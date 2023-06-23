Какие «пережитки прошлого» времён царской России можно увидеть на улицах Питера сегодня

В современном Петербурге, где практически каждый дом и каждый квадратный мер – это целая история, еще остались очаровательные бытовые «пережитки прошлого». И это не только питерские «поребрик» или «парадная». Гуляя по центру города, на улицах можно встретить интересные элементы, оставшиеся со времен царской России. Они, хотя и не всегда заметны, органично вписываются в архитектурный ансамбль города, храня память о дореволюционном Петербурге.

Колесоотбойники

Колесоотбойнные тумбы, или колесоотбойники – это короткие широкие столбики, которые устанавливали у въезда во дворы для того, чтобы здание или ворота не зацепила выезжающая карета или телега. Чаще всего их размещали как во дворах, так и на улицах (для защиты углов зданий).

Как правило, колесоотбойные тумбы выглядели скромно, но иногда их делали с фантазией. Изготавливали их, как правило, из гранита или чугуна.

Колесоотбойная тумба при въезде во двор Строгановского дворца. /Фото:somicheva.livejournal.com

В центре Петербурга у подворотен еще можно встретить такие тумбы, хотя большая часть их утеряна. А ведь по сути такие столбики полезны и сейчас – как ограждения от колес автомобилей.

Колесоотбойник на Невском проспекте./Фото:somicheva.livejournal.com

Зонтики

Зонтики, а говоря современным языком, козырьки – еще одна характерная деталь петербургских зданий. Их устанавливали обычно перед входами в здание, которых, как правило, было минимум два – парадный и служебный. Чаще всего такие зонтики крепились к фасаду здания на кронштейнах.

Козырёк (зонтик) в центре Питера/Фото:sobaka.ru, Ника Артемьева

Иногда это были очень массивные и красивые козырьки, которые нависали над всем тротуаром. И, конечно же, богатые домовладельцы старались делать зонтики помпезными и не похожими на соседские. Иногда их даже изготавливали из стекла.

Козырёк (зонтик) в центре Питера/Фото:sobaka.ru, Ника Артемьева

Деревянные и кованые ворота

Ворота в старые времена были важной частью здания. Они и служили дополнительной защитой (на ночь их так же, как и двери, запирали), и скрывали неприглядный вид внутреннего двора.

Ворота, изготовленные из дерева, устанавливали до конца позапрошлого века. Начиная с 1880-х в Петербурге стали практиковаться чаще всего кованые ворота.

Ворота Строгановского дворца в начале XX века. /Фото:etoretro.ru

Те деревянные ворота, которые сохранились до наших дней – образцы начала позапрошлого века, и в них отражены самые разные стили и мотивы. Металлических же осталось довольно много.

Ворота в центре Питера. /Фото:Фото:sobaka.ru, Ника Артемьева

Флагодержатели

Очень важной частью любого фасада в центре Петербурга был флагодержатель. И, как и другие элементы зданий, такие кронштейны старались делать изысканными – с выдумкой.

В городе еще остались флагодержатели, изготовленные в середине позапрошлого века. К началу XX столетия а в городе было особенно много этих элементов. Зажиточные горожане старались заказывать флагодержатели по индивидуальному, а не типовому проекту, чтобы продемонстрировать уникальность своего дома. Такие флагодержатели ковали из железа либо отливали из чугуна.

Флагодержатель в центре Питера. /Фото:группа «Флагодержатели» в Facebook

Поскольку традиция украшать здания флагами осталась и после революции, такие кронштейны оказались востребованы и в советские годы, так что в городе можно встретить еще много старинных флагодержателей.

Кронштейн для флага на Малой Морской. /Фото:группа «Флагодержатели» в Facebook

Сейчас а фасадах города можно встретить вперемешку и старые, дореволюционные, и новые (весьма скромные) флагодержатели.

Флагодержатель на фасаде был элементом декора. /Фото:Фото:Фото:sobaka.ru, Ника Артемьева

Деревянные двери

Деревянные двери еще остались на некоторых дореволюционных зданиях Петербурга. Эти дома построены в основном на рубеже XIX-XX веков и выполнены в стиле модерна или эклектики.

Деревянная дверь доходного дома П.К. Палкина/Фото:peterburg.center

Как и мозаика, и скульптуры, и монументальная роспись, и другие архитектурные элементы, дверь (входная группа) здания в то время играла не только практическую, но и эстетическую роль. Она тоже была частью декора, создавая общий архитектурный ансамбль.

Дореволюционные двери Двери доходного дома А. Г. Романова. /Фото:Фото:peterburg.center

Декроттуары

Слово «декроттуар» с французского переводится как «скребок», и в XVIII – XIX века оно было знакомо каждому жителю Петербурга. Во времена, когда не было асфальтовых дорог и обувь горожан часто пачкалась, декроттуары были очень актуальны – о них чистили подошвы перед тем как войти в парадную.

Декроттуар на Большой Конюшенной улице. /Фото:ebelyaev.livejournal.com

На улицах северной столицы можно до сих пор увидеть такие скребки – они выглядят как плоские металлические пластины. И, надо сказать, декроттуары тоже были элементом декора здания.



Текст: Анна Белова, фото на обложке: somicheva.livejournal.com

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220620/46783/?fbclid=IwAR08bvfAFLMT73M6r9EgV-9J30WAiwmtjJICoV3g78JN-c6WKhUG7y3lFjo