Фото Al Bello):
Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-konkursa-sony-world-photography-awards-2023.html
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